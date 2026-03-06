Rendkívüli

Nemet mondunk az ukrán zsarolásra! – kövesse nálunk élőben a tüntetést!

kocsis mátéukrajnanagykövetségtüntetés

Kocsis Máté is felszólal a ma délutáni tüntetésen az ukrán nagykövetség előtt + videó

Kocsis Máté videóban hívta fel a figyelmet arra, hogy péntek délután demonstráció lesz az ukrán nagykövetség előtt. A megmozduláson Szijjártó Péter mellett a Fidesz frakcióvezetője is felszólal.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 14:27
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Demonstrációt tartanak pénteken délután Budapesten az ukrán nagykövetség előtt. A tüntetésen Kocsis Máté is beszédet mond, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője egy videóban hívta fel a figyelmet a rendezvényre közösségi oldalán.

Az ukránok a Barátság kőolajvezeték leállításával zsarolják Magyarországot (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Kocsis Máté bejelentette, hogy a rendezvényen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mellett ő maga is felszólal.

Ma délután négy órától tüntetés az ukrán nagykövetség előtt. Szijjártó Péter mellett magam is felszólalok. Nem engedünk a zsarolásnak, nem engedünk a fenyegetésnek, és nem engedjük, hogy a Tisza összejátsszon az ukránokkal. Fellépünk a magyar érdekek védelmében

 – fogalmazott a frakcióvezető. 

A demonstrációt a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) szervezi. Szűcs Gábor, a szervezet alapítója korábban arról beszélt, hogy Ukrajna zsarolja Magyarországot, ezért szükségesnek tartják a tiltakozást.

Mint mondta, Magyarország szuverén állam, szuverén kormánnyal és választópolgárokkal, ezért arra kérnek mindenkit, hogy közösen tiltakozzanak az ukrán nyomásgyakorlás ellen.

A szervezők egy békés demonstrációt terveznek, amelyet az Istenhegyi út 84/B szám alatt található ukrán nagykövetség előtt tartanak meg. 

A céljuk, hogy felhívják a figyelmet az általuk ukrán zsarolásnak nevezett lépésekre, valamint tiltakozzanak az Ukrajna által Magyarországgal szemben folytatott politika ellen.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.