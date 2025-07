Önmagát látja Szoboszlai Dominikban a Liverpool egyik legnagyobb ikonja

Steven Gerrard 1987 és 2015 között futballozott a Liverpool különböző korosztályos, majd felnőtt csapatában, ahol több mint 500 alkalommal lépett pályára. A középpályás emellett 114-szeres angol válogatott. Gerrard ugyan Premier League-et nem tudott nyerni, de a Bajnokok Ligája-serleget el tudta hódítani a Liverpoollal, valamint két FA Kupa-győzelem is szerepel a neve mellett. A hosszú távú szolgálata, karaktere, az őt körülvevő karizma a Liverpool legendái között is legfelső polcra helyezi Gerrardot. Ennél nagyobb megerősítés talán nem is kell arra, hogy mekkora dicséret, amikor egy ilyen kaliberű klubikon, klasszis középpályás Szoboszlai Dominikhoz hasonlítja magát.

Steven Gerrardot senkinek nem kell bemutatni, Szoboszlai Dominik karján idézet is szerepel tőle (Fotó: PA Wire/Peter Byrne)

Steven Gerrard önmagát látja Szoboszlai Dominikban

Szoboszlai Dominik, amikor a Liverpoolba igazolt, nem akárkinek a korábbi mezszámát öltötte magára. A hátán szereplő 8-as egykoron Steven Gerrard nevével volt összefonódva évtizedeken keresztül. A mezszám után a magyar válogatott csapatkapitányának karján szerepelő tetoválás is a korábbi klasszishoz kötötte őt.

A tehetség isteni áldás, de akarat és alázat nélkül mit sem ér

– olvasható Szoboszlai Dominik karján az idézet, amelyet Steven Gerrard nevéhez köthetünk.

Az Origo észrevette, hogy most ismét egy lapra került a két játékos neve: a TNT Sports TikTok-videójában villámkérdésekre válaszolva

Steven Gerrard arra a kérdésre, hogy kiben látja leginkább egykori önmagát, habozás nélkül azt felelte, hogy Szoboszlai Dominikban.

Óriási visszaigazolás és megerősítés lehet ez a magyar válogatott csapatkapitánya felé, akit rendszeresen azzal kritizáltak az idény során, hogy hiába van óriási mezőnymunkája, nem szerez elé gólt. Steven Gerrard válasza talán majd a kritikus hangokat is elnyomja, hiszen ha valaki, akkor ő tudja, mi kimagasló ezen a poszton.

Talán Szoboszlai legnagyobb kritikusa, Gerrard egykori csapattársa, Jamie Carragher sem fogalmaz majd a jövőben olyan élesen, negatívan a magyar játékos játéka kapcsán.

Példaképeit is megnevezte a liverpooli klubikon

Steven Gerrard példaképként két játékost is megnevezett: az egyik Paul Gascoigne, a másik John Barnes. Hogy kivel játszana a legszívesebben együtt a mostani játékosok közül, erre Mohamed Szalah volt a válasz.

Az ikonikus középpályás kedvenc trófeája a 2005-ben elnyert BL-serleg, további kedvenc emléktárgya pedig az ugyanott kapott győzelmi érem.

Gerrard a kedvenc gólját a West Ham elleni 2006-os FA Kupa-döntőben szerezte, a legkitartóbban pedig a Chelsea elleni 2014-es bajnoki kísérti, amikor elcsúszott, emiatt pedig gólt kapott a Liverpool, és végül el is bukta a bajnoki címet.