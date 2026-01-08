Szoboszlai ellentmondásos liverpooli helyzete, Wirtz magára veszi a magyar játékos szavait?

Csütörtök este a címvédő Liverpool a listavezető Arsenal otthonában lép pályára a Premier League 21. fordulójának rangadóján. Szoboszlai Dominikék lemaradása tizennégy pont a londoniakkal szemben, ugyanakkor az idénybeli első egymás elleni bajnokijukat a Liverpool nyerte meg. Akkor Szoboszlai Dominik hajrábeli szabadrúgásgólja volt a mérkőzés egyetlen találata.

Az Arsenal és a Liverpool legutóbbi rangadóján Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja döntött (Fotó: AFP/Darren Staples)

– Persze, hogy emlékszem rá. De ez már a múlt, én a jövőre gondolok.

A múltból nem lehet megélni, ez már ki tudja, hány meccsel ezelőtt történt. Remélem, hogy kapok új lehetőséget, és újra élni tudok vele

– mondta Szoboszlai Dominik az Arsenal elleni meccs előtt, amivel akár finoman arra is utalhatott, hogy a múlt héten Florian Wirtz elvett tőle egy ígéretes szabadrúgást.

Szoboszlai Dominik a csúcson, a Liverpool nem

Ez legfeljebb feltételezés, bár Wirtz akár magára is veheti a magyar középpályás szavait. Az viszont biztos, hogy Szoboszlai bízik az újabb Arsenal elleni sikerben, annak ellenére is, hogy a Liverpool formája nem az igazi, a naptári évben eddig két döntetlent játszott a Leeds United és a Fulham ellen.