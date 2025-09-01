Steven GerrardpéldaképSzoboszlai DominikPremier League

Steven Gerrard lehidalt Szoboszlai gólja miatt, nem akármit írt róla

A Liverpool történetének egyik legnagyobb legendája méltatta Szoboszlai Dominik bombagólját az Arsenal elleni Premier League-rangadón. Steven Gerrard már korábban is pozitívan nyilatkozott a magyar középpályásról, aki a példaképének tartja őt, miatta is választotta a nyolcast mezt. A korábbi középpályás szerint igazi gyémánt volt Szoboszlai szabadrúgásgólja.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 12:13
Jó helyre került a legendás 8-as Liverpoolban Fotó: David Klein Forrás: REUTERS
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amikor Szoboszlai Dominik a Liverpool játékosa lett 2023-ban, gyorsan a reflektorfénybe került, hogy korábban magára tetováltatta a Vörösök legendájának egyik motiváló gondolatát. (A tehetség isteni áldás, de akarat és alázat nélkül mit sem ér). Azért is választotta a nyolcas mezt a Liverpoolban, mert az korábban Gerrardé volt a klubban. Így tehát igazán nagy elismerés lehet neki, hogy most éppen a korábbi középpályás is méltatta az Arsenal elleni bombagólját.

Szoboszlai Dominik tanítanivaló lábtartással rúgta el a labdát - ez még Steven Gerrard elismerését is kiváltotta
Szoboszlai Dominik tanítanivaló lábtartással rúgta el a labdát – ez még Steven Gerrard elismerését is kiváltotta (Fotó: Getty Images/Peter Byrne)

Gerrard még a közösségi oldalán is megosztotta Szoboszlai találatát

Mint ismert, Szoboszlai vasárnap a Premier League legnagyobb hétvégi rangadóján a hajrában lőtt óriási szabadrúgásgólt, amivel megnyerte csapatának 1-0-ra az Arsenal elleni rangadót. A találat Steven Gerrard tetszését is elnyerte, aki az Instagram-oldalán megosztotta Szoboszlai gólját, és azt írta hozzá, hogy egy igazi gyémánt volt ez a találat.

Szoboszlai is megosztotta Gerrard posztját
Szoboszlai is megosztotta Gerrard posztját

Gerrard szerint Szoboszlai rá emlékeztet

Korábban Steven Gerrard arra a kérdésre, hogy kiben látja leginkább egykori önmagát, habozás nélkül azt felelte, hogy Szoboszlai Dominikben. A kettejük közötti párhuzam visszatérő téma a közösségi médiában is:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektv2

Sebestyén Balázs páros lábbal szállt a TV2 nézőibe, vérig sértette őket

Csépányi Balázs avatarja

„Jó, ez egy kicsit gennyes volt”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.