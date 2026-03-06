MLSInter MiamiLionel MessiCristiano RonaldoDonald TrumpPelé

Messi hiába ajándékozta meg Trumpot, nem döntötte el a minden idők legjobbja vitát

Minden idők talán legjobb futballistája meglátogatta az Egyesült Államok elnökét a Fehér Házban. Donald Trump egy ajánndékot is kapott Lionel Messitől, majd arról kérdezte az egybegyűlteket, hogy a nyolcszoros aranylabdás argentin vagy a Fekete Gyöngyszemként becézett brazil csatárlegenda Pelé-e a jobb játékos.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 9:58
Lionel Messi ajándéka meglepte Donald Trump elnököt Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az MLS aktuális bajnoka, az Inter Miami futballcsapata Donald Trump vendége volt a Fehér Házban. Az Egyesült Államok elnöke szívélyesen fogadta az együttes játékosait, a csapatkapitány Lionel Messi is ott volt. Az argentin világklasszis ajándékot is vitt az elnöknek.

Donald Trump ajándékot is kapott, majd Lionel Messi és az Inter Miami csapata figyelmesen hallgatta az amerikai elnököt
Donald Trump ajándékot is kapott, majd Lionel Messi és az Inter Miami csapata figyelmesen hallgatta az amerikai elnököt (Fotó: Getty Images North America/Win Mcnamee)

Messi meglepte Trumpot

A nyolcszoros aranylabdás ajándékot is adott Trumpnak, egy aláírt rózsaszín labdával lepte meg. Az amerikai elnök emellett egy 47-es számmal ellátott mezt, valamint egy exkluzív karórát is kapott Javier Mascherano vezetőedzőtől és Jorge Mas társtulajdonostól.

– Üdvözlöm a Fehér Házban, Lionel Messi! – köszöntötte az argentin szupersztárt Trump, aki novemberben Cristiano Ronaldóval is találkozott.

Az amerikai elnök elmondta, hogy fia, Barron nagy rajongója Messinek és Ronaldónak is, akik a futballtörténelem legjobbjai és a hatodik világbajnokságukra készülnek idén nyáron. Trump azt is elmondta, hogy a labdarúgáshoz köthető első emlékei Peléhez fűzödnek, ugyanis a brazilok háromszoros világbajnoka, a Fekete Gyöngyszemként is ismert csatár is játszott az Egyesült Államokban, a New York Cosmos együttesében. 

Messi vagy Pelé a jobb? Nem tudom, lehet, hogy te vagy a jobb. Ki a jobb?

– kérdezte Trump, miközben az Inter Miami játékosai felé fordult és a közönséget szórakoztatta.

Szerintem ő, de Pelé is nagyon jó volt

– válaszolta meg a kérdést rövid hatásszünet után Messire utalva Trump, aki ezután is méltatta az argentin világklasszist, akinek a vezérletével az Inter Miami remekelt az utóbbi időben, és második szezonjában is az MLS legértékesebb játékosa lett.

– Leo, te jöttél és nyertél, és ez nehéz dolog. Őszintén szólva, sokkal nagyobb nyomás nehezedik rád, mint bárki gondolná, mert elvárták tőled a győzelmet – dicsérte az argentin klasszist Trump.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.