Messi hiába ajándékozta meg Trumpot, nem döntötte el a minden idők legjobbja vitát

Az MLS aktuális bajnoka, az Inter Miami futballcsapata Donald Trump vendége volt a Fehér Házban. Az Egyesült Államok elnöke szívélyesen fogadta az együttes játékosait, a csapatkapitány Lionel Messi is ott volt. Az argentin világklasszis ajándékot is vitt az elnöknek.

Donald Trump ajándékot is kapott, majd Lionel Messi és az Inter Miami csapata figyelmesen hallgatta az amerikai elnököt (Fotó: Getty Images North America/Win Mcnamee)

Messi meglepte Trumpot

A nyolcszoros aranylabdás ajándékot is adott Trumpnak, egy aláírt rózsaszín labdával lepte meg. Az amerikai elnök emellett egy 47-es számmal ellátott mezt, valamint egy exkluzív karórát is kapott Javier Mascherano vezetőedzőtől és Jorge Mas társtulajdonostól.

– Üdvözlöm a Fehér Házban, Lionel Messi! – köszöntötte az argentin szupersztárt Trump, aki novemberben Cristiano Ronaldóval is találkozott.

Az amerikai elnök elmondta, hogy fia, Barron nagy rajongója Messinek és Ronaldónak is, akik a futballtörténelem legjobbjai és a hatodik világbajnokságukra készülnek idén nyáron. Trump azt is elmondta, hogy a labdarúgáshoz köthető első emlékei Peléhez fűzödnek, ugyanis a brazilok háromszoros világbajnoka, a Fekete Gyöngyszemként is ismert csatár is játszott az Egyesült Államokban, a New York Cosmos együttesében.

Messi vagy Pelé a jobb? Nem tudom, lehet, hogy te vagy a jobb. Ki a jobb?

– kérdezte Trump, miközben az Inter Miami játékosai felé fordult és a közönséget szórakoztatta.

Szerintem ő, de Pelé is nagyon jó volt

– válaszolta meg a kérdést rövid hatásszünet után Messire utalva Trump, aki ezután is méltatta az argentin világklasszist, akinek a vezérletével az Inter Miami remekelt az utóbbi időben, és második szezonjában is az MLS legértékesebb játékosa lett.

– Leo, te jöttél és nyertél, és ez nehéz dolog. Őszintén szólva, sokkal nagyobb nyomás nehezedik rád, mint bárki gondolná, mert elvárták tőled a győzelmet – dicsérte az argentin klasszist Trump.