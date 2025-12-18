Orbán Viktor szerint az uniós terv felér egy hadüzenettel

Orbán Viktor a sorsdöntő uniós csúcs előtt nyilatkozott újságíróknak. Elmondta, hogy az alaphelyzet az, hogy van két ország, amely háborúban áll egymással, Oroszország és Ukrajna, emellett itt van az Európai Unió, amely azt tervezi, hogy az egyik háborúzó fél lefoglalt vagyonát elveszi, és odaadja a másik háborúzó félnek. A kormányfő szerint ez nem más, mint hadüzenet.

Orbán Viktor szerint az orosz vagyon átadása Ukrajnának nem más lenne, mint hadüzenet

Fotó: MTI