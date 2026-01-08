Szoboszlai Dominikflorian wirtzArsenalPremier LeagueLiverpool FC

Szoboszlai ellentmondásos liverpooli helyzete, Wirtz magára veszi a magyar játékos szavait?

Szoboszlai Dominik szárnyal, a 2025/26-os idényben már három hónapban is őt választották a Liverpool legjobb labdarúgójának. Maga Szoboszlai is úgy érzi, hogy pályafutása csúcsán jár, ám a Liverpool vártnál gyengébb szereplése miatt ezt mégsem tudja igazán kiélvezni. Az Arsenal elleni rangadó előtt természetesen szóba került az idény eleji győztes szabadrúgásgólja is.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 11:26
Szoboszlai Dominik a Liverpool vezéregyénisége idén, de a klub nem hoz olyan eredményeket, mint az előző idényben (Fotó: AFP/Adrian Dennis)
Csütörtök este a címvédő Liverpool a listavezető Arsenal otthonában lép pályára a Premier League 21. fordulójának rangadóján. Szoboszlai Dominikék lemaradása tizennégy pont a londoniakkal szemben, ugyanakkor az idénybeli első egymás elleni bajnokijukat a Liverpool nyerte meg. Akkor Szoboszlai Dominik hajrábeli szabadrúgásgólja volt a mérkőzés egyetlen találata.

Az Arsenal és a Liverpool legutóbbi rangadóján Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja döntött
Az Arsenal és a Liverpool legutóbbi rangadóján Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja döntött (Fotó: AFP/Darren Staples)

– Persze, hogy emlékszem rá. De ez már a múlt, én a jövőre gondolok. 

A múltból nem lehet megélni, ez már ki tudja, hány meccsel ezelőtt történt. Remélem, hogy kapok új lehetőséget, és újra élni tudok vele

mondta Szoboszlai Dominik az Arsenal elleni meccs előtt, amivel akár finoman arra is utalhatott, hogy a múlt héten Florian Wirtz elvett tőle egy ígéretes szabadrúgást.

Szoboszlai Dominik a csúcson, a Liverpool nem

Ez legfeljebb feltételezés, bár Wirtz akár magára is veheti a magyar középpályás szavait. Az viszont biztos, hogy Szoboszlai bízik az újabb Arsenal elleni sikerben, annak ellenére is, hogy a Liverpool formája nem az igazi, a naptári évben eddig két döntetlent játszott a Leeds United és a Fulham ellen.

Szoboszlai Dominik viszont a Liverpool vezére, augusztusban, októberben és novemberben is ő volt a hónap játékosa a klubnál, a magyar futballista erre az ellentmondásra is reagált.

Úgy érzem, pályafutásom csúcsán vagyok

– mondta ki határozottan Szoboszlai. – A csapat nem teljesít olyan jól, mint szeretném, így nem tudom ezt annyira élvezni, mintha nyernénk a meccseket és olyan pozícióban lennénk, mint a tavalyi idényben.

Premier League – ahol nincs biztos pont
