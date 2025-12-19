DVTKNB IFradi

Amikor a Fradi csak kikapni járt Diósgyőrbe

A labdarúgó NB I idei utolsó fordulójában pénteken este 20 órakor a DVTK stadionjában lép pályára a Ferencváros csapata, amely a múlt század hetvenes éveinek végén, nyolcvanas éveinek elején négy egymást követő mérkőzésen kapott ki a vasgyári csapattól. A négyből három összecsapáson moccanni sem lehetett a stadionban, rendre 25 ezer tomboló néző figyelte a Fradi vendégjátékát. Mi most azt a négy DVTK–Ferencváros mérkőzést idézzük fel, amikor a budapesti csapatnak esélye sem volt a győzelemre.

Lantos Gábor
2025. 12. 19. 4:45
NB I
A hetvenes évek végén Nyilasi Tibor sem győzni járt a Fradival Diósgyőrbe Fotó: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Különös, furcsa levelet kézbesített a Magyar Posta Miskolcra 1976. október 11-én, hétfőn. A feladója Eneb Ferenc volt, a címzett Szabó Géza, a DVTK labdarúgócsapatának vezető edzője. A levélben az állt, hogy botrány tör ki a DVTK stadionjában akkor, ha a miskolci csapat le meri győzni a Ferencvárost. Eneb Ferenc budapesti lakos volt, de a levélen szerencsi postabélyegző állt. Aztán a furcsaságok folytatódtak. A mérkőzés eredeti kezdési időpontja 14.00 lett volna, de ezt az utolsó pillanatban 13.30-ra módosította az MLSZ. Egyet viszont nem tett meg a szövetség: a változásról nem értesítette a klubot. Így a városba kitett falragaszokon a 14.00-s kezdés szerepelt. Ám, ha azt hinnénk, hogy mindez hátrányosan érintette a DVTK-t, tévedünk. Egy órával a hivatalos kezdés előtt, azaz 12.30-kor egy gombostűt nem lehetett leejteni a stadionban – 25 ezer néző szorongott a lelátókon.

DVTK
Rendőrség, szurkolók, DVTK-stadion a hetvenes években
Fotó: Fortepan

A DVTK elvette a Fradi veretlenségét

A Fradi veretlenül érkezett Miskolcra, ráadásul azt ezt megelőző fordulóban 3-0-ra legyőzte az Újpesti Dózsát. A Népstadionban 72 ezer néző előtt rendezett mérkőzésen a Ferencváros egészen magas színvonalú játékot nyújtott. Talán pont ez a győzelem volt az, amely kissé elaltatta Dalnoki Jenő csapatát. 

A meccs:

Labdarúgó NB I, 1976/77, 10. forduló: DVTK–Ferencváros 3-2 (1-1)
Diósgyőr, 25 ezer néző. Vezette: Müncz (Egervári, Fehér II.)

DVTK: Veréb – Szántó, Salamon, Váradi, Martis, Oláh (Fükő), Tatár, Hajas – Borostyán, Polyák, Fekete. Edző: Szabó Géza.
Ferencváros: Hajdú – Martos, Bálint, Rab, Vépi – Nyilasi, Ebedli, Onhausz – Pusztai (Kelemen), Szabó (Mucha), Magyar. Edző: Dalnoki Jenő.
Gól: Bálint (11-esből a 27.), Oláh 37., 47. – 11-esből), Ebedli (60.), Fekete (67.)

Hogy mennyire megviselte a Ferencvárost ez a nem várt vereség és a bajnokságban a veretlenség elvesztése, arra két momentum. Amikor Müncz György a 90. percben lefújta a mérkőzést, a dühös Ebedli a közönség közé rúgta a labdát. Müncz bíró ekkor – tehát már a lefújás után – piros lapot mutatott fel a ferencvárosi játékosnak.

 A Fradi mestere, Dalnoki Jenő nem is volt hajlandó nyilatkozni a mérkőzés után.

„Mit nyilatkozzak? Látták…” Ennyi jelent meg a másnapi Népsportban, amely a meccs legjobbjának a DVTK kapusát, Veréb Györgyöt választotta meg – ő 8-as osztályzatot kapott.

Ebedli Zoltán (a labdával) a nézők közé rúgta a labdát, piros lapot kapott
Fotó: MTI

Hiába az előzetes, fenyegető levél, semmiféle botrány nem tört ki a stadionban. Az viszont tényleg nem mindennapi, hogy ezt a meccset sem a tévénézők, sem a rádióhallgatók nem követhették figyelemmel. 

A rádióban ekkor épp szünetelt a Körkapcsolás, mert az MLSZ és a magyar sportvezetés egy-egy oktondi tagja gyakorlatilag betiltotta a műsort. Az indok? A Körkapcsolás a bunda melegágya – így szólt az ítélet.

