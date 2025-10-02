A Fradi pénzben messze elmarad a Genktől, milliókban óriási a különbség

A Ferencváros labdarúgócsapata csütörtök este Belgiumban folytatja szereplését az Európa-liga alapszakaszának második fordulójában, a 21 órakor kezdődő mérkőzésen az ellenfél a belga Genk lesz. A Fradi számára a remélt továbbjutás miatt létfontosságú lenne, hogy a cseh Plzen elleni hazai döntetlent követően – 1-1-re végződött az összecsapás a Groupama Arénában – ne kapjon ki Belgiumban, ám a közelmúlt történelme alapján még ekkor sem veszítené el az esélyét a zöld-fehér gárda, hiszen az Európa-liga előző kiírásában például két vereség után – az Anderlecht és a Tottenham ellen is 2-1-re kaptak ki – is meglett a tavaszi kupaszereplés. A két csapat legutóbb két éve, a Konferencialiga csoportkörében találkozott, és mindkét találkozó döntetlenre végződött (belbiumban 0-0, míg az Üllői úton 1-1). Összehasonlítottuk a két csapat lehetőségeit, hogy a statisztikák és a számok alapján vajon mennyi az esélye az FTC-nek az idegenbeli pontszerzésre vagy győzelemre.
A Fradi összértéke majdnem fele, mint a Genk öt legértékesebb játékosáé
Egy biztos, ha csütörtök este az eurókötegek futnának ki a pályára, a Ferencvárosnak mákszemnyi esélye sem lenne még a döntetlenre sem. Kezdjük talán a két keret összehasonlításával, illetőleg azzal, vajon mennyit is érnek mindkét oldalon a legtöbbre taksált játékosok.
A Genk és a Ferencváros kerete és annak értéke
értéke: 144,6 millió euró – 44,18 millió euró
átlagéletkor: 23,9 év – 28,2 év
idegenlégiós: 16 (59,3%) – 20 (64,5,3%)
válogatottak száma: 10 – 12
Legértékesebb játékosok
Genk
- Konstantinos Karetsas (görög) támadó középpályás 23 millió euró
- Zakaria El Quahdi (marokkói) jobbhátvéd 15 millió euró
- Matte Smets (belga) belső védő 13 millió euró
Ferencváros
- Mohammed Abu Fani (izraeli) középpályás 4,5 millió euró
- Kristoffer Zachariassen (norvég) támadó középpályás 3,5 millió euró
- Habib Maiga (elefántcsontparti) középpályás és Tóth Alex (magyar) középpályás 2,5-2,5 millió euró
A fenti adatokat látva megállapítható, hogy a rutin a Fradi mellett szól majd, ám ezen kívül más nem. Ha azt nézzük, hogy
amíg a legértékesebb genki játékosok valamennyien tagjai a csapat El-keretének, addig a zöld-fehéreknél sem Abu Fani, sem pedig Maiga nem léphet pályára a találkozón, mert Robbie Keane egyiküket sem nevezte a sorozatra, míg Zachariassen perceket kap az ír vezetőedzőtől, hiszen a norvég játékos összesen 8 meccsen 344 percet volt pályán, amiben már a szarvaskendi Magyar Kupa-meccs is benne van.
Ami aztán végleg elszomorító, hogy a három felsorolt, legértékesebb genki labdarúgón kívül van még két 11 millió euró értékű belga játékosuk, azaz az öt legtöbbet érő genki futballista összértéke 73 millió euró, ami majdnem a duplája a Fradi összértékének.