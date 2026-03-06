Az ukrán pénzszállítók lekapcsolásáról tett közzé egy videót közösségi oldalán Magyarország kormánya. Arról az akcióról, amelyet „ukrán aranykonvojként” emlegetnek, és amely után csütörtökön hét ukrán állampolgárt állítottak elő, akik két páncélozott pénzszállító autóval jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába.
Itt a videó: így kapcsolták le az ukrán aranykonvojt
Csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő, akik két páncélozott pénzszállító autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül. Az elfogásukról egy felvételt is megosztott közösségi oldalán Magyarország kormánya.
Borítókép: Az „ukrán aranykonvoj” két páncélozott pénzszállító autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállított Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül (Forrás: Facebook)
Lefoglalt ukrán aranykonvoj
