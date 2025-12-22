Dejan SztankovicsCrvena zvezdaFerencváros FTC

Dejan Sztankovics visszatért korábbi állomáshelyére

Dejan Sztankovics nem volt sokáig munka nélkül. A szerb edzőt novemberben küldte el a Szpartak Moszkva, s Sztankovics most visszatér a belgrádi Crvena zvezda kispadjára. A szerb szakember 2019 és 2022 között már irányította a klubot, azóta ült a Sampdoria és a Ferencváros kispadján is.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 20:50
Dejan Sztankovics a Ferencváros után a Szpartak Moszkva kispadján is ült, most visszatért a Crvena zvezda élére Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dejan Sztankovics legendás szerb labdarúgóként 2019-ben kezdett edzősködni a Crvena zvezda kispadján, ahonnan a profi játékos-pályafutása is elindult, többek között a 2010-es BL-győzelem felé. Sztankovics három éven át irányította a belgrádi klubot, három bajnoki cím után távozott, s később a Sampdoria, majd a Ferencváros edzője lett.

Sztankovics a Fradival is bajnoki címet szerzett, de már a bajnokság vége előtt távozott a Szpartak Moszkvához, amely egy hónapja küldte el. A szerb edző nem maradt sokáig munka nélkül: újra a Crvena zvezda szakvezetője lesz.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektüntető

Csak hogy világos legyen!

Bayer Zsolt avatarja

Na, akkor itt a lényeg, tömören, világosan, érthetően! Deák Dániel foglalja össze, aki nem érti, azon nehéz segíteni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.