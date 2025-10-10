Bognár György válogatott játékosának jövője is eldőlt Pakson

A válogatott szünetben dőlt el Bognár György két játékosának a jövője. A legutóbb múlt vasárnap, az FTC vendégeként 2-2-es döntetlent játszó, ezzel listavezető pozícióját megőrző Paksi FC megállapodott a tíz éve a csapatot szolgáló középpályással, Papp Kristóffal és a 2019-ben érkezett szélsővel, Osváth Attilával is a folyatásról.

Bognár György két rutinos labdarúgójának megtartását jelentette be a Paks (Fotó: Ladóczki Balazs)

A Paks labdarúgója: „Ez az otthonom”

Papp 2015-ös érkezése óta már 302 tétmérkőzést játszott a paksiak színeiben – emlékeztetett az Origo. A klubhonlapon olvasható méltatás szerint az elmúlt években technikai tudása és játékintelligenciája révén az NBI egyik legkiemelkedőbb középpályásává vált. Emlékezetes megmozdulásaként említik, a Ferencváros elleni 2024-es Magyar Kupa-döntőben fejelt gólját.

Nem volt nehéz meghozni ezt a döntést. Szeretnek itt, és úgy érzem, megkapom a kellő bizalmat is, amit mindig próbálok meghálálni. Ez már a tizenegyedik évem, amihez még kettőt sikerült hozzátenni, úgyhogy lassan mondhatni, ez az otthonom, hiszen ennyit még sehol sem laktam egy huzamban

– árulta el Papp Kristóf, aki 2028. június 30-ig írt alá.

Bognár György játékosa a válogatottba került

Osváth Attila 2019 óta játszik Pakson, és jelenleg 190 tétmeccsnél jár a klub színeiben. A Paksi FC mindkét, 2024-es és 2025-ös Magyar Kupa-győzelmében is fontos szerepet játszott. A szélső márciusban, a Törökország elleni mérkőzésen kilencedik paksi labdarúgóként debütálhatott a magyar válogatottban – jelenleg is a csapattal készül a szombati, Örményország, valamint a jövő keddi, Portugália elleni vb-selejtezőkre.

– Őszintén szólva nem volt nehéz döntés. Az elnök úr felajánlott egy újabb egyéves hosszabbítást, amit örömmel fogadtam. Jól érzem magam Pakson, minden adott a jó teljesítményhez, és külön öröm számomra, hogy innen sikerült bekerülnöm a válogatottba – közölte Osváth, aki ugyancsak 2028. június 30-ig szóló kontraktust kötött.

A kilenc eddigi bajnokijukon 19 pontot gyűjtött paksiak pillanatnyilag négy ponttal állnak jobban, mint a nyolc meccsen 15-öt szerzett Ferencváros. A Paksi FC a nemzeti csapatok meccsei után, október 18-án, hazai pályán, a Debrecen ellen folytatja az élvonalban.

