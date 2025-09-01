Steven Gerrard lehidalt Szoboszlai gólja miatt, nem akármit írt róla

Amikor Szoboszlai Dominik a Liverpool játékosa lett 2023-ban, gyorsan a reflektorfénybe került, hogy korábban magára tetováltatta a Vörösök legendájának egyik motiváló gondolatát. (A tehetség isteni áldás, de akarat és alázat nélkül mit sem ér). Azért is választotta a nyolcas mezt a Liverpoolban, mert az korábban Gerrardé volt a klubban. Így tehát igazán nagy elismerés lehet neki, hogy most éppen a korábbi középpályás is méltatta az Arsenal elleni bombagólját.

Szoboszlai Dominik tanítanivaló lábtartással rúgta el a labdát – ez még Steven Gerrard elismerését is kiváltotta (Fotó: Getty Images/Peter Byrne)

Gerrard még a közösségi oldalán is megosztotta Szoboszlai találatát

Mint ismert, Szoboszlai vasárnap a Premier League legnagyobb hétvégi rangadóján a hajrában lőtt óriási szabadrúgásgólt, amivel megnyerte csapatának 1-0-ra az Arsenal elleni rangadót. A találat Steven Gerrard tetszését is elnyerte, aki az Instagram-oldalán megosztotta Szoboszlai gólját, és azt írta hozzá, hogy egy igazi gyémánt volt ez a találat.

Szoboszlai is megosztotta Gerrard posztját

Gerrard szerint Szoboszlai rá emlékeztet

Korábban Steven Gerrard arra a kérdésre, hogy kiben látja leginkább egykori önmagát, habozás nélkül azt felelte, hogy Szoboszlai Dominikben. A kettejük közötti párhuzam visszatérő téma a közösségi médiában is: