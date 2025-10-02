Rendkívüli

Ezt az acsarkodó félőrült prédikátort használta fel az ellenzék Semjén Zsolt lejáratására + videók

Dibusz bravúrja nélkül gondban lenne a Fradi

Az Európa-liga alapszakaszának második körében a Ferencváros a belga Genk vendégeként lépett pályára csütörtökön. A Fradi ezúttal három magyar labdarúgóval kezdte meg a genki hadjáratot – Dibusz Dénes, Varga Barnabás és Tóth Alex –, és a hazaiak rohamainak a zöld-fehérek védelme, Dibusszal az élen remekül ellenáll. Noha mindenki rettegett a belga ultráktól, a szurkolók – akik félig töltötték meg a stadiont – békésen és sportszerűen bíztatták a csapatukat akárcsak a majd 400 fős Fradi-tábor.

Molnár László
2025. 10. 02. 20:26
Fotó: Polyák Attila
A Ferencváros újabb nagy kalandja az Európa-liga alapszakaszában ezúttal a belga Genk otthonában folytatódik. A Fradi és jelenlegi ellenfele legutóbb két éve, a Konferencialiga csoportkörében találkozott egymással, és mindkét találkozó döntetlenre végződött (Belgiumban 0-0, míg az Üllői úton 1-1). A zöld-fehérek számára a remélt továbbjutás miatt létfontosságú lenne, hogy a cseh Plzen elleni hazai döntetlent követően – 1-1-re végződött az összecsapás a Groupama Arénában – ne kapjon ki Belgiumban, ám a közelmúlt történelme alapján még ekkor sem veszítené el az esélyét a zöld-fehér gárda, hiszen az Európa-liga előző kiírásában például két vereség után – az Anderlecht és a Tottenham ellen is 2-1-re kaptak ki – is meglett a tavaszi kupaszereplés.

Fotó: facebook/Ferencváros

A Fradi a kontrákra épít, bekerült a kezdőbe a gyors Joseph a három magyar csapattársa mellé

Robbie Keane a találkozó előtt elmondta, hogy számára a Plzen elleni második félidő a kiindulási pont, amikor csapata 10 emberrel is képes volt fölényt kialakítani. Ennek megfelelően állította össze a Fradi kezdőcsapatát, melyet megnézve megállapítható, hogy az erős védelem mellett – Stefan Gartenmann, Toon Raemaekers és Ibrahim Cissé – olyan támadószellemű játékosok is bekerültek a kezdőbe Varga Barnabás mellé, mint a gyors és gólerős Joseph, valamint a győrieknek pazar szabadrúgást lövő Levi, illetve a széleken Cadu és O'Dowda.

A kezdőcsapatok:

  • Genk: Van Crombrugge – El Ouahdi, Sadick, Smets, Kayembe – Heynen, Hrosovsky, Bangoura – J. Ito, O Hjon Gju, Steuckers. 
  • Ferencváros: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Cissé – Cadu, Tóth A., Keita, Levi, O'Dowda – Varga B., Joseph.
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Félház várta a Fradit, Dibusznak azonnal bravúrra volt szüksége

Ahogy azt előre megjósolták, nem lett telt ház a Genk-Ferencváros összecsapáson, ugyanis 

a 23 ezres stadionban megközelítőleg 13-14 ezren figyelték, ahogy a kezdő sípszóra a Fradi útnak indította a labdát. 

A helyiek szerint ez egyáltalán nem meglepő, ugyanis az idényben a várakozáson alul teljesítő, kilencedik helyezett csapat átlagnézőszáma 16 575 a Jupiler Pro League-ben, ám a nemzetközi kupameccseken még ezt a számot is bőven alulmúlják. A Lech Poznan elleni augusztusi Európa-liga-rájátszásos meccsen nem érte el a nézőszám a tizenháromezret, és valamivel többen voltak kíváncsiak Robbie Keane csapatára is. Mégiscsak már az alapszakaszban járnak a csapatok.

A Fradi nem ijedt meg a belgák ígéreteitől és félelmetes szurkolótáborától, sőt, támadólag lépett fel,és az első szögletet is Tóth Alex végezhette el, kézzel fogható eredmény nélkül. 

Aztán beindult a Genk, a 3. percben egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után az előrehúzódó El Uahdi került helyzetbe, 10 méteres lövését Dibusz védeni tudta. 

A következő percekben Hrosovsky igyekezett zűrt okozni a zöld-fehér védelemnek, ám előbb a beadásáról lemaradt Oh, majd a 18 méterről eleresztett lövése elkerülte a Fradi kapuját. Aztán a zöld-fehérek is „felkeresték" a genkiek védőharmadát, ám Levi remek cselek után ballal jócskán  akapu mellé tekert.

