Lázár János: Nem engedünk hárommillió ember nyugalmából

December 19-én megállapodtunk a hét meghatározó fuvarozói érdekképviselettel, akik közel 8500 vállalkozást, a hazai fuvarozásban dolgozó cégek 70 százalékát képviselik. Hétfőn este a Hősök terén alakult egy újabb fuvaros csapat, velük is egyeztetni fogunk – írta közösségi oldalán Lázár Jáns építési és közlekedési miniszter. Hozzátette:

Egy dolog biztos: a legrövidebb és a legolcsóbb út csakis a fuvarozóknak jó, az utak mentén élőknek maga a pokol.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Lázár János azt is írta, a fővárosi kamionos felvonulás a budapestiek számára is megmutatta, milyen, amikor kamionok dübörögnek az ablak alatt. Hárommillió magyarnak ez a mindennapi élet része. Ők úgy nevelik a gyerekeiket, segítik az idős szüleiket, élik az életüket, járnak munkába, iskolába, vagy haza, hogy kamionok robognak el mellettük – hangsúlyozta a miniszter.

Ha ma valaki azt gondolja, ezeknek a kamionoknak semmi keresnivalójuk nincs Budapest utcáin, tegye fel a kérdést, akkor mi keresnivalójuk van Biharkeresztesen, Mátészalkán, vagy bárhol máshol?

– tette fel a kérdést Lázár János, aki szerint a válasz ma egyértelmű: ha nem oda mennek, akkor semmi. Felhívta a figyelmet, ma már mehetnek másfelé is, mert az elmúlt közel 15 évben annyi sztráda és autóút épült, amennyivel a hazai pályahálózat – lakosságarányosan – mostanra eléri a legfejlettebb nyugati országok szintjét.

2010 óta mintegy 3000 milliárd forint értékben fejlesztettük csak a gyorsforgalmi úthálózatot. Elkészült többek között az M25, az M30, az M31 és az M43-as gyorsforgalmi út, valamint az M3, M35, M85, M86, az M6, az M4 és az M44 jelentős szakaszai. Megvalósult az M2, M15, M70 gyorsforgalmi utak bővítése 2x2 sávra, valamint az M0 déli szektor bővítése 2x3 forgalmi sávra. Éppen az M4-es egy újabb szakaszának átadásáról jövök, amire több mint 170 milliárd forintot költöttünk

– részletezte a tárcavezető, aki hangsúlyozta azt is, az elmúlt 15 évben a magyar adófizetők pénzén éppen azért duplázták meg a gyorsforgalmi úthálózatot, hogy ne a falvakon robogjanak át a kamionok. Rámutatott, az útdíjakat nem azért emelik, hogy a fuvarosoknak rosszabb legyen, hanem azért hogy a főutak mentén élőknek legyen jobb.

Elfogadhatatlan, hogy a fuvardíjakon több millió, falvakban élő, vagy egy főúttal átszelt kisvárosban lakó kárán akarjon spórolni egy kamionos. Amíg az alacsonyabb rendű utak olcsóbbak vagy ingyenesek a kamionok számára, addig maradnak az élhetetlen települések, a lakhatatlanná vált házak

– írta Lázár János, aki egyértelművé tette, tárgyalnak bárkivel, de egyetlen dologból nem engednek: annak a hárommillió embernek a nyugalmából és biztonságából, akik hosszú évek óta szenvednek a teherforgalom miatt. Mert most az ő idejük jött el. Eleget szenvedtek már.

Ha ma azt érezték, hogy túl sok a kamion a fővárosban, akkor gondoljanak bele, hogy a forgalmi adatok alapján a ma Budapesten megfordult kamion csak a töredéke annak, ami minden nap, rakománnyal együtt átdübörög például Baján

– zárta a bejegyzését az építési és közlekedési miniszter.