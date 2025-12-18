Orbán Viktor: Meg kell védeni a magyar érdekeket, ez a csata most kezdődik + videó

Javában zajlik az európai uniós vezetők találkozója, Orbán Viktor miniszterelnök egy villáminterjúval jelentkezett Brüsszelből. A kormányfő a tegnapi nap margójára elmondta, hogy félhomályos szobákban háttéregyeztetések zajlottak, egy szinte áttekinthetetlen bonyolult szerkezetben. Ahogy arról lapunk is beszámolt, óriási győzelmet aratott Magyarország Brüsszelben.
De jól dolgoztunk, és úgy érzem, hogy ma már a legveszélyesebb dolgot – az orosz vagyon befagyasztása, átadása Ukrajnával, és így egy hadüzenet átnyújtása az oroszoknak, és belemasírozás egy orosz–európai háborúba – úgy látom, hogy ezt a tegnapi háttértárgyalásokkal sikerült elodáznunk
– értékelte a tegnapi nap eredményeit a miniszterelnök.
