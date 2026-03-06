Orbán Viktor mellett állt ki az osztrák főtitkár

Hafenecker szerint az osztrák külügyminiszternek azonnal be kell rendelnie az ukrán nagykövetet a külügyminisztériumba, és haladéktalanul vissza kell adnia azt az érdemrendet is, amelyet mindössze néhány héttel ezelőtt kapott Zelenszkijtől – az FPÖ főtitkára követelését azután fogalmazta meg, miután az ukrán elnök tegnap nyilvánosan azzal fenyegetőzött, hogy ukrán katonáknak „megadja a magyar miniszterelnök címét”.

Amikor egy baráti szomszédos ország és egyben EU-tagállam kormányfőjét ilyen módon fenyegetik meg, akkor Ausztriának hivatalosan is el kell ítélnie azt, és konkrét lépésekkel kell reagálnia

– állt ki Orbán Viktor mellett az FPÖ.