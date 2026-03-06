Finnország igent mondana az atomfegyverekre

Az északi ország 2023-ban feladta évtizedeken át fenntartott katonai semlegességét, és csatlakozott a NATO-hoz az Oroszország által jelentett fenyegetéssel kapcsolatos növekvő aggodalmak miatt. Finnország

1987-es atomenergia-törvénye szerint nukleáris robbanószerkezetek importja, gyártása, birtoklása és felrobbantása tilos finn területen – még háború idején is.

A kormány javaslata ezen változtatna, lehetővé téve, hogy „nukleáris fegyvert hozzanak Finnországba, vagy Finnországban szállítsanak, juttassanak el vagy birtokoljanak ilyet, ha az Finnország katonai védelméhez kapcsolódik” – mondta Hakkanen.

A módosítás szükséges ahhoz, hogy Finnország katonai védelme a szövetség részeként működhessen, és hogy teljes mértékben ki tudjuk használni a NATO elrettentési és kollektív védelmi képességeit

– mondta a miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján.

A NATO alapelve a kollektív védelem, vagyis az, hogy egy tagállam elleni támadást minden tag elleni támadásként kezelnek, és ez képezi a szövetség nukleáris elrettentési stratégiájának alapját.