Orbán Viktor: Meg kell védeni a magyar érdekeket, ez a csata most kezdődik + videó

Kiemelte, hogy ma még lesznek utóvédharcok, ezt a csatát, úgy látszik, még egyszer meg kell vívni, de az erőviszonyok most már teljesen egyértelműek. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy van annyi európai uniós tagállam, aki az orosz vagyon elkobzásával nem ért egyet, és így blokkolni tudják a németek szándékát.

Mert a németek akarják ezt a hadüzenetet elküldeni az oroszoknak. Elfelejtették a történelmet, vagy nem tudom, valami történhetett…

– emelte ki a kormányfő. Azzal folytatta, hogy meg kell védeni a magyar érdekeket, de ez a csata most kezdődik, illetve most nyílik ki ez a dosszié.