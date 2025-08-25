Döbbenetes kényszerleszállás Debrecenben: itt videó az épületek közé landoló hőlégballonról

Vasárnap kora este különös jelenség vonta magára a debreceniek figyelmét: egy hőlégballon haladt át a város felett, majd hirtelen ereszkedni kezdett – írja a Haon. A pilóta műszaki okok miatt döntött úgy, hogy kényszerleszállást hajt végre. A jármű végül a Böszörményi út közelében ért földet. A városban sokan a zajra figyeltek fel, többen ki is mentek az utcára, hogy megnézzék, mi történik. A különleges látványt fotók és videók is megörökítették:

Vajna Péter kamerája rögzítette a hőlégballon leereszkedését.

A felvétel villámgyorsan terjedt a közösségi médiában.