Így azután ebből a fordulóból a rádió hallgatói mindössze a Csepel–Újpesti Dózsa mérkőzést hallhatták, mást nem. A Fradinak még egy okból jött nagyon rosszul ez a vereség. A következő hét szerdán ugyanis a keletnémet Dynamo Dresden ellen kellett pályára lépniük a Bajnokcsapatok Európa Kupájában. Bár az első, budapesti összecsapást 1-0-ra megnyerte a Fradi, a drezdai visszavágón 4-0-ra kikapott, így kiesett. Ami az 1976-77-es bajnokságot illeti, az a Vasas nyerte meg, a Ferencváros bajnokként csak a harmadik helyen végzett.

A Fradi kapura sem lőtt 1978-ban

1978. február 25. Az argentínai labdarúgó-világbajnokság miatt sűrített menetrendben zajlottak az NB I küzdelmei. A Népsport egyenesen a forduló mérkőzésének kiáltotta ki a DVTK és a Fradi miskolci összecsapását. Pedig, ha ránéztünk az NB I akkori állására, 21 fordulót követően a Ferencváros a hatodik, a DVTK a nyolcadik helyen állt a tabellán.

A meccs:

Labdarúgó NB I 1977-78, 22. forduló: DVTK–Ferencváros 2-0 (0-0)
Diósgyőr, 25 ezer néző. Vezette: Lauber (Egervári, Geiger.)

DVTK: Veréb – Szántó, Salamon, Váradi, Kutasi – Oláh, Fükő, Tatár – Borostyán, Fekete, Görgei. Edző: Szabó Géza.
Ferencváros: Hajdú – Megyesi, Bálint, Rab, Vépi – Nyilasi, Ebedli, Mucha – Kelemen (Takács), Szokolai (Esterházy), Magyar. Edző: Dalnoki Jenő. 
Gól: Fükő (66.), Oláh (73.)

Mondanunk sem kell, középcsapatok mérkőzése ide vagy oda, teljesen megtelt a DVTK stadionja. Újra 25 ezer néző szorongott a lelátón, ami akkoriban egyáltalán nem volt szenzáció. Ráadásul a Fradi vendégjátéka akkor is vonzónak számított, ha a zöld-fehérek most éppen gyengén szerepeltek a bajnokságban.

Dalnoki Jenő (az álló sor bal szélén) sok nagy csatát vívott a DVTK csapatával
Fotó: Fortepan

Ám a mérkőzés egyáltalán nem hasonlított a két csapat 1976-os összecsapására. A DVTK kapusa, Veréb György 0-s osztályzatot kapott, mert a jelentések szerint ezen a mérkőzésen egyáltalán nem ment lövés a kapujára. Ez pedig a Fradi nagy szégyenének bizonyult. 

A Népsport kőkemény kritikát fogalmazott meg Dalnoki Jenő csapatával szemben, amely kritikán alul focizott Miskolcon.

Ennek aztán később meg is lett az eredménye, mert bár a bajnokságot az Újpesti Dózsa nyerte meg, a Fradi a második, a DVTK pedig a harmadik helyen zárta az NB I 1977-78-as kiírását. A Diósgyőr ebben a bajnokságban 19 győzelmet szerzett, a Fradi 18-at, hogy mégis Nyilasiék végeztek a második helyen, azt annak köszönhették, hogy csak ötször kaptak ki, míg a Diósgyőr kilencszer.

Egy ismeretlen Fradi-verő csatár nagy napja

Nem kellett sokat várni az újabb Diósgyőr–Ferencváros összecsapásra, mert a következő bajnokság őszi idényében, 1978. november 25-én ismét Miskolcon találkoztak a felek. Ráadásul a Fradi ekkor épp listavezetőként látogatott a DVTK stadionjába, míg a hazaiak a negyedik helyen tanyáztak. Ez aztán tényleg rangadó volt a javából. Ráadásul a mérkőzés napja a magyar labdarúgás nagy ünnepe is volt: 25 évvel korábban, 1953. november 25-én nyert 6:3-ra a magyar labdarúgó-válogatott Londonban Anglia ellen.

A meccs:

Labdarúgó NB I, 1978-79, 13. forduló: DVTK–Ferencváros 1-0 (0-0)
Diósgyőr, 25 ezer néző. Vezette: Mohácsi (Drigán, Barna.)

DVTK: Szabó – Szántó, Salamon, Teodoru, Kutasi – Oláh, Tatár, Kerekes (Váradi) – Szalai, Grolmusz (Tokár), Magyar. Edző: Szabó Géza.
Ferencváros: Zsiborás – Tepszics, Bálint, Major, Vépi – Takács, Mészöly, Ebedli (Pogány) – Martos, Szokolai, Mucha (Giron). Edző: Friedmanszky Zoltán.
Gól: Grolmusz (78.)

