Fradi-győzelem a DVTK ellen, akár őszi első is lehet a bajnokcsapat

Nem ez volt a legemlékezetesebb meccse a Diósgyőrnek és a Ferencvárosnak, de a Fradit ez aligha érdekelte. A bajnokcsapat 3 ponttal térhet haza a DVTK stadionjából. Hogy ez elég lesz-e az őszi elsőséghez, az csak szombaton derül ki.

2025. 12. 19. 21:53
Gyenge meccset játszott egymással a két csapat Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda Forrás: CZM
Két olyan csapat találkozott egymással a labdarúgó NB I péntek esti összecsapásán, amelynek jelen pillanatban eltérő céljai vannak. A Ferencváros a bajnoki címért küzdött, a Diósgyőr viszont a kiesés ellen. A Fradi ezen az őszön valamennyi vidéki meccsét megnyerte, viszont a DVTK stadionjában csak az Újpest tudott nyerni a bajnokság eddig eltelt részében.

DVTK
Annyira nem volt mozgalmas a DVTK és a Fradi összecsapásának első félideje, mint amit ez a kép mutat
Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda / CZM

A DVTK örülhetett, hogy megúszta kapott gól nélkül

Az első félidőben nem esett gól, s ez inkább a DVTK-t dicsérte. Az első nagy helyzetet a 7. percben jegyezhettük fel, ekkor a Fradi hagyta ki a nagy lehetőséget: Tóth Alex lövését védte Sentic. 

A 18. percben újabb nagy Fradi-lehetőség maradt ki. Varga Barnabás Yusuf felé passzolt, Yusuf 11 méterről lőtt, de a DVTK kapusa ismét védeni tudott.

A lendületesebb kezdés után alábbhagyott az iram. Az látszott, hogy a Fradi a jobb csapat, de ez a gólok számában nem volt látható. Néha olyan érzése volt az embernek, hogy mindkét csapat nagyon várja már a téli szünetet.

A második félidőben jött a Fradi-gól

A második félidő első pár percében semmi sem történt, talán csak Tóth Alex sárga lapja miatt dühöngött egy kicsit Robbie Keane edző. Aztán az 57. percben megtört a jég, megszerezte a vezetést a vendégcsapat. Kanikovszki beadása után a Vallejo felfejelte a labdát, amely így Yusufhoz került. 

Ő továbbpasszolta a labdát Szalaihoz, aki öt méterről a kapu közepébe lőtt.

Nem sokkal később nagy egyenlítési lehetőséget hagyott ki a DVTK: a 63. percben Szatmári fejese után Acolatse a kapufára ollózta a labdát. Ez óriási helyzet volt. 

A hátralévő időben már nem esett több gól, a Fradi ezzel az egyetlen találattal tehát elvitte a három pontot Diósgyőrből. Amennyiben a Győr együttese szombaton legyőzi a Puskás Akadémiát, akkor a Rába tetel az NB I első helyén, ellenkező esetben a Fradi az őszi bajnok.

Az NB I 18. fordulójának programja
Pénteken játszották:
Diósgyőr–Ferencváros 0-1 (0-0). Diósgyőr, 6000 néző, jv: Bognár. Gól: Szalai (57.)

Szombat
Zalaegerszeg–MTK Budapest 13.00
Paksi FC–Nyíregyháza 15.30
ETO FC–Puskás Akadémia 18.00

Vasárnap
Újpest–Kazincbarcika 15.00
Debrecen–Kisvárda 17.30
A bajnokság állása ITT látható!

 

