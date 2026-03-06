Orbán Viktor: Brüsszel és Zelenszkij a Tisza Párt hatalomra kerülését támogatná + videó

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán közzétett videójához azt írta, hogy Brüsszel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „a Tisza Párt hatalomra segítésében” érdekeltek.
A kormányfő szerint a Tisza Párt cserébe teljesítené az általuk megfogalmazott elvárásokat. Orbán Viktor úgy fogalmazott:
ezt a folyamatot a választóknak kell megakadályozniuk az április 12-i voksoláson.
Bejegyzését azzal zárta, hogy a Fidesz jelenti a biztos választást.
