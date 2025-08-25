Így segíthetnek a szülők a gyereknek az iskolakezdéskor

A tanévkezdés különösen a legkisebbek számára jelent nagy váltást, hiszen az óvodai játékos környezetből egy szabályozottabb közegbe kerülnek. Kajdi Zsuzsanna mentálhigiénés szakember a Kisalföldnek elmondta, a szülők sokat segíthetnek azzal, ha türelemmel és megértéssel fordulnak a gyerek felé, és nem bagatellizálják el a félelmeit.

Szerinte hasznos lehet, ha az első napokban apró szokásokat alakítanak ki, például közös fagyizást az iskola előtt, vagy ha a szülők pozitív élményeikről mesélnek. Az is megnyugtathatja a kisdiákokat, ha előre megismerkedhetnek az iskola környékével és az épülettel.

A szakember hozzátette, minden gyerek a saját tempójában alkalmazkodik az új helyzethez. Ha azonban hosszabb ideig tart a szorongás, érdemes lehet szakember segítségét kérni.

