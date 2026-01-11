Szoboszlain és Kerkezen is múlik, hogy lesz-e negyedik magyar játékos a BL-idényben

Akinek jó a memóriája, az még emlékezhet rá, hogy az azeri Qarabag a Fradi ellen jutott be a Bajnokok Ligája főtáblájára, miután a selejtező utolsó körében 5-4-es összesítéssel a magyar bajnok ferencvárosiak fölé kerekedett. Most pedig Azerbajdzsán kirakatklubja az NB I-ből erősítene: a háromszoros magyar válogatott Osváth Attila a kiszemeltje a Paksból.

A paksi Osváth Attila Bajnokok Ligája-szereplő klubhoz igazolhat. Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Erről az azeri Azertac nevű lap exkluzív információként számolt be , és azt is írják, hogy Marco Rossi tavalyi válogatott újoncának a menedzsere megerősítette nekik, hogy a Paks futballistája a Qarabagban szeretné folytatni a pályafutását.

A 30 éves jobbhátvéd jelenlegi szerződése 2027 nyaráig szól a Pakssal, miután októberben hosszabbított, a piaci értéke a Transfermarkt szerint 650 ezer euró. Amennyiben az azeri klub szeretné leigazolni, előbb az NB I harmadik helyén álló klubbal kell megegyeznie a vételárról.

Szoboszlai, Sallai és Kerkez követője a Bajnokok Ligájában?

Amennyiben létrejön az üzlet, és Osváth Attila valóban a Qarabag játékosa lesz, úgy négyre nőhet a Bajnokok Ligája főtábláján szereplő magyar futballisták száma ebben az idényben. Az őszi szezonban a Liverpool két magyarja, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellett a Galatasaray színeiben Sallai Roland szerepelt a BL-ben. A sorozat alapszakaszából még két forduló van hátra, január 20-án folytatódik a BL a hetedik körrel.

Ahhoz, hogy Osváth pályára léphessen még ebben a Bajnokok Ligája-idényben negyedik magyarként, az is kell, hogy a Qarabag továbbjusson az egyenes kieséses szakaszba, mert akkor van lehetőség a télen igazolt új játékosokat (legfeljebb hármat) beregisztrálni.

A Qarabag jelenleg két győzelemmel, egy döntetlennel és három vereséggel a 22. helyen áll a BL-tabellán, így még ott van a 24 továbbjutó csapat között. Legközelebb hazai pályán fogadják az azeriek a német Eintracht Frankfurtot, majd a Liverpool otthonában zárnak Szoboszlaiék ellen,