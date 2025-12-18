Brüsszelorosz vagyonOrbán Viktor

Orbán Viktor: Meg kell védeni a magyar érdekeket, ez a csata most kezdődik + videó

Brüsszelben folytatódnak az európai uniós vezetők tárgyalásai, ahol összetett politikai és gazdasági kérdésekben folynak az egyeztetések. A magyar miniszterelnök rövid nyilatkozatában beszámolt a háttérben zajló intenzív tárgyalásokról és a különböző tagállamok közötti erőviszonyokról. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország következetesen képviseli saját álláspontját a vitatott témákban, és van terve a további lépésekre.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 13:55
Orbán Viktor Brüsszelben Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Javában zajlik az európai uniós vezetők találkozója, Orbán Viktor miniszterelnök egy villáminterjúval jelentkezett Brüsszelből. A kormányfő a tegnapi nap margójára elmondta, hogy félhomályos szobákban háttéregyeztetések zajlottak, egy szinte áttekinthetetlen bonyolult szerkezetben. Ahogy arról lapunk is beszámolt, óriási győzelmet aratott Magyarország Brüsszelben.

Orbán Viktor miniszterelnök egy villáminterjúval jelentkezett Brüsszelből
Orbán Viktor miniszterelnök egy villáminterjúval jelentkezett Brüsszelből
Fotó: MTI

De jól dolgoztunk, és úgy érzem, hogy ma már a legveszélyesebb dolgot – az orosz vagyon befagyasztása, átadása Ukrajnával, és így egy hadüzenet átnyújtása az oroszoknak, és belemasírozás egy orosz–európai háborúba – úgy látom, hogy ezt a tegnapi háttértárgyalásokkal sikerült elodáznunk

– értékelte a tegnapi nap eredményeit a miniszterelnök. 

Kiemelte, hogy ma még lesznek utóvédharcok, ezt a csatát, úgy látszik, még egyszer meg kell vívni, de az erőviszonyok most már teljesen egyértelműek. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy van annyi európai uniós tagállam, aki az orosz vagyon elkobzásával nem ért egyet, és így blokkolni tudják a németek szándékát.

Mert a németek akarják ezt a hadüzenetet elküldeni az oroszoknak. Elfelejtették a történelmet, vagy nem tudom, valami történhetett…

– emelte ki a kormányfő. Azzal folytatta, hogy meg kell védeni a magyar érdekeket, de ez a csata most kezdődik, illetve most nyílik ki ez a dosszié.

Nekem van egy tervem, majd meglátom, sikerül-e.

Orbán Viktor kitért rá, hogy a befagyasztott orosz vagyonról való döntésnél matematikai szabályok lépnek be, mennyien vannak ellene, mennyien vannak mellette, és szerinte elegen vannak a javaslat ellene ahhoz, hogy a németeknek ezt a tervet fel kelljen adniuk.

Borítókép: Orbán Viktor Brüsszelben (Fotó: AFP)

add-square Sorsdöntő uniós csúcs

Orbán Viktor: Brüsszel nem a békét finanszírozná

Sorsdöntő uniós csúcs 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Siklósi Péter
idezojelekeurópai unió

Hajlandó-e Európa a békére?

Siklósi Péter avatarja

Az uniós csúcs tétje az, hogy Európa elindul-e végre a béke támogatásának irányába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu