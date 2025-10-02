Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarországon aláírásgyűjtés indulhat Brüsszel háborús tervei ellen

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • A Fradi pénzben messze elmarad a Genktől, milliókban óriási a különbség
FradiGenkEurópa-ligaesélystatisztika

A Fradi pénzben messze elmarad a Genktől, milliókban óriási a különbség

Folytatódik a Ferencváros nagy kalandja az Európa-liga alapszakaszában, a zöld-fehérek csütörtökön 21 órakor lépnek pályára a belga Genk otthonában. Ha a két csapat anyagi lehetőségeit nézzük, a Fradi teljesen esélytelen, de mint tudjuk, nem a pénz lép pályára. Ugyanakkor az FTC nagy esélye az lehet, hogy a genkiek a most futó szezonban mindössze egyszer tudtak nyerni hazai pályán.

Molnár László
2025. 10. 02. 9:51
A Fradinak megvan az esélye, hogy ponttal vagy pontottak térjen haza Belgiumból
A Fradinak megvan az esélye, hogy ponttal vagy pontottak térjen haza Belgiumból Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Ferencváros labdarúgócsapata csütörtök este Belgiumban folytatja szereplését az Európa-liga alapszakaszának második fordulójában, a 21 órakor kezdődő mérkőzésen az ellenfél a belga Genk lesz. A Fradi számára a remélt továbbjutás miatt létfontosságú lenne, hogy a cseh Plzen elleni hazai döntetlent követően – 1-1-re végződött az összecsapás a Groupama Arénában – ne kapjon ki Belgiumban, ám a közelmúlt történelme alapján még ekkor sem veszítené el az esélyét a zöld-fehér gárda, hiszen az Európa-liga előző kiírásában például két vereség után – az Anderlecht és a Tottenham ellen is 2-1-re kaptak ki – is meglett a tavaszi kupaszereplés. A két csapat legutóbb két éve, a Konferencialiga csoportkörében találkozott, és mindkét találkozó döntetlenre végződött (belbiumban 0-0, míg az Üllői úton 1-1). Összehasonlítottuk a két csapat lehetőségeit, hogy a statisztikák és a számok alapján vajon mennyi az esélye az FTC-nek az idegenbeli pontszerzésre vagy győzelemre.

A Fradi csatárának, Varga Barnabásnak a góljaira nagy szüksége lesz a zöld-fehéreknek a genkiek ellen vívandó találkozón
A Fradi csatárának, Varga Barnabásnak a góljaira nagy szüksége lesz a zöld-fehéreknek a genkiek ellen vívandó találkozón (Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám)

A Fradi összértéke majdnem fele, mint a Genk öt legértékesebb játékosáé

Egy biztos, ha csütörtök este az eurókötegek futnának ki a pályára, a Ferencvárosnak mákszemnyi esélye sem lenne még a döntetlenre sem. Kezdjük talán a két keret összehasonlításával, illetőleg azzal, vajon mennyit is érnek mindkét oldalon a legtöbbre taksált játékosok.

A Genk és a Ferencváros kerete és annak értéke

értéke: 144,6 millió euró – 44,18 millió euró

átlagéletkor: 23,9 év – 28,2 év

idegenlégiós: 16 (59,3%) – 20 (64,5,3%)

válogatottak száma: 10 – 12

Legértékesebb játékosok

Genk

  • Konstantinos Karetsas (görög) támadó középpályás 23 millió euró
  • Zakaria El Quahdi (marokkói) jobbhátvéd 15 millió euró
  • Matte Smets (belga) belső védő 13 millió euró

Ferencváros

  • Mohammed Abu Fani (izraeli) középpályás 4,5 millió euró
  • Kristoffer Zachariassen (norvég) támadó középpályás 3,5 millió euró
  • Habib Maiga (elefántcsontparti) középpályás és Tóth Alex (magyar) középpályás 2,5-2,5 millió euró

A fenti adatokat látva megállapítható, hogy a rutin a Fradi mellett szól majd, ám ezen kívül más nem. Ha azt nézzük, hogy 

amíg a legértékesebb genki játékosok valamennyien tagjai a csapat El-keretének, addig a zöld-fehéreknél sem Abu Fani, sem pedig Maiga nem léphet pályára a találkozón, mert Robbie Keane egyiküket sem nevezte a sorozatra, míg Zachariassen perceket kap az ír vezetőedzőtől, hiszen a norvég játékos összesen 8 meccsen 344 percet volt pályán, amiben már a szarvaskendi Magyar Kupa-meccs is benne van. 

