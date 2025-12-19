Manfred Weber tovább vergődik, el akarja venni az orosz vagyont

„A pénzt az Oroszország által okozott katasztrófa visszafizetésére fogjuk felhasználni” – mondta Manfred Weber, hozzátéve, hogy ezt az összeget az EU Ukrajnának nyújtott hiteleinek visszafizetésére is fel lehetne használni. Mint ismert, csütörtök este az EU vezetői nem tudták meggyőzni Belgiumot, amely a befagyasztott orosz vagyon nagy részét birtokolja, hogy azokat Ukrajnának a háborús erőfeszítések megsegítésére fordítsa – fogalmaz a Politico. A brüsszeli lap hozzáteszi, hogy ehelyett a vezetők egy, az EU közös adósságán alapuló vészhelyzeti tartaléktervben állapodtak meg, amelyben Magyarország, Szlovákia és Csehország nem vesz részt.

Manfred Weber nem adja fel a brüsszeli tervet, az hiába bukott meg

Fotó: AFP

Az orosz vagyon felhasználása kapcsán Orbán Viktor korábban figyelmeztetett: az hadüzenettel érne fel az EU részéről Oroszország felé.

Manfred Weber, Magyar Péter brüsszeli főnöke most a Politicónak nyilatkozva arra a kérdésre, hogy az orosz vagyont fel kellene-e használni az Ukrajnának nyújtott kilencvenmilliárd eurós hitel visszafizetésére, hogy azt ne a tagállamoknak kelljen, azt mondta: „Úgy tudom, hogy végül, a végén Oroszországnak kell megfizetnie azért, amit Ukrajnában tett.”