Edzője alig hitt a szemének, amikor visszatért az olimpiai bajnok magyar sportoló

Az áprilisi kajak-kenu válogatóversenyen ismét közösen indul párosban Nádas Bence és Tótka Sándor. A duó együtt ezüstérmet nyert 500 méteren a 2024-es játékokon, Tótka pedig az azt megelőző, tokiói olimpián aranyérmes volt 200 egyesben. A 31 esztendős sportoló a tavalyi év nagyját pihenéssel töltötte, csak az országos bajnokságon mérette meg magát.

Az ezüstérmes Tótka Sándor (balra) és Nádas Bence a férfi kajak párosok 500 méteres versenyének eredményhirdetésén a 2024-es, párizsi olimpián (Fotó: Csudai Sándor)

Tótka Sándor élményei: snowboard, locsolkodás, fesztiválok

Bár Tótka Sándor edzésben maradt, a pihenőév igazi feltöltődést jelentett számára. A magyar szövetség honlapjának nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy nagyon jó döntésnek bizonyult, hogy kihagyta a 2025-ös évet.

– 2022-ben, amikor covidos lettem és kihagytam a válogatót, megbizonyosodtam arról, hogy a hosszútávú eredményesség, illetve az olimpia érdekében jót tesz, ha egy kis időre visszább veszek. Természetesen egyeztettem erről a klubommal, az UTE-val is, de hogy mennyire volt ez tényleg egy jó döntés, az majd csak 2028-ban fog kiderülni – magyarázta Tótka, aki a szünet ellenére is követte társai szereplését, de a kikapcsolódásra is szakított időt.

Az volt a legjobb az egészben, hogy rengeteg olyan dolgot csinálhattam, amit azelőtt csak nagyon régen. Több mint tíz év után újra voltam snowboardozni. Voltam locsolkodni a kisfiammal. Nyáron voltam fesztiválon, ami korábban talán csak egyszer, még 2013-ban adatott meg nekem, emellett a családdal is tudtunk együtt nyaralni. Podcastokban szerepeltem, több felkérést is vállaltam, miközben – talán ezek hatására is – nagyon jól mentek az edzések. Amikor ősszel elkezdtük a munkát, edzőm, Hüvös Viktor is alig hitt a szemének. Igaz, a sevillai edzőtábor környékén sokat voltam beteg, de mostanra minden újra összeállt és rendesen edzek.

Felesleges egyéniben próbálkozni

Az olimpiai bajnok Tótka Sándor szerint távollétében is jól szerepelt a férfi kajak szakág, külön kiemelte, hogy társainak sikere motivációt jelent neki is a folytatásra. Tótka elismerte, hogy Nádas Bencével száll majd vízre párosban, viszont időpocsékolásnak érezné az indulást 200 egyesben.