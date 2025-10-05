Rendkívüli

Orbán Viktor: Ki kell állnunk az egyházaink ellen agitáló félbolondokkal szemben + videó

A videóbíró volt a főszereplő az FTC–Paks rangadón, Robbie Keane is besárgult

Az FTC–Paks NB I-es rangadó mindkét félideje két-két gólt hozott. A címvédő Ferencváros Alekszandar Pesics révén hiába szerzete meg a vezetést a 87. percben, pár perccel később a Paks a videózás után büntetőt kapott, amelyet Windecker József higgadtan értékesített. A veretlen Paks továbbra is vezeti a bajnokságot, a Fradi előtt négy pont az előnye a válogatottszünetre fordulva.

Perlai Bálint
2025. 10. 05. 18:27
A Paks listavezetőként érkezett a Groupama Arénába
A Paks listavezetőként érkezett a Groupama Arénába Fotó: Ladoczki Balazs
A genki győzelme után az Európa-ligában a mumusa ellen játszott a Ferencváros az NB I-ben – a Bognár György vezette Paks látogatott a Groupama Arénába. A zöld-fehér szurkolóknak még mindig fájó emlék az elmúlt két kupadöntő, amelyeket a Paks nyert meg. A vasárnapi bajnokira az első helyezett és még veretlen vendégek négypontos előnnyel érkeztek, így az egy meccsel kevesebbet játszó FTC egy győzelem esetén sem előzte volna meg a riválisát. Mára az FTC–Paks bajnoki presztízs lett, főleg, hogy Robbie Keane még hazai pályán nem győzte le a Tolna vármegyeieket. 

Az NB I kilencedik fordulójának rangadója az FTC–Paks volt
Az NB I kilencedik fordulójának rangadója az FTC–Paks volt  Fotó: Ladóczki Balázs

Gazdára váró kiskutyákkal vonultak be a játékosok a pályára a kezdés előtt, miután szombaton volt az állatok világnapja. Ott volt a hazaiak kezdőcsapatában a Fradi-mezben 100. alkalommal pályára lépő Varga Barnabás, illetve korábbi csapata ellen először játszott Ötvös Bence. Tóth Alex a kispadon kapott helyett. 

FTC–Paks: síri csend a lelátón, majd egy paksi gól a semmiből

Az első öt percben néma csend volt a Groupama Arénában, a két csapat szurkolói így tiltakoztak az MLSZ ellen. De a drukkerek majdnem lemaradtak az első gólról, ugyanis az első percben Varga passzából Lenny Joseph hagyott ki nagy helyzetet. A mérkőzés hatodik percében aztán rákezdett mindkét tábor a szövetség szidására. 

Az FTC szurkolói ismét az MLSZ-nek üzentek
Az FTC szurkolói ismét az MLSZ-nek üzentek  Fotó: Ladóczki Balázs

Noha a folyatásban is a Fradi dominált, a 21. percben szinte a semmiből megszerezte a vezetést a Paks. 

A 20 éves Pető Milán gyűjtötte be a lecsorgó labdát egy jobb oldali szabadrúgás után, majd gyönyörűen kilőtte a bal alsót, Dibusz Dénes csak beleérni tudott.

A százados Varga Barnabás ismét lecsapott

A Fradi kedvét a kapott gól sem szegte, a 32. percben a bal szélen Nagy Barnabás nagyon könnyedén megverte a védőjét, a beadására pedig a jubiláló Varga érkezett remekül – aki természetesen ezúttal is fejjel volt eredményes.

A nyáron a Nyíregyházától érkező Nagy a folytatásban is jól mozgott, a hazai támadások mindegyike rajta ment keresztül.

Az utolsó percekben szerezte meg a vezetést az FTC

A szünet után is a Fradinál volt többet a labda, de a helyzetek nem jöttek. Robbie Keane két támadót – Alekszandar Pesicset és a szerb Vojvodinától érkező nigériai Bamidele Yusufot – és két támadó szellemű középpályást – Tóth Alexet és Mohammed Abu Fanit – küldött a pályára. A 65. percben Bognár is cserére szánta el magát, a ferencvárosi legenda, Böde Dániel vastaps közepette állt be. A Viktoria Plzen elleni meccs hőse, Pesics előtt pár perc alatt két nagy helyzet is adódott, de Kovácsik Ádám állta a sarat.

Egy ártatlan hazai kirúgás után Dibusz a jobb combjához kapott, majd sántítva ment vissza a kapujába. A 34 éves kapus a következő percekben is fogta a lábát, de ápolást nem kért. Dibusz szerencséjére a Marco Rossi által ismét behívott Tóth Barna és Böde sem tudott veszélyeztetni. 

Nem úgy, mint Pesics a túloldalon! A 87. percben Pesics kapott kitűnő indítást Abu Fanitól, a szerb csatár pedig Kovácsik kapujába lőtt. A videóbíró is visszanézte az esetet, a levegő nemcsak a hideg miatt fagyott meg a stadionban, de a gól érvényes maradt.

A Paks az utolsó percekben mentett pontot az FTC otthonában
A Paks az utolsó percekben mentett pontot az FTC otthonában  Fotó: Ladóczki Balázs

Tóth Alex könyökölt, a VAR a paksiakat segítette

A Paks ment előre, és percekkel később büntetőt kapott, ismét a VAR volt a főszerepben. Tóth Alex lekönyökölte Windecker Józsefet, a játékvezető pedig kiment, és változtatott az ítéletén. A Fradi játékosai és maga Keane is értetlenül állt a döntés előtt, a vezetőedző egy sárga lapot is kapott reklamálás miatt.

A tizenegyest a sértett végezte el, s higgadtan a kapuba lőtt (2-2). A 32 éves Windecker a Fradi-tábor előtt ünnepelt, ezért pár söröspoharat kapott ajándékul...

A hosszabbításban mindkét csapott előtt adódtak még helyzetek. A csattanót viszont a végén majdnem Böde hozta, aki egy bal oldali szöglet után szabadon fejelhetett, de Dibusz nagy bravúrral védett.

A veretlen Paks továbbra is vezeti a bajnokságot, a Fradi előtt négy pont az előnye a válogatottszünetre fordulva. Robbie Keane továbbra sem tudja legyőzni a Paksot hazai pályán, pedig most minden eddiginél közelebb volt ehhez.

NB I, 9. forduló:

péntek:
Kazincbarcika–MTK 3-1 (3-0), Mezőkövesd, 600 néző, jv.: Kovács. Gólszerzők: Kártik (12., 11-esből), Meshack (18.), Slogar (45+1.), illetve Németh K. (91.)

szombat:
Nyíregyháza–ZTE 3-1 (0-1), Nyíregyháza, 4250 néző, jv.: Zimmermann. Gól: Katona B. (47.), Benczenleitner (79.), Kovács M. (86.p.), illetve Daniel Lima (36.)
Puskás Akadémia–Újpest 0-0, Felcsút, 1900 néző, jv: Bognár.
Debrecen–ETO 1-1 (0-0), Debrecen, 5000 néző, jv: Karakó. Gól: Dzsudzsák (49.), illetve Anton (66.)

vasárnap:
Ferencváros–Paks 2-2 (1-1), Groupama Aréna, 14071 néző, jv: Csonka. Gól: Varga (31.), Pesics (87.) illetve Pető (21.), Windecker (90+3, büntetőből)
Kisvárda–Diósgyőr 19.00

 

 

