A következő vezető halálát jelenthette egyetlen robbanás Teheránban + videó

A beszámolók szerint bombatalálat érte annak a Mojtaba Hameneinek a rezidenciáját, akit sokan Irán következő lehetséges vezetőjeként emlegettek. Egyelőre nem tudni, hogy a támadás idején a teheráni helyszínen tartózkodott-e, illetve túlélte-e a csapást. Az iráni sajtó híreit független források még nem erősítették meg, ugyanakkor nyugati biztonsági források hitelesnek tartják az értesülést.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 9:46
Bombatámadás érte a Mojtaba Hamenei rezidenciáját – illusztráció Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Iránban jelenleg Ali Hamenei fia, Mojtaba Hamenei a legesélyesebb utód a legfelső vezetői posztra, ugyanakkor Donald Trump amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte őt a pozícióra. Beszámolók szerint bombatalálat érte Mojtaba teheráni rezidenciáját, bár egyelőre nem tisztázott, hogy a támadás idején ott tartózkodott-e. Az iráni média beszámolóját egyelőre nem erősítették meg független források, azonban nyugati biztonsági források az Euractivnak azt mondták, hogy hitelesnek tartják az információt.

Bombatalálat érte Mojtaba Hamenei teheráni rezidenciáját
Fotó: AFP

Egyelőre nem világos, hogy életét vesztette-e a Teheránt ért csapásban az ifjabb Hamenei, akiről azt híresztelték, hogy az Iráni Forradalmi Gárda őt választaná apja utódjának. A hét elején Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy az ifjabb Hamenei „elfogadhatatlan” lenne Irán következő vezetőjeként, míg az izraeli védelmi miniszter azzal fenyegetőzött, hogy meg fogják gyilkolni. 

Az iráni média videós beszámolóval jelentkezett a teheráni csapásról

Borítókép: Bombatámadás érte a Mojtaba Hamenei rezidenciáját – illusztráció (Fotó: AFP)

