Több mint háromezer migráns vesztette életét idén Spanyolország felé tartva

A tengeri migrációval és a hozzá kapcsolódó jogsértésekkel foglalkozó szervezet jelentésében az áll: idén december 15-ig összesen 3090 halálesetet regisztráltak, amelyek többsége az Atlanti-óceán legveszélyesebb migrációs útvonalán történt.

Ezen az útvonalon a bevándorlók közvetlenül eljuthatnak Afrikából Spanyolországba, pontosabban a Kanári-szigetekre. A halálesetek számát a szervezet az elhunytak családtagjaitól kapott információk, valamint a hivatalos mentési adatok alapján állapították meg. A legfrissebb jelentés szerint az áldozatok között 437 gyermek és 192 nő volt. Bár a Kanári-szigetekre érkező migránsok számában idén csökkenés tapasztalható, a jogvédő csoport arra figyelmeztetett, hogy az afrikai kontinensen egy új, még veszélyesebb útvonal is kialakult: ez Guinea partjairól indul, és idén már sokkal komolyabb kockázatot jelentett a migránsok számára.