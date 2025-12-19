Manfred Weberorosz vagyonEurópai Unió

Manfred Weber tovább vergődik, el akarja venni az orosz vagyont

Az EU egy napon még befagyasztott orosz vagyont fog felhasználni Ukrajna megsegítésére, annak ellenére, hogy a vezetők nem tudtak erről megállapodni a héten tartott csúcstalálkozón. Erről Manfred Weber, az Európai Néppárt háborúpárti elnöke beszélt a Politicónak nyilatkozva. Mint ismert, az uniós csúcstalálkozón megbukott az orosz vagyon felhasználásának terve, Weber mégis kitart a hadüzenettel felérő elképzelés mellett.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 20:46
Manfred Weber és Magyar Péter Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
„A pénzt az Oroszország által okozott katasztrófa visszafizetésére fogjuk felhasználni” – mondta Manfred Weber, hozzátéve, hogy ezt az összeget az EU Ukrajnának nyújtott hiteleinek visszafizetésére is fel lehetne használni. Mint ismert, csütörtök este az EU vezetői nem tudták meggyőzni Belgiumot, amely a befagyasztott orosz vagyon nagy részét birtokolja, hogy azokat Ukrajnának a háborús erőfeszítések megsegítésére fordítsa – fogalmaz a Politico. A brüsszeli lap hozzáteszi, hogy ehelyett a vezetők egy, az EU közös adósságán alapuló vészhelyzeti tartaléktervben állapodtak meg, amelyben Magyarország, Szlovákia és Csehország nem vesz részt.

15 November 2025, Baden-Württemberg, Rust: Manfred Weber (CSU), Chairman of the EPP Group in the European Parliament, speaks at the Germany Day of the Junge Union (JU). The main topic of the three-day congress is likely to be the reform of the social systems. Photo: Philipp von Ditfurth/dpa (Photo by Philipp von Ditfurth / dpa Picture-Alliance via AFP)
Manfred Weber nem adja fel a brüsszeli tervet, az hiába bukott meg
Fotó: AFP

Az orosz vagyon felhasználása kapcsán Orbán Viktor korábban figyelmeztetett: az hadüzenettel érne fel az EU részéről Oroszország felé. 

Manfred Weber, Magyar Péter brüsszeli főnöke most a Politicónak nyilatkozva arra a kérdésre, hogy az orosz vagyont fel kellene-e használni az Ukrajnának nyújtott kilencvenmilliárd eurós hitel visszafizetésére, hogy azt ne a tagállamoknak kelljen, azt mondta: „Úgy tudom, hogy végül, a végén Oroszországnak kell megfizetnie azért, amit Ukrajnában tett.”

Weber mentegette Friedrich Merz német kancellárt is – aki teljes mellszéleséggel kiállt az orosz vagyon felhasználása mellett, ő volt a végül megbukott brüsszeli terv egyik főt támogatója Ursula von der Leyen mellett – azzal érvelve, hogy „vezetői képességeket mutatott”, és hogy az ötletet „egész Európában nagyra értékelik”.

„Az eredmény az, hogy az orosz eszközök továbbra is az asztalon vannak” – ismételte meg Weber.

Borítókép: Manfred Weber (Fotó: AFP)

