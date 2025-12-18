orosz-ukrán háborúorosz vagyonBrüsszelOrbán Viktor

Orbán Viktor szerint az uniós terv felér egy hadüzenettel

Brüsszelben ma is zajlanak az uniós csúcstalálkozóhoz kapcsolódó megbeszélések, amelyek középpontjában bonyolult politikai és gazdasági ügyek állnak. Orbán Viktor kiemelte: Magyarország a vitás kérdésekben kitart saját álláspontja mellett, és világos elképzelései vannak a következő lépésekről.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 14:53
Orbán Viktor Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor a sorsdöntő uniós csúcs előtt nyilatkozott újságíróknak. Elmondta, hogy az alaphelyzet az, hogy van két ország, amely háborúban áll egymással, Oroszország és Ukrajna, emellett itt van az Európai Unió, amely azt tervezi, hogy az egyik háborúzó fél lefoglalt vagyonát elveszi, és odaadja a másik háborúzó félnek. A kormányfő szerint ez nem más, mint hadüzenet. 

Orbán Viktor szerint az orosz vagyon átadása Ukrajnának nem más, mint hadüzenet lenne
Orbán Viktor szerint az orosz vagyon átadása Ukrajnának nem más lenne, mint hadüzenet
Fotó: MTI

Túlterjeszkedés azon, amire nekünk egyébként feladatunk vagy mandátumunk van. Nekünk ebbe a háborúba nem szabad beavatkozni, ebből kívül kell maradni, és a békéért kellene dolgozni

– hangsúlyozta a magyar miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

add-square Sorsdöntő uniós csúcs

Orbán Viktor: Brüsszel nem a békét finanszírozná

Sorsdöntő uniós csúcs 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Siklósi Péter
idezojelekeurópai unió

Hajlandó-e Európa a békére?

Siklósi Péter avatarja

Az uniós csúcs tétje az, hogy Európa elindul-e végre a béke támogatásának irányába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu