Kocsis Máté is felszólal a ma délutáni tüntetésen az ukrán nagykövetség előtt + videó

Demonstrációt tartanak pénteken délután Budapesten az ukrán nagykövetség előtt. A tüntetésen Kocsis Máté is beszédet mond, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője egy videóban hívta fel a figyelmet a rendezvényre közösségi oldalán.
Kocsis Máté bejelentette, hogy a rendezvényen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mellett ő maga is felszólal.
Ma délután négy órától tüntetés az ukrán nagykövetség előtt. Szijjártó Péter mellett magam is felszólalok. Nem engedünk a zsarolásnak, nem engedünk a fenyegetésnek, és nem engedjük, hogy a Tisza összejátsszon az ukránokkal. Fellépünk a magyar érdekek védelmében
– fogalmazott a frakcióvezető.
A demonstrációt a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) szervezi. Szűcs Gábor, a szervezet alapítója korábban arról beszélt, hogy Ukrajna zsarolja Magyarországot, ezért szükségesnek tartják a tiltakozást.
Mint mondta, Magyarország szuverén állam, szuverén kormánnyal és választópolgárokkal, ezért arra kérnek mindenkit, hogy közösen tiltakozzanak az ukrán nyomásgyakorlás ellen.
A szervezők egy békés demonstrációt terveznek, amelyet az Istenhegyi út 84/B szám alatt található ukrán nagykövetség előtt tartanak meg.
A céljuk, hogy felhívják a figyelmet az általuk ukrán zsarolásnak nevezett lépésekre, valamint tiltakozzanak az Ukrajna által Magyarországgal szemben folytatott politika ellen.
Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Forrás: Facebook)