Ami aztán végleg elszomorító, hogy a három felsorolt, legértékesebb genki labdarúgón kívül van még két 11 millió euró értékű belga játékosuk, azaz az öt legtöbbet érő genki futballista összértéke 73 millió euró, ami majdnem a duplája a Fradi összértékének.

Gruber Zsombor, Szalai Gábor, Nagy Barnabás és Ötvös Bence valahol a magyarszabálynak is köszönheti, hogy lehetőséget kap az FTC-ben. A lex Fradi a klubnak könnyebség lenne az NB I-ben
Gruber Zsombor, Szalai Gábor, Nagy Barnabás és Ötvös Bence is ott lehet csütörtök este a Genk elleni El-alapszakaszbeli meccsen (Fotó: Polyák Attila)

A játékospiacon mind a két csapat nagyot kaszált, igaz, a belgák ötször annyit

Mindkét klub a nyári átigazolási piac nyertesei közé tartozott, ugyanis mind a Genk, mind pedig a Fradi jelentős anyagi haszonnal zárt, persze más-más szinten. A belga klub 27 millió euró profitot termelt, még úgy is, hogy mindössze négyen távoztak a klubtól.

Genk

Távozók

  • Tolu Arokodare (nigériai) Wolverhampton 26 millió euró
  • Christopher Bonsu Baah (ghánai) Al Quadisia 17 millió euró
  • Andi Zekiri (svájci) Widzew Łódź 2 millió euró
  • Aziz Quatarra (elefántcsontparti) Netanya 200 ezer euró
  • összes bevétel: 45,2 millió euró

Érkezők

  • Jusef Erabi (svéd) 4 millió euró
  • Tobias Lawal (osztrák) 3,2 millió euró
  • Ayumu Yokoyama (japán) 3 millió euró
  • Daan Heymanns (belga) 3 millió euró
  • Junya Ito (japán) 2,8 millió euró
  • Aaron Bibout (kameruni) 2,2 millió euró
  • összes kiadás: 18,2 millió euró

A legutóbbi, két évvel ezelőtti Fradi-Genk meccs a Konferencialiga csoportkörében:

A ferencvárosi klubvezetők is jól dolgoztak, hiszen ezúttal nemcsak a csapatot, hanem a kasszát is jelentősen megerősítették, ugyanis a Kubatov Gábor vezette egyesület nem kevesebb, 

mint 5,68 millió euró profittal – ez nem kevesebb, mint 2 222 555 600 forint – zárta az átigazolási szezont, miután a 4,4 millió eurós kiadással (1 721 698 000 Ft) szemben 10,08 millió eurós bevételt ért el, ami a napi árfolyamon 3 944 253 600 forint. Persze a Genk 27 milliós profitjához képest ez sehol sincs, ugyanakkor hazai viszonylatban kiemelkedő.

A Ferencváros értékesített labdarúgói a nyáron

   • Matheus Saldanha csatár 25 éves Al-Wasl 5 millió euró
   • Mohamed Ali-ben Romdhane középpályás 25 éves Ahly SC 1,58 millió euró
   • Raul Gustavo belső védő 26 ves New York City 1 millió euró
   • Baráth Péter középpályás 23 éves Raków 1 millió euró
   • Adama Traoré támadó 30 éves Gencerbirgili 600 ezer euró
   • Virgil Misidjan szélső 30 éves NEC Nijmegen 450 ezer euró
   • Edgar Szevikjan szélső 24 éves Akron Togliatti kölcsön (250 ezer euró)
   • Pászka Lóránd bal oldali védő 29 éves FK Csíkszereda 200 ezer euró 

