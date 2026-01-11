Káosz Európa-szerte: megbénult a közlekedés, halálos áldozata is van az időjárásnak

A vasúti forgalom továbbra sem állt helyre teljesen. Bár az időjárás a vasárnapra enyhülést ígér, Észak-Németország több vonalán még mindig fennakadások tapasztalhatók, és számos távolsági járat közlekedését leállították. Európa többi részén, Franciaországban és Angliában is a Goretti vihar okoz féktelen pusztítást.

Európa számos államában, így Németországban fennakadásokat okozott a havazás (Fotó: AFP)

Az Elli másnéven Goretti elnevezésű téli vihar következményei továbbra is érezhetők, Németország északi részén

– írja az Origo.

A zord időjárási körülmények miatt várhatóan vasárnap több kiemelt távolsági útvonalon ismét szünetelni fog a vonatközlekedés.

A problémákat az okozza, hogy a már megtisztított síneken újra hó gyűlt össze, illetve több váltó lefagyott és működésképtelenné vált.

A vasárnapra vonatkozó előrejelzés biztató: kellemes téli napot vetít előre, időnkénti napsütéssel, ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy hétfő éjszaka a havazás esőbe fordulhat, amely a lehűlt felszínen megfagyhat, és fekete jeget képezhet. A meteorológusok szerint egy rövid nyugalmi időszak után újabb komoly időjárási vészhelyzet alakulhat ki, és az ónos esőzés az ország nagy részét érintheti.

Angliában halálos áldozat, Franciaországban tömeges áramkimaradások