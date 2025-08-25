záporidőjárásIdőjáráselőrejelzéscsapadékhelyzethőmérséklet

Ezeken a helyeken kerülhetnek ma elő az esernyők

Hétfőn gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, ám az északkeleti térségekben rövid zápor is kialakulhat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 6:21
zivatar, zápor, eső, változás, hidefront
Fotó: Pixels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hétfőn az ország döntő részén gomolyfelhős, napos idő várható, így a legtöbb helyen kifejezetten kedvező lesz az idő a szabadtéri programokhoz – írja a Köpönyeg.

Az északkeleti térségekben azonban nem kizárt, hogy egy rövid ideig tartó zápor felfrissíti a levegőt.

 A hőmérséklet 24–26 fok körül alakul, amely a nyárutóhoz mérten enyhének, de kellemesnek számít. A meteorológiai előrejelzés szerint az ország középső és nyugati részén zavartalanabb napsütésre van kilátás. Az időjárás összességében nyugodt, mérsékelten meleg időt hoz, csak keleten kell átmenetileg csapadékra készülni.

,,Csípős mehet?"

A jövő hét leghidegebb hajnala egyértelműen a hétfői lesz, közel leszünk az országos napi hidegrekordhoz. 🥶 Aztán az Erin ex-hurrikán megmutatja erős 💪 (elő)oldalát. 🌡

Posted by HungaroMet Nonprofit Zrt. on Sunday, August 24, 2025

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csóti György
idezojelekNATO

Együttműködés kell a NATO és Oroszország között

Csóti György avatarja

A transzatlanti együttműködésnek nincs alternatívája Magyarország és egész Közép-Európa számára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.