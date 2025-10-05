A videóbíró volt a főszereplő az FTC–Paks rangadón, Robbie Keane is besárgult

A genki győzelme után az Európa-ligában a mumusa ellen játszott a Ferencváros az NB I-ben – a Bognár György vezette Paks látogatott a Groupama Arénába. A zöld-fehér szurkolóknak még mindig fájó emlék az elmúlt két kupadöntő, amelyeket a Paks nyert meg. A vasárnapi bajnokira az első helyezett és még veretlen vendégek négypontos előnnyel érkeztek, így az egy meccsel kevesebbet játszó FTC egy győzelem esetén sem előzte volna meg a riválisát. Mára az FTC–Paks bajnoki presztízs lett, főleg, hogy Robbie Keane még hazai pályán nem győzte le a Tolna vármegyeieket.

Az NB I kilencedik fordulójának rangadója az FTC–Paks volt Fotó: Ladóczki Balázs

Gazdára váró kiskutyákkal vonultak be a játékosok a pályára a kezdés előtt, miután szombaton volt az állatok világnapja. Ott volt a hazaiak kezdőcsapatában a Fradi-mezben 100. alkalommal pályára lépő Varga Barnabás, illetve korábbi csapata ellen először játszott Ötvös Bence. Tóth Alex a kispadon kapott helyett.

FTC–Paks: síri csend a lelátón, majd egy paksi gól a semmiből

Az első öt percben néma csend volt a Groupama Arénában, a két csapat szurkolói így tiltakoztak az MLSZ ellen. De a drukkerek majdnem lemaradtak az első gólról, ugyanis az első percben Varga passzából Lenny Joseph hagyott ki nagy helyzetet. A mérkőzés hatodik percében aztán rákezdett mindkét tábor a szövetség szidására.

Az FTC szurkolói ismét az MLSZ-nek üzentek Fotó: Ladóczki Balázs

Noha a folyatásban is a Fradi dominált, a 21. percben szinte a semmiből megszerezte a vezetést a Paks.

A 20 éves Pető Milán gyűjtötte be a lecsorgó labdát egy jobb oldali szabadrúgás után, majd gyönyörűen kilőtte a bal alsót, Dibusz Dénes csak beleérni tudott.

A százados Varga Barnabás ismét lecsapott

A Fradi kedvét a kapott gól sem szegte, a 32. percben a bal szélen Nagy Barnabás nagyon könnyedén megverte a védőjét, a beadására pedig a jubiláló Varga érkezett remekül – aki természetesen ezúttal is fejjel volt eredményes.

A nyáron a Nyíregyházától érkező Nagy a folytatásban is jól mozgott, a hazai támadások mindegyike rajta ment keresztül.

Az utolsó percekben szerezte meg a vezetést az FTC

A szünet után is a Fradinál volt többet a labda, de a helyzetek nem jöttek. Robbie Keane két támadót – Alekszandar Pesicset és a szerb Vojvodinától érkező nigériai Bamidele Yusufot – és két támadó szellemű középpályást – Tóth Alexet és Mohammed Abu Fanit – küldött a pályára. A 65. percben Bognár is cserére szánta el magát, a ferencvárosi legenda, Böde Dániel vastaps közepette állt be. A Viktoria Plzen elleni meccs hőse, Pesics előtt pár perc alatt két nagy helyzet is adódott, de Kovácsik Ádám állta a sarat.