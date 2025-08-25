Ezeken a helyeken kerülhetnek ma elő az esernyők

Hétfőn az ország döntő részén gomolyfelhős, napos idő várható, így a legtöbb helyen kifejezetten kedvező lesz az idő a szabadtéri programokhoz – írja a Köpönyeg.

Az északkeleti térségekben azonban nem kizárt, hogy egy rövid ideig tartó zápor felfrissíti a levegőt.

A hőmérséklet 24–26 fok körül alakul, amely a nyárutóhoz mérten enyhének, de kellemesnek számít. A meteorológiai előrejelzés szerint az ország középső és nyugati részén zavartalanabb napsütésre van kilátás. Az időjárás összességében nyugodt, mérsékelten meleg időt hoz, csak keleten kell átmenetileg csapadékra készülni.