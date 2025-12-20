Orbán Viktor: A brüsszeli háborús logika fokozódik

„Most először fordult elő az Európai Unió történetében, hogy 24 tagállam közösen háborús kölcsönt nyújtott egy unión kívüli országnak. Ez nem technikai részlet, hanem minőségi fordulat” – emlékeztetett szombat reggeli közösségi médiás posztjában a miniszterelnök.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály

Orbán Viktor hangsúlyozta: a kölcsön logikája világos:

aki hitelt ad, vissza akarja kapni a pénzét, és ebben az esetben a visszafizetés feltétele nem gazdasági növekedés, nem stabilizáció, hanem katonai győzelem.

„Ahhoz, hogy ez a pénz valaha megtérüljön, Oroszországot le kell győzni. Ez pedig nem a béke logikája, hanem a háborúé” – hangsúlyozta a kormányfő, aki arra is emlékeztetett: a háborús kölcsön szükségszerűen érdekeltté teszi a finanszírozókat a konfliktus folytatásában és eszkalációjában, hiszen a vereség egyben pénzügyi veszteséget is jelentene.

Ettől a pillanattól kezdve nem pusztán politikai vagy erkölcsi döntésekről beszélünk, hanem kemény pénzügyi kényszerekről, amelyek egy irányba tolják Európát: bele a háborúba.

A minapi uniós csúcsra utalva Orbán Viktor leszögezte: a brüsszeli háborús logika fokozódik. „Nem lassul, nem mérséklődik, hanem intézményesül. A kockázat ma nagyobb, mint korábban bármikor, mert a háború folytatásához immár pénzügyi érdek is társul” – hangsúlyozta a miniszterelnök az uniós csúcs döntéseire utalva.

Magyarország tudatosan nem lép rá erre a veszélyekkel teli útra. Nem veszünk részt olyan kezdeményezésekben, amelyek a háború elnyújtásában teszik érdekeltté a résztvevőket. Mi nem gyorsítópályát keresünk a háborúba, hanem kijáratot a békéhez. Ez nem elszigetelődés, hanem stratégiai józanság. Ez Magyarország és hosszú távon Európa érdeke is

– emelte ki posztjában Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: AFP)