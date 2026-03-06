Christian Hafenecker, az FPÖ főtitkára szerint már önmagában is botrányos, hogy Meinl-Reisinger külügyminiszter hallgat az ukrán elnök nyílt fenyegetésével kapcsolatban, miszerint egy merénylőosztagot küldene a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor ellen – számolt be cikkében az OTS osztrák lap.
Orbán Viktor mellett állt ki az osztrák főtitkár
Az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára lesújtó kritikát fogalmazott meg az osztrák külügyminiszterrel szemben, amiért szerinte nem reagált megfelelően az ukrán elnök kijelentésére, amelyben Orbán Viktort fenyegette. Christian Hafenecker szerint elfogadhatatlan, hogy az osztrák diplomácia hallgat egy ilyen fenyegetésről, ezért az ukrán nagykövet azonnali berendelését követeli.
Hafenecker szerint az osztrák külügyminiszternek azonnal be kell rendelnie az ukrán nagykövetet a külügyminisztériumba, és haladéktalanul vissza kell adnia azt az érdemrendet is, amelyet mindössze néhány héttel ezelőtt kapott Zelenszkijtől – az FPÖ főtitkára követelését azután fogalmazta meg, miután az ukrán elnök tegnap nyilvánosan azzal fenyegetőzött, hogy ukrán katonáknak „megadja a magyar miniszterelnök címét”.
Amikor egy baráti szomszédos ország és egyben EU-tagállam kormányfőjét ilyen módon fenyegetik meg, akkor Ausztriának hivatalosan is el kell ítélnie azt, és konkrét lépésekkel kell reagálnia
– állt ki Orbán Viktor mellett az FPÖ.
Magától értetődőnek kellene lennie, hogy Ukrajna EU-csatlakozási folyamatát leállítják, és megszüntetik az összes kifizetést ennek a korrupcióval átitatott országnak
– jelentette ki az FPÖ főtitkára.
Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort
Ahogy arról korábban is beszámoltunk, Zelenszkij nyilvános fórumon, az elnöki hivatalban életveszélyesen fenyegette meg Orbán Viktort. Az ukrán elnök az ország fegyveres erőinek helyzetéről tartott sajtótájékoztatót, amelynek során kijelentette, reméli, hogy átmegy a Magyarország által a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt blokkolt kilencvenmilliárd eurós közös hitelfelvétel, és az ukrán katonák új fegyverekhez jutnak. Amennyiben azonban Magyarország kiáll a vétója mellett, akkor Orbán Viktorhoz katonákat küld Zelenszkij.
Borítókép: Christian Hafenecker, az FPÖ főtitkára (Fotó: AFP)
