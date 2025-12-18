Orbán Viktor a sorsdöntő uniós csúcs előtt nyilatkozott újságíróknak. Elmondta, hogy az alaphelyzet az, hogy van két ország, amely háborúban áll egymással, Oroszország és Ukrajna, emellett itt van az Európai Unió, amely azt tervezi, hogy az egyik háborúzó fél lefoglalt vagyonát elveszi, és odaadja a másik háborúzó félnek. A kormányfő szerint ez nem más, mint hadüzenet.
Orbán Viktor szerint az uniós terv felér egy hadüzenettel
Brüsszelben ma is zajlanak az uniós csúcstalálkozóhoz kapcsolódó megbeszélések, amelyek középpontjában bonyolult politikai és gazdasági ügyek állnak. Orbán Viktor kiemelte: Magyarország a vitás kérdésekben kitart saját álláspontja mellett, és világos elképzelései vannak a következő lépésekről.
Túlterjeszkedés azon, amire nekünk egyébként feladatunk vagy mandátumunk van. Nekünk ebbe a háborúba nem szabad beavatkozni, ebből kívül kell maradni, és a békéért kellene dolgozni
– hangsúlyozta a magyar miniszterelnök.
További Külföld híreink
Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: A kormány együttműködési megállapodást írt alá az ENSZ Terrorizmusellenes Hivatalával
A külügyminiszter azt mondta, Magyarország a béke szigete, ahol zéró tolerancia van az antiszemitizmussal és az erőszakkal szemben.
Felháborító, hogy Brüsszel a gazdák pénzét elvenné és azt Ukrajnának adná + videó
Az agrárminiszter elfogadhatatlannak és botrányosnak nevezte, hogy a tüntetőket vízágyúval fogadták.
Szijjártó Péter: Győzni látszik a józan ész + videó
A külügyminiszter szerint nem lesz elég szavazat az orosz vagyon lefoglalásához, Magyarország pedig a közös uniós hitelfelvételt sem támogatja Ukrajna érdekében.
Káosz Brüsszelben: vasi gazdák a tömegben, újságírókat is elért a könnygáz
Leállt a közlekedés, tűz és káosz kíséri a brüsszeli gazdatüntetést.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: A kormány együttműködési megállapodást írt alá az ENSZ Terrorizmusellenes Hivatalával
A külügyminiszter azt mondta, Magyarország a béke szigete, ahol zéró tolerancia van az antiszemitizmussal és az erőszakkal szemben.
Felháborító, hogy Brüsszel a gazdák pénzét elvenné és azt Ukrajnának adná + videó
Az agrárminiszter elfogadhatatlannak és botrányosnak nevezte, hogy a tüntetőket vízágyúval fogadták.
Szijjártó Péter: Győzni látszik a józan ész + videó
A külügyminiszter szerint nem lesz elég szavazat az orosz vagyon lefoglalásához, Magyarország pedig a közös uniós hitelfelvételt sem támogatja Ukrajna érdekében.
Káosz Brüsszelben: vasi gazdák a tömegben, újságírókat is elért a könnygáz
Leállt a közlekedés, tűz és káosz kíséri a brüsszeli gazdatüntetést.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!