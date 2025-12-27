Orbán Balázs: Magyar Péter azt mondja, amit az emberek hallani akarnak

Ki nyerte a 2025-ös évet, mikor sikerül lezárni az orosz–ukrán háborút, és mire számíthatunk jövőre? – ezekre a kérdésekre is válaszolt Orbán Balázs a Reakció évértékelő műsorában.

Orbán Balázs (Forrás: Facebook)

A miniszterelnök politikai igazgatója az adásban elsőként arról beszélt, hogy a 2025-ös évet Magyarország nyerte, párthovatartozástól függetlenül.

Az európai elit felült a háborús vonatra, így az európai emberek biztosan vesztesei voltak ennek az évnek. Hazánk pedig, amint az a legutóbbi brüsszeli csúcs is mutatja, nem szállt fel a háborús vonatra, és egyre erősebb a hangja azoknak, akik Európa öngyilkosságát megpróbálják megállítani

– fogalmazott. Hozzátette, a béke táborát a magyarok vezetik. – Ezért mi is tudtunk olyan döntéseket hozni, melyek a magyar embereket támogatják – mondta, példaként említve a családtámogatásokat, a fiatalok megsegítését, a lakástámogatási rendszert. Megítélése szerint

a 2025-ös év után a kormány megnyerheti a 2026-os választást is.

Orbán Balázs a műsorban beszélt arról is, hogy két téma dominált az évben, az egyik a háborús gazdaság, melytől egész Európa szenved, a másik pedig az, hogy Magyarország az elmúlt 15 évben jó irányba hozott-e döntéseket a migráció vagy a családtámogatások terén? Szerinte ebben társadalmi konszenzus van.

Hangsúlyozta,

az igazán nagy kérdés az, hogy mi fog történni az elkövetkező tíz évben Európával és azon belül Magyarországgal a békét és a gazdasági helyzetet tekintve.

Szerinte két út van: a háborút támogató brüsszeli út, valamint a magyar út, ami nemet mond a háborús készülődésre, amiről Orbán Viktor miniszterelnök már az év elején beszélt. – A szuverén magyar gazdaságpolitika sokkal vonzóbb és fenntarthatóbb, mint a brüsszeli. A következő évek legfontosabb kérdése az, hogy ki tudunk-e maradni a háborúból úgy, hogy része vagyunk az európai gazdasági térségnek, erről fognak dönteni áprilisban a magyarok – emelte ki, hozzátéve, ő optimista, mert

Magyar Péter nem tudná ezt a feladatot elvégezni, mert őt azért fizetik, hogy politikai irányváltással a brüsszeli útra lépjen az ország.

Mint fogalmazott, ilyen nehézségek közepette ez az út kockázatos, és Orbán Viktor képes megoldani ezt a feladatot. Hozzátette: elitváltásra van szükség az unióban, amit egyre több országban érzékelnek.