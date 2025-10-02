Dibusz bravúrja nélkül gondban lenne a Fradi

A Ferencváros újabb nagy kalandja az Európa-liga alapszakaszában ezúttal a belga Genk otthonában folytatódik. A Fradi és jelenlegi ellenfele legutóbb két éve, a Konferencialiga csoportkörében találkozott egymással, és mindkét találkozó döntetlenre végződött (Belgiumban 0-0, míg az Üllői úton 1-1). A zöld-fehérek számára a remélt továbbjutás miatt létfontosságú lenne, hogy a cseh Plzen elleni hazai döntetlent követően – 1-1-re végződött az összecsapás a Groupama Arénában – ne kapjon ki Belgiumban, ám a közelmúlt történelme alapján még ekkor sem veszítené el az esélyét a zöld-fehér gárda, hiszen az Európa-liga előző kiírásában például két vereség után – az Anderlecht és a Tottenham ellen is 2-1-re kaptak ki – is meglett a tavaszi kupaszereplés.

A Fradi összeállítása is azt sugallta, hogy a zöld-fehérek nem mondtak le a támadásokról Fotó: facebook/Ferencváros

A Fradi a kontrákra épít, bekerült a kezdőbe a gyors Joseph a három magyar csapattársa mellé

Robbie Keane a találkozó előtt elmondta, hogy számára a Plzen elleni második félidő a kiindulási pont, amikor csapata 10 emberrel is képes volt fölényt kialakítani. Ennek megfelelően állította össze a Fradi kezdőcsapatát, melyet megnézve megállapítható, hogy az erős védelem mellett – Stefan Gartenmann, Toon Raemaekers és Ibrahim Cissé – olyan támadószellemű játékosok is bekerültek a kezdőbe Varga Barnabás mellé, mint a gyors és gólerős Joseph, valamint a győrieknek pazar szabadrúgást lövő Levi, illetve a széleken Cadu és O'Dowda.

A kezdőcsapatok: Genk: Van Crombrugge – El Ouahdi, Sadick, Smets, Kayembe – Heynen, Hrosovsky, Bangoura – J. Ito, O Hjon Gju, Steuckers.

Ferencváros: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Cissé – Cadu, Tóth A., Keita, Levi, O'Dowda – Varga B., Joseph.

A Fradi játékosai jókedvűen melegítettek a meccs előtt Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Félház várta a Fradit, Dibusznak azonnal bravúrra volt szüksége

Ahogy azt előre megjósolták, nem lett telt ház a Genk-Ferencváros összecsapáson, ugyanis

a 23 ezres stadionban megközelítőleg 13-14 ezren figyelték, ahogy a kezdő sípszóra a Fradi útnak indította a labdát.

A helyiek szerint ez egyáltalán nem meglepő, ugyanis az idényben a várakozáson alul teljesítő, kilencedik helyezett csapat átlagnézőszáma 16 575 a Jupiler Pro League-ben, ám a nemzetközi kupameccseken még ezt a számot is bőven alulmúlják. A Lech Poznan elleni augusztusi Európa-liga-rájátszásos meccsen nem érte el a nézőszám a tizenháromezret, és valamivel többen voltak kíváncsiak Robbie Keane csapatára is. Mégiscsak már az alapszakaszban járnak a csapatok.