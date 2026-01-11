Tótka SándorNádas Bencekajak-kenu

Edzője alig hitt a szemének, amikor visszatért az olimpiai bajnok magyar sportoló

A 2024-es, párizsi olimpia K-2 500 méteres számában ezüstérmes kajakpáros újra összeáll. Tótka Sándor és Nádas Bence egy év kihagyás után az áprilisi válogatóversenyen indul majd együtt párosban. Ezt megelőzően az elmúlt, sportszempontból szinte teljesen kihagyott esztendő élményeiről, és persze a jövő céljairól is beszélt az olimpiai bajnok Tótka.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 12:21
Tótka Sándor feltöltődve várja az új esztendő kihívásait. Fotó: MTI/Kovács Tamás
Az áprilisi kajak-kenu válogatóversenyen ismét közösen indul párosban Nádas Bence és Tótka Sándor. A duó együtt ezüstérmet nyert 500 méteren a 2024-es játékokon, Tótka pedig az azt megelőző, tokiói olimpián aranyérmes volt 200 egyesben. A 31 esztendős sportoló a tavalyi év nagyját pihenéssel töltötte, csak az országos bajnokságon mérette meg magát.

Az ezüstérmes Tótka Sándor (balra) és Nádas Bence a férfi kajak párosok 500 méteres versenyének eredményhirdetésén a 2024-es, párizsi olimpián
Az ezüstérmes Tótka Sándor (balra) és Nádas Bence a férfi kajak párosok 500 méteres versenyének eredményhirdetésén a 2024-es, párizsi olimpián (Fotó: Csudai Sándor)

 

Tótka Sándor élményei: snowboard, locsolkodás, fesztiválok

Bár Tótka Sándor edzésben maradt, a pihenőév igazi feltöltődést jelentett számára. A magyar szövetség honlapjának nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy nagyon jó döntésnek bizonyult, hogy kihagyta a 2025-ös évet.

– 2022-ben, amikor covidos lettem és kihagytam a válogatót, megbizonyosodtam arról, hogy a hosszútávú eredményesség, illetve az olimpia érdekében jót tesz, ha egy kis időre visszább veszek. Természetesen egyeztettem erről a klubommal, az UTE-val is, de hogy mennyire volt ez tényleg egy jó döntés, az majd csak 2028-ban fog kiderülni – magyarázta Tótka, aki a szünet ellenére is követte társai szereplését, de a kikapcsolódásra is szakított időt.

Az volt a legjobb az egészben, hogy rengeteg olyan dolgot csinálhattam, amit azelőtt csak nagyon régen. Több mint tíz év után újra voltam snowboardozni. Voltam locsolkodni a kisfiammal. Nyáron voltam fesztiválon, ami korábban talán csak egyszer, még 2013-ban adatott meg nekem, emellett a családdal is tudtunk együtt nyaralni. Podcastokban szerepeltem, több felkérést is vállaltam, miközben – talán ezek hatására is – nagyon jól mentek az edzések. Amikor ősszel elkezdtük a munkát, edzőm, Hüvös Viktor is alig hitt a szemének. Igaz, a sevillai edzőtábor környékén sokat voltam beteg, de mostanra minden újra összeállt és rendesen edzek.

 

Felesleges egyéniben próbálkozni

Az olimpiai bajnok Tótka Sándor szerint távollétében is jól szerepelt a férfi kajak szakág, külön kiemelte, hogy társainak sikere motivációt jelent neki is a folytatásra. Tótka elismerte, hogy Nádas Bencével száll majd vízre párosban, viszont időpocsékolásnak érezné az indulást 200 egyesben.

– Az új kvalifikációs rendszerben nemzetek szerinti pontgyűjtés van és az egyéni számok, vagyis a kétszáz, az ötszáz, az ezer és az ötezer méter is egy listát képeznek. Ezek közül csak a legjobb eredmény után járnak pontok egy adott versenyen, így amíg van nekünk egy Kopasz Bálintunk és egy Varga Ádámunk, addig úgy vélem, felesleges egyéniben próbálkozni. Az én szempontomból az a legfontosabb, hogy a négyes és a páros is előkelő pozícióban legyen – mondta el Tótka, jelenleg egy három és fél éves kisfiú édesapja, feleségével azonban második gyermeküket várják.

