Káosz Európa-szerte: megbénult a közlekedés, halálos áldozata is van az időjárásnak

Fennakadások nehezítik a vasúti közlekedést a németeknél. A téli vihar után hótorlaszok és befagyott váltók okoznak problémákat. Németország zártpályás forgalmát az Elli nevű vihar bénította meg. A Franciaországban Goretti néven ismert vihar százezreket hagyott áram nélkül, és egy ember életét követelte Angliában. Továbbra sem kíméli az időjárás Európát: viharok pusztítanak az egész kontinensen, már több mint egy tucat halálos áldozatot követelve.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 13:01
A Goretti vihar pusztítása
A Goretti vihar pusztítása
A vasúti forgalom továbbra sem állt helyre teljesen. Bár az időjárás a vasárnapra enyhülést ígér, Észak-Németország több vonalán még mindig fennakadások tapasztalhatók, és számos távolsági járat közlekedését leállították. Európa többi részén, Franciaországban és Angliában is a Goretti vihar okoz féktelen pusztítást.

Európa számos államában, így Németországban fennakadásokat okozott a havazás.
Európa számos államában, így Németországban fennakadásokat okozott a havazás

Az Elli másnéven Goretti elnevezésű téli vihar következményei továbbra is érezhetők, Németország északi részén

 – írja az Origo.

A zord időjárási körülmények miatt várhatóan vasárnap több kiemelt távolsági útvonalon ismét szünetelni fog a vonatközlekedés. 

A problémákat az okozza, hogy a már megtisztított síneken újra hó gyűlt össze, illetve több váltó lefagyott és működésképtelenné vált.

A vasárnapra vonatkozó előrejelzés biztató: kellemes téli napot vetít előre, időnkénti napsütéssel, ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy hétfő éjszaka a havazás esőbe fordulhat, amely a lehűlt felszínen megfagyhat, és fekete jeget képezhet. A meteorológusok szerint egy rövid nyugalmi időszak után újabb komoly időjárási vészhelyzet alakulhat ki, és az ónos esőzés az ország nagy részét érintheti.

Angliában halálos áldozat, Franciaországban tömeges áramkimaradások

Európa-szerte hatalmas a pusztítás.
Európa-szerte hatalmas a pusztítás

Egy férfi meghalt, amikor egy fa rázuhant egy lakókocsira Angliában, miután a Goretti vihar rekorderejű szeleket hozott. Franciaországban szombaton még mindig százezer otthon maradt áram nélkül.

– adott hírt a krízisről az Euroactiv.

Körülbelül 15 ember halt meg időjárással kapcsolatos balesetekben ezen a héten Európa-szerte, miután a viharos szél és a viharok közlekedési káoszt okoztak, bezárták az iskolákat és több százezren maradtak áram nélkül a fagyos hőmérséklet miatt. 

A vihar csütörtökről péntekre virradó éjjel söpört végig Cornwall délnyugati részén és Wales egyes területein, ahol a 160 kilométer/órás széllökések fákat döntöttek ki és több tízezer otthon maradt áram nélkül.

 A brit rendőrség szerint pénteken egy férfi holttestét találták meg Cornwallban, Helston városában, miután egy fa rádőlt egy lakókocsira. 

Egy ötven év körüli férfi holttestét találták meg a lakókocsiban

 – közölte a Devon és Cornwall rendőrség egy nyilatkozatban. 

A brit meteorológiai hivatal (Met Office) közlése szerint szombaton az Egyesült Királyság nagy részén továbbra is hó- és jégriadó van érvényben, és figyelmeztettek, hogy a fekete jég további zavarokat okozhat Skóciában és Észak-Angliában. 

A vihart követő erős havazás miatt Skóciában mintegy 250 iskola zárva maradt a karácsonyi szünet utáni első hét nagy részében.

A hálózatüzemeltető National Grid szerint a hétvége kezdetén Délnyugat-Angliában és a Midlands régióban még mindig mintegy 28 ezer otthonban nem volt áram. 

Borítókép: A Goretti vihar pusztítása

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

