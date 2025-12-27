orbán balázsmagyarországtiszatrumpmagyar péterháborúorbán viktoreurópa

Orbán Balázs: Magyar Péter azt mondja, amit az emberek hallani akarnak

Magyar Péter a legveszélyesebb baloldali politikus hosszú idő óta, de nem a karizmája miatt – fogalmazott Orbán Balázs a Reakciónak adott interjúban. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint azért támogatják, mert azt hiszik, ő az egyetlen lehetőség, de nem szeretik.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 12:41
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója
Ki nyerte a 2025-ös évet, mikor sikerül lezárni az orosz–ukrán háborút, és mire számíthatunk jövőre? – ezekre a kérdésekre is válaszolt Orbán Balázs a Reakció évértékelő műsorában. 

Orbán Balázs

A miniszterelnök politikai igazgatója az adásban elsőként arról beszélt, hogy a 2025-ös évet Magyarország nyerte, párthovatartozástól függetlenül.

Az európai elit felült a háborús vonatra, így az európai emberek biztosan vesztesei voltak ennek az évnek. Hazánk pedig, amint az a legutóbbi brüsszeli csúcs is mutatja, nem szállt fel a háborús vonatra, és egyre erősebb a hangja azoknak, akik Európa öngyilkosságát megpróbálják megállítani 

– fogalmazott. Hozzátette, a béke táborát a magyarok vezetik. – Ezért mi is tudtunk olyan döntéseket hozni, melyek a magyar embereket támogatják – mondta, példaként említve a családtámogatásokat, a fiatalok megsegítését, a lakástámogatási rendszert. Megítélése szerint

 a 2025-ös év után a kormány megnyerheti a 2026-os választást is. 

Orbán Balázs a műsorban beszélt arról is, hogy két téma dominált az évben, az egyik a háborús gazdaság, melytől egész Európa szenved, a másik pedig az, hogy Magyarország az elmúlt 15 évben jó irányba hozott-e döntéseket a migráció vagy a családtámogatások terén? Szerinte ebben társadalmi konszenzus van.

Hangsúlyozta,

az igazán nagy kérdés az, hogy mi fog történni az elkövetkező tíz évben Európával és azon belül Magyarországgal a békét és a gazdasági helyzetet tekintve.

Szerinte két út van: a háborút támogató brüsszeli út, valamint a magyar út, ami nemet mond a háborús készülődésre, amiről Orbán Viktor miniszterelnök már az év elején beszélt. – A szuverén magyar gazdaságpolitika sokkal vonzóbb és fenntarthatóbb, mint a brüsszeli. A következő évek legfontosabb kérdése az, hogy ki tudunk-e maradni a háborúból úgy, hogy része vagyunk az európai gazdasági térségnek, erről fognak dönteni áprilisban a magyarok – emelte ki, hozzátéve, ő optimista, mert 

Magyar Péter nem tudná ezt a feladatot elvégezni, mert őt azért fizetik, hogy politikai irányváltással a brüsszeli útra lépjen az ország. 

Mint fogalmazott, ilyen nehézségek közepette ez az út kockázatos, és Orbán Viktor képes megoldani ezt a feladatot. Hozzátette: elitváltásra van szükség az unióban, amit egyre több országban érzékelnek. 

Magyar Péterről a miniszterelnök politikai igazgatója azt mondta,

aki józanul gondolkodik, az látja, hogy Magyar Péter a kellemetlen kérdésekben nem szólal meg, például egyetlenegy bejegyzése sem született Európáról, a háborúról. 

Ez pedig beszédesebb, mint ha megszólalt volna. „Magyar Péterék hazudnak. Azt mondják, amit szerintük az emberek hallani akarnak” – mondta Orbán Balázs, aki egyúttal jelezte, árulkodóak a jelek a Tisza jó szándékát illetően, jogosak a kételyek. 

Kitért arra is, hogy amikor a terveikről egy sajtótermék beszámol, a tiszás bíróság pedig ezt megpróbálja megakadályozni, az már elfogadhatatlan. A magyaroknak joguk van tudni, mi a kockázat a Tiszában, hiszen adóemelésből építkeznének, a szakértőik pedig több pénzt gyűjtenének be az emberektől. 

Az interjúban szó volt arról is, hogy 

Magyar Péter a legveszélyesebb baloldali politikus hosszú idő óta, de nem a karizmája miatt.

 – Azért támogatják, mert azt hiszik, ő az egyetlen lehetőség, de nem szeretik – fogalmazott Orbán Balázs. Jelezte, a korábbi baloldali gazdaság is komoly károkat okozott, pedig akkor béke volt. Most szerinte azért nehéz a helyzet, mert nem látni a háborús dinamizmust, Európa puskaporos hordót tett maga alá, és nem tudjuk, lesz-e szikra. Magyar Péter pedig úgy csinál, mintha ezek nem lennének fontos kérdések.

A háború lezárásának esélyeiről Orbán Balázs azt mondta, ha Donald Trump amerikai elnök nem gondolkodna és nem dolgozna a békén, még rosszabb állapotok lennének, akár már egy NATO – Oroszország közti háborúban lennének. 

– Magyarország számára egyértelmű, hogy a Trump-féle politikát kell támogatni, és szomorú, hogy az európai vezetők döntése ezzel ellentétes, a háborús kölcsönnel pedig beléptek a háborúba

 – mondta, hozzátéve, Ukrajna soha nem fogja visszafizetni a kölcsönt. 

Hozzátette, a brüsszeli elit hozzáállása teljesen ellentétes Magyarország álláspontjával.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója


