Dejan Sztankovics visszatért korábbi állomáshelyére

Dejan Sztankovics legendás szerb labdarúgóként 2019-ben kezdett edzősködni a Crvena zvezda kispadján, ahonnan a profi játékos-pályafutása is elindult, többek között a 2010-es BL-győzelem felé. Sztankovics három éven át irányította a belgrádi klubot, három bajnoki cím után távozott, s később a Sampdoria, majd a Ferencváros edzője lett.

Sztankovics a Fradival is bajnoki címet szerzett, de már a bajnokság vége előtt távozott a Szpartak Moszkvához, amely egy hónapja küldte el. A szerb edző nem maradt sokáig munka nélkül: újra a Crvena zvezda szakvezetője lesz.