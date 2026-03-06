Messi hiába ajándékozta meg Trumpot, nem döntötte el a minden idők legjobbja vitát

Az MLS aktuális bajnoka, az Inter Miami futballcsapata Donald Trump vendége volt a Fehér Házban. Az Egyesült Államok elnöke szívélyesen fogadta az együttes játékosait, a csapatkapitány Lionel Messi is ott volt. Az argentin világklasszis ajándékot is vitt az elnöknek.
Messi meglepte Trumpot
A nyolcszoros aranylabdás ajándékot is adott Trumpnak, egy aláírt rózsaszín labdával lepte meg. Az amerikai elnök emellett egy 47-es számmal ellátott mezt, valamint egy exkluzív karórát is kapott Javier Mascherano vezetőedzőtől és Jorge Mas társtulajdonostól.
– Üdvözlöm a Fehér Házban, Lionel Messi! – köszöntötte az argentin szupersztárt Trump, aki novemberben Cristiano Ronaldóval is találkozott.
Az amerikai elnök elmondta, hogy fia, Barron nagy rajongója Messinek és Ronaldónak is, akik a futballtörténelem legjobbjai és a hatodik világbajnokságukra készülnek idén nyáron. Trump azt is elmondta, hogy a labdarúgáshoz köthető első emlékei Peléhez fűzödnek, ugyanis a brazilok háromszoros világbajnoka, a Fekete Gyöngyszemként is ismert csatár is játszott az Egyesült Államokban, a New York Cosmos együttesében.
Messi vagy Pelé a jobb? Nem tudom, lehet, hogy te vagy a jobb. Ki a jobb?
– kérdezte Trump, miközben az Inter Miami játékosai felé fordult és a közönséget szórakoztatta.
Szerintem ő, de Pelé is nagyon jó volt
– válaszolta meg a kérdést rövid hatásszünet után Messire utalva Trump, aki ezután is méltatta az argentin világklasszist, akinek a vezérletével az Inter Miami remekelt az utóbbi időben, és második szezonjában is az MLS legértékesebb játékosa lett.
– Leo, te jöttél és nyertél, és ez nehéz dolog. Őszintén szólva, sokkal nagyobb nyomás nehezedik rád, mint bárki gondolná, mert elvárták tőled a győzelmet – dicsérte az argentin klasszist Trump.
