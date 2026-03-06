A következő vezető halálát jelenthette egyetlen robbanás Teheránban + videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Iránban jelenleg Ali Hamenei fia, Mojtaba Hamenei a legesélyesebb utód a legfelső vezetői posztra, ugyanakkor Donald Trump amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte őt a pozícióra. Beszámolók szerint bombatalálat érte Mojtaba teheráni rezidenciáját, bár egyelőre nem tisztázott, hogy a támadás idején ott tartózkodott-e. Az iráni média beszámolóját egyelőre nem erősítették meg független források, azonban nyugati biztonsági források az Euractivnak azt mondták, hogy hitelesnek tartják az információt.

Bombatalálat érte Mojtaba Hamenei teheráni rezidenciáját

Fotó: AFP