Egy ma már teljesen elfeledett, a nagyközönség számára ismeretlen játékos, 

Grolmusz Gyula gólja döntötte el a rangadót. 

Az összeállításból kitűnt, hogy a Fradi két legjobb játékosa, Nyilasi és Pusztai sem lépett pályára. Nyilasi azért nem, mert az 1978-as világbajnokságon kapott piros lapja miatt az MLSZ eltiltotta.

Ez volt sorozatban a harmadik olyan DVTK–Ferencváros összecsapás, amelyen a zöld-fehérek vereséggel távoztak Miskolcról.  A lefújás után a közönség tombolt, hosszú ideig el sem akarták hagyni a stadiont. De ezzel nem volt vége, mert 1980. június 14-én következett az újabb miskolci mérkőzés, amely sorozatban a negyedik ferencvárosi vereséget hozta el, egyben a legsúlyosabbat.

Ha nincs Kakas László, két számjegyű Fradi-vereség a vége

Az 1979-80-as bajnokság utolsó, 34. fordulója volt ez. Ugyanakkor erre a júniusi délutánra nem telt meg a DVTK stadionja, „mindössze” 15 ezer néző látogatott ki a mérkőzésre. Külön érdekesség, hogy miközben idehaza még az NB I utolsó fordulóját rendezték, Olaszországban már zajlott az 1980-as labdarúgó Európa-bajnokság nyolcas döntője.  

Ez azonban nem érdekelte az MLSZ illetékeseit. Miközben Nápolyban 17.45-kor elkezdődött az NSZK és Hollandia Eb-csoportmeccse, idehaza 18 órától indult útjára a labda Diósgyőrben.

A meccs előtt a tabellán a Fradi az ötödik, a DVTK a tizennegyedik helyet foglalta el.

A meccs:

Labdarúgó NB I, 1979-80, 34. forduló: DVTK–Ferencváros 3-0 (2-0)
Diósgyőr, 15 ezer néző. Vezette: Kuti (Dudás, Koródi).

DVTK: Veréb – Szántó, Salamon (Kádár), Kerekes, Kutasi – Oláh, Fükő, Görgei – Szalai (Fekete), Tatár, Borostyán. Edző: Szabó Géza.
Ferencváros: Kakas – Tepszics (Horváth R.), Judik, Jancsika, Major – Tóth (Réti), Rab, Ádám – Murai, Szokolai, Horváth K. Edző: Friedmanszky Zoltán.
Gólszerzők: Fükő (9.), Tatár (15.), Borostyán (46.)

Ami első látásra feltűnik, hogy a súlyos vereség ellenére a Fradi kapusa, Kakas László 8-as osztályzatot kapott, ezzel ő lett az egész mezőny legjobbja. A DVTK már 3-0-ra vezetett, amikor a 49. percben a hazai csapat tizenegyest rúghatott, de Tatár büntetőjét Kakas kivédte. Ezzel még nem volt vége, mert a 61. percben újabb tizenegyest végezhetett el a hazai csapat. 

Tatár György, akinek a tizenegyesét kivédte Kakas László
Fotó: DVTK.eu

Ezúttal Tatár próbálkozott, de Kakas ismét hárítani tudott. 0-3-nál két tizenegyest kivédeni, erre tényleg nem voltak szavak. Az egykori jelentések szerint, 

ha nem így véd, a Fradi akár két számjegyű vereséggel ment volna haza. 

Így megúszták a 3-0-al. Tegyük azt is hozzá, hogy a budapesti zöld-fehérek roppant tartalékos összeállításban léptek pályára ezen a mérkőzésen.

Négy vereség után jött össze a Fradi-pontszerzés

1980. december 20-án – négy egymást követő vesztes mérkőzés után – a Fradi egy 0-0-s döntetlennel pontot szerzett Miskolcon. Majd 1981. december 2-án, mindössze 4000 néző előtt megint kikapott 2-0-ra. Ez a mérkőzés azért sem volt mindennapos, mert a hétközi fordulót megelőző három napban szakadatlanul esett a hó Miskolcon. Valóságos társadalmi összefogás bontakozott ki Diósgyőrött a mérkőzés előtt, hogy megtisztítsák a pályát. A honvédség, a kohóipari technikum diákjai és a szurkolók segítettek, de így is labdarúgásra már-már alkalmatlan talajon kezdődött a mérkőzés. De ez már egy másik diósgyőri korszak volt, s az sem mindennapi, hogy ez az 1981-es hazai győzelem 2014-ig az utolsó volt a sorban.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekmagyar péter

Út a pszichiátriára

Pilhál György avatarja

Kormánypárti médiumok háza táján visszatérő dilemma: helyes-e, ha gyakorló elmebetegek akcióiról tudósítunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.