A Fradi pénzben messze elmarad a Genktől, milliókban óriási a különbség

A Ferencváros labdarúgócsapata csütörtök este Belgiumban folytatja szereplését az Európa-liga alapszakaszának második fordulójában, a 21 órakor kezdődő mérkőzésen az ellenfél a belga Genk lesz. A Fradi számára a remélt továbbjutás miatt létfontosságú lenne, hogy a cseh Plzen elleni hazai döntetlent követően – 1-1-re végződött az összecsapás a Groupama Arénában – ne kapjon ki Belgiumban, ám a közelmúlt történelme alapján még ekkor sem veszítené el az esélyét a zöld-fehér gárda, hiszen az Európa-liga előző kiírásában például két vereség után – az Anderlecht és a Tottenham ellen is 2-1-re kaptak ki – is meglett a tavaszi kupaszereplés. A két csapat legutóbb két éve, a Konferencialiga csoportkörében találkozott, és mindkét találkozó döntetlenre végződött (belbiumban 0-0, míg az Üllői úton 1-1). Összehasonlítottuk a két csapat lehetőségeit, hogy a statisztikák és a számok alapján vajon mennyi az esélye az FTC-nek az idegenbeli pontszerzésre vagy győzelemre.

A Fradi csatárának, Varga Barnabásnak a góljaira nagy szüksége lesz a zöld-fehéreknek a genkiek ellen vívandó találkozón (Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám)

A Fradi összértéke majdnem fele, mint a Genk öt legértékesebb játékosáé

Egy biztos, ha csütörtök este az eurókötegek futnának ki a pályára, a Ferencvárosnak mákszemnyi esélye sem lenne még a döntetlenre sem. Kezdjük talán a két keret összehasonlításával, illetőleg azzal, vajon mennyit is érnek mindkét oldalon a legtöbbre taksált játékosok.

A Genk és a Ferencváros kerete és annak értéke

értéke: 144,6 millió euró – 44,18 millió euró

átlagéletkor: 23,9 év – 28,2 év

idegenlégiós: 16 (59,3%) – 20 (64,5,3%)

válogatottak száma: 10 – 12

Legértékesebb játékosok

Genk

Konstantinos Karetsas (görög) támadó középpályás 23 millió euró

Zakaria El Quahdi (marokkói) jobbhátvéd 15 millió euró

Matte Smets (belga) belső védő 13 millió euró

Ferencváros

Mohammed Abu Fani (izraeli) középpályás 4,5 millió euró

Kristoffer Zachariassen (norvég) támadó középpályás 3,5 millió euró

Habib Maiga (elefántcsontparti) középpályás és Tóth Alex (magyar) középpályás 2,5-2,5 millió euró

A fenti adatokat látva megállapítható, hogy a rutin a Fradi mellett szól majd, ám ezen kívül más nem. Ha azt nézzük, hogy

amíg a legértékesebb genki játékosok valamennyien tagjai a csapat El-keretének, addig a zöld-fehéreknél sem Abu Fani, sem pedig Maiga nem léphet pályára a találkozón, mert Robbie Keane egyiküket sem nevezte a sorozatra, míg Zachariassen perceket kap az ír vezetőedzőtől, hiszen a norvég játékos összesen 8 meccsen 344 percet volt pályán, amiben már a szarvaskendi Magyar Kupa-meccs is benne van.

Ami aztán végleg elszomorító, hogy a három felsorolt, legértékesebb genki labdarúgón kívül van még két 11 millió euró értékű belga játékosuk, azaz az öt legtöbbet érő genki futballista összértéke 73 millió euró, ami majdnem a duplája a Fradi összértékének.