Amikor a Fradi csak kikapni járt Diósgyőrbe

Különös, furcsa levelet kézbesített a Magyar Posta Miskolcra 1976. október 11-én, hétfőn. A feladója Eneb Ferenc volt, a címzett Szabó Géza, a DVTK labdarúgócsapatának vezető edzője. A levélben az állt, hogy botrány tör ki a DVTK stadionjában akkor, ha a miskolci csapat le meri győzni a Ferencvárost. Eneb Ferenc budapesti lakos volt, de a levélen szerencsi postabélyegző állt. Aztán a furcsaságok folytatódtak. A mérkőzés eredeti kezdési időpontja 14.00 lett volna, de ezt az utolsó pillanatban 13.30-ra módosította az MLSZ. Egyet viszont nem tett meg a szövetség: a változásról nem értesítette a klubot. Így a városba kitett falragaszokon a 14.00-s kezdés szerepelt. Ám, ha azt hinnénk, hogy mindez hátrányosan érintette a DVTK-t, tévedünk. Egy órával a hivatalos kezdés előtt, azaz 12.30-kor egy gombostűt nem lehetett leejteni a stadionban – 25 ezer néző szorongott a lelátókon.

Rendőrség, szurkolók, DVTK-stadion a hetvenes években

Fotó: Fortepan

A DVTK elvette a Fradi veretlenségét

A Fradi veretlenül érkezett Miskolcra, ráadásul azt ezt megelőző fordulóban 3-0-ra legyőzte az Újpesti Dózsát. A Népstadionban 72 ezer néző előtt rendezett mérkőzésen a Ferencváros egészen magas színvonalú játékot nyújtott. Talán pont ez a győzelem volt az, amely kissé elaltatta Dalnoki Jenő csapatát.

A meccs: Labdarúgó NB I, 1976/77, 10. forduló: DVTK–Ferencváros 3-2 (1-1)

Diósgyőr, 25 ezer néző. Vezette: Müncz (Egervári, Fehér II.) DVTK: Veréb – Szántó, Salamon, Váradi, Martis, Oláh (Fükő), Tatár, Hajas – Borostyán, Polyák, Fekete. Edző: Szabó Géza.

Ferencváros: Hajdú – Martos, Bálint, Rab, Vépi – Nyilasi, Ebedli, Onhausz – Pusztai (Kelemen), Szabó (Mucha), Magyar. Edző: Dalnoki Jenő.

Gól: Bálint (11-esből a 27.), Oláh 37., 47. – 11-esből), Ebedli (60.), Fekete (67.)

Hogy mennyire megviselte a Ferencvárost ez a nem várt vereség és a bajnokságban a veretlenség elvesztése, arra két momentum. Amikor Müncz György a 90. percben lefújta a mérkőzést, a dühös Ebedli a közönség közé rúgta a labdát. Müncz bíró ekkor – tehát már a lefújás után – piros lapot mutatott fel a ferencvárosi játékosnak.

A Fradi mestere, Dalnoki Jenő nem is volt hajlandó nyilatkozni a mérkőzés után.

„Mit nyilatkozzak? Látták…” Ennyi jelent meg a másnapi Népsportban, amely a meccs legjobbjának a DVTK kapusát, Veréb Györgyöt választotta meg – ő 8-as osztályzatot kapott.