A Ferencváros érkezői a 2025/26-os szezonban

   • Bamidele Yusuf csatár 24 éves Vojvodina 2,5 millió euró
   • Toon Raemaekers belső védő 24 éves KV Mechelen 1 millió euró
   • Ötvös Bence védekező középpályás 27 éves Paks 900 ezer euró
   • Gavriel Kanikovszki középplyás 27 éves Maccabi Tel-Aviv ingyen
   • Jonathan Levi középpályás 29 éves Puskás Akadémia ingyen
   • Cadu jobb oldali futó 27 éves Viktoria Plzen ingyen
   • Daniel Arzani szélső 26 éves Melbourne ingyen
   • Callum O'Dowda bal oldali futó 30 éves Cardiff ismeretlen
   • Nagy Barnabás bal oldali védő 24 éves Nyíregyháza 350 ezer euró (?)
   • Lisztes Krisztián csatár 20 éves Eintracht Frankfurt kölcsön

A Genk szurkolói pokoli hangulatot fognak teremteni a Fradi elleni meccsen
A Genk szurkolói pokoli hangulatot fognak teremteni a Fradi elleni meccsen (Fotó: Belga Mag/Jill Delsaux)

A Fradi nagy esélye: a Genk pocsék hazai mérlege

Ha eddig csak szomorkodhattak a zöld-fehér hívek, akkor jöjjön egy olyan statisztika – és talán ez az, ami a legjobban döntő egy adott mérkőzésen –, ami alapján a Ferencváros szinta abszolút esélyese a csütörtök esti összecsapásnak. Ez pedig az idei szezonban eddig lejátszott találkozók statisztikája.

Genk statisztikája a 2025/26-os szezonban

Belga bajnokság (Jupiler League)

  • Club Brugge (idegenben) 1-2
  • Antwerpen (otthon) 1-1
  • Standard Liege (idegenben) 1-2
  • Leuven (idegenben) 2-1
  • Waregem (otthon) 3-2
  • Anderlecht (idegenben) 1-1
  • Charleroi (otthon) 0-1
  • Royal Union SG (otthon) 1-2
  • St. Truiden (idegenben) 2-1

Európa-liga selejtező

  • Lech Poznań (otthon) 1-2
  • Lech Poznań (idegenben) 5-1

Európa-liga alapszakasz

  • Glasgow Rangers (idegenben) 1-0

Ferencváros statisztikája a 2025/26-os szezonban

NB I (magyar bajnokság)

  • MTK (idegenben) 1-1
  • Kazincbarcika (otthon) 3-0
  • Nyíregyháza (idegenben) 4-1
  • Puskás Akadémia (otthon) 1-2
  • Debrecen (idegenben) 3-0
  • Diósgyőr (otthon) 2-2
  • Győr (idegenben) 2-0

Magyar Kupa

  • Szarvaskend (idegenben) 15-0

Bajnokok Ligája-selejtező

  • Noah (idegenben) 2-1
  • Noah (otthon) 4-3
  • Ludogorec (idegenben) 0-0
  • Ludogorec (otthon) 3-0
  • Qarabag (otthon) 1-3
  • Qarabag (idegenben) 3-2

Európa-liga alapszakasz

  • Viktoria Plzen (otthon) 1-1

A fenti adatok alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a Genk hazai pályán sokkal rosszabb mutatókkal bír ebben a szezonban, mint idegenben, azaz ebből a szempontból vizsgálva a Ferencváros akár szerencsésnek is mondhatja magát, hogy ők látogattak el a belga csapathoz. 

Ugyanis a zöld-fehérek sem a hazai bajnokságban és kupában, sem a nemzetközi sorozatokban nem szenvedtek eddig vereséget, ha idegenben kellett a pályára lépniük. 

És őszintén reméljük, hogy ez a sorozat csütörtökön este sem fog Belgiumban megszakadni.

A Ferencváros eddigi egyetlen El-alapszakaszbeli meccse a Plzen ellen:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekKarácsony Gergely

Magyar Péternek meszeltek

Tóth Tamás Antal avatarja

Karácsony lett a végzete a politikusférjből bohóccá vedlett tragikus sorsú ügyvédbojtárnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.