Már nem a volt Fradi-edző irányítja a Szpartak Moszkvát, betelt a pohár az oroszoknál

Hatvannégy tétmérkőzés. Ennyi jutott a Szpartak Moszkva kispadján Dejan Sztankovicsnak, aki a Magyar Kupa tavalyi, elveszített fináléjának másnapján távozott a Ferencvárostól, a moszkvaiak irányítását pedig hivatalosan tavaly július óta látta el. A hivatalos közlemény szerint az elválás közös megegyezéssel történt, az ok pedig az, hogy a klubvezetés elégedetlen a csapat aktuális eredményeivel.

Dejan Sztankovics kispad nélkül maradt. Fotó: NurPhoto/Emmanuele Mastrodonato

Közös megegyezés született Dejan Sztankovics és a klub között

Dejan Sztankovics két évvel ezelőtt, 2023 szeptemberében vette át az FTC vezetőedzői posztját a megbízott trénertől, az azóta másodedzőként szintén az orosz ligában tevékenykedő Máté Csabától. A korábbi futballista irányításával a bajnokságot megnyerte a Ferencváros, ám a 2024-es MK-döntőben 2-0-s vereséget szenvedett a Pakstól. Ez is váratlan volt, hát még a kupadöntő másnapján bejelentett hír, amely szerint Sztankovics Moszkvába igazolt.

A Szpartak élén töltött hatvannégy tétmeccsen 37 győzelem, tíz döntetlen és 17 vereség Sztankovics mérlege. A moszkvai futballklub az előző szezont a tabella negyedik helyén zárta, a mostani kiírásban azonban 15 forduló után 25 ponttal csupán a hatodik.

Mindez nem elégítette ki a vezetőség igényeit: a klub elöljárói megbeszélésre hívták Sztankovicsot, ezt követően pedig közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják. Nem maradt sokáig üresen a Szpartak padja, Sztankovics helyét korábbi segítője, Vadim Romanov veszi majd át.

A fentebb már említett Máté Csabán kívül Sztankovics búcsúja ellenére is marad még Fradi-kötődésű vezetőedző az orosz bajnokságban, ahol az Ahmat Groznij felkészítéséért a korábbi orosz szövetségi kapitány, a Ferencvárosnál 2021-től 2023-ig dolgozó Sztanyiszlav Csercseszov felel. Máté is az ő stábjának tagja.