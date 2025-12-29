spanyolországkanári - szigetekmigráns

Több mint háromezer migráns vesztette életét idén Spanyolország felé tartva

A Caminando Fronteras friss jelentése szerint idén több mint 3000 migráns halt meg, miközben Spanyolország irányába próbált átkelni a tengeren. Bár a halálesetek száma csökkent a tavalyi drámai adatokhoz képest, továbbra is az Atlanti-óceánon található útvonal a legveszélyesebb. A szervezet szerint új, még kockázatosabb migrációs útvonalak is kialakultak, például Guinea partjaitól, és növekedett az algériai indulások száma is.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 22:32
Befogott, migránsokkal teli csónak.
Befogott, migránsokkal teli csónak. Forrás: AFP
Több mint háromezer migráns vesztette életét 2025-ben Spanyolország felé tartva – áll a spