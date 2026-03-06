Kocsis Máté is felszólal a ma délutáni tüntetésen az ukrán nagykövetség előtt + videó

Demonstrációt tartanak pénteken délután Budapesten az ukrán nagykövetség előtt. A tüntetésen Kocsis Máté is beszédet mond, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője egy videóban hívta fel a figyelmet a rendezvényre közösségi oldalán.

Az ukránok a Barátság kőolajvezeték leállításával zsarolják Magyarországot (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Kocsis Máté bejelentette, hogy a rendezvényen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mellett ő maga is felszólal.

Ma délután négy órától tüntetés az ukrán nagykövetség előtt. Szijjártó Péter mellett magam is felszólalok. Nem engedünk a zsarolásnak, nem engedünk a fenyegetésnek, és nem engedjük, hogy a Tisza összejátsszon az ukránokkal. Fellépünk a magyar érdekek védelmében

– fogalmazott a frakcióvezető.

A demonstrációt a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) szervezi. Szűcs Gábor, a szervezet alapítója korábban arról beszélt, hogy Ukrajna zsarolja Magyarországot, ezért szükségesnek tartják a tiltakozást.

Mint mondta, Magyarország szuverén állam, szuverén kormánnyal és választópolgárokkal, ezért arra kérnek mindenkit, hogy közösen tiltakozzanak az ukrán nyomásgyakorlás ellen.

A szervezők egy békés demonstrációt terveznek, amelyet az Istenhegyi út 84/B szám alatt található ukrán nagykövetség előtt tartanak meg.

A céljuk, hogy felhívják a figyelmet az általuk ukrán zsarolásnak nevezett lépésekre, valamint tiltakozzanak az Ukrajna által Magyarországgal szemben folytatott politika ellen.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Forrás: Facebook)