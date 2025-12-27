manchester unitedpremier leaguenewcastlerúben amorimbruno fernandes

Van élet Bruno Fernandes után, a MU a portugál nélkül nyert a Boxing Dayen

Sokan azt gondolták, hogy amikor Bruno Fernandes súlyos sérülést szenvedett, a Vörös Ördögök nélküle bukdácsolni fognak a bajnokságban. Azonban Rúben Amorim átszervezte a Manchester United csapatát és játékát, és a gárda 1-0-ra nyert a Boxing Day egyetlen mérkőzésén, és régen látott magasságokba emelkedett a bajnoki tabellán. A portugál szakember munkája úgy tűnik, szépen lassan beérik az Old Traffordon.

Molnár László
2025. 12. 27. 9:24
Patrick Dorgu volt a hős, az ő góljával nyertek a Vörös Ördögök Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Idén mindössze egyetlenegy bajnokit rendeztek a hagyományos Boxing Day keretén belül, és az Old Traffordon egy tűt sem lehetett leejteni a péntek késő esti mérkőzésen. Patrick Dorgu góljával a Manchester United 1-0-ra nyert hazai pályán a Newcastle ellen, és a dán válogatott védő február óta – amióta a Vörös Ördögökhöz igazolt – az első gólját szerezte a Premier League-ben. A manchesteri csapat két hónap, egy vereség és két döntetlen után nyert újra bajnokit az Old Traffordon, ráadásul úgy, hogy nélkülözték a minimum három hetet kihagyni kényszerülő vezérüket, a sérült Bruno Fernandest.

A Manchester United hazai pályán kivédekezte a meccset a Newcastle ellen és már ötödik a bajnoki tabellán
A Manchester United hazai pályán kivédekezte a meccset a Newcastle ellen, és már ötödik a bajnoki tabellán
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Egyre markánsabb arcát mutatja a Manchester United, mely ezúttal remekül védekezett

Rúben Amorim munkája szépen, lassan elkezdett beérni az Old Traffordon, ráadásul a portugál mester ezúttal megmutatta a csapatával, hogy védekezni is nagyon tud. A Newcastle elleni mutatók egyértelműen igazolják, a hazaiak tényleg csak remek védekezésüknek köszönhetik, hogy győztek, és ezzel feljöttek – még ha ideiglenesen is – a bajnoki tabella ötödik helyére.

  • mindössze 33,4 százalékban birtokolták a labdát
  • mindössze 9 lövésük ment kapura (Newcastle 15 próbálkozásával szemben)
  • 15 beadásuk volt az egész meccs alatt (a vendégek 43 próbálkozásával szemben)

A számok döbbenetes vendégfölényt mutatnak, és a BBC megírta, ilyen gyenge labdabirtoklási arányt hazai pályán legutóbb 2023 januárjában produkáltak a Manchester City elleni vereségük alkalmával, amikor mindössze 29,4 százalékban volt náluk a labda.

Rúben Amorim szerint csapata most aratta a legkínkeservesebb győzelmét az idei bajnokságban
Rúben Amorim szerint csapata most aratta a legkínkeservesebb győzelmét az idei bajnokságban     Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Rúben Amorim most az eredményességért feláldozta a szép játékot

Nem tagadta a Manchester United menedzsere, hogy ezúttal bizony feláldozták a siker érdekében a csapatjátékot. Rúben Amorim szerint az sem kizárt, hogy a jó szereplés érdekében ezt többször is megteszik majd. Azt sem titkolta, a 13 hónapos manchesteri időszakának egyik legkimerítőbb sikerét aratta a csapata.

– Jó érzés. Ha összehasonlítjuk a többi meccsel, ma sokkal jobban szenvedtünk, de bizonyos pillanatokban mindent kockára tettünk, és végül sikerrel jártunk. Minden beadásukat levédekeztük. Főleg a második félidő volt kőkemény, néha a teljes csapattal védekezésre kényszerültünk. Annyi olyan meccsünk volt már az elmúlt időszakban, amikor sokkal jobban irányítottuk a játékot, és szinte lefociztuk az ellenfelet, hogy ennyi járt nekünk. Együtt szenvedtünk, de megérte. Ha mindig ilyen szellemben játszunk, akkor rengeteg meccset fogunk nyerni – fogalmazott Rúben Amorim.

Premier League, 18. forduló

  • Manchester United–Newcastle United 1–0 (Dorgu, 24.)

Szombat:

  • 13.30: Nottingham Forest–Manchester City (Tv: Spíler1)
  • 16.00: Arsenal–Brighton & Hove Albion (Tv: Match4)
  • 16.00: Brentford–AFC Bournemouth
  • 16.00: Burnley–Everton
  • 16.00: Liverpool–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)
  • 16.00: West Ham United–Fulham (Tv: Spíler2)
  • 18.30: Chelsea–Aston Villa (Tv: Spíler1)

Vasárnap:

  • 15.00: Sunderland–Leeds United (Tv: Spíler1)
  • 17.30: Crystal Palace–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

A premier League állását itt nézheti meg.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekuszítás

Világháborúra készülő kóklerek

Sümeghi Lóránt avatarja

Higgadtság helyett kapkodásba és háborús uszításba kezdett a NATO-főtitár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.