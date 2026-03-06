Itt a videó: így kapcsolták le az ukrán aranykonvojt

Az ukrán pénzszállítók lekapcsolásáról tett közzé egy videót közösségi oldalán Magyarország kormánya. Arról az akcióról, amelyet „ukrán aranykonvojként” emlegetnek, és amely után csütörtökön hét ukrán állampolgárt állítottak elő, akik két páncélozott pénzszállító autóval jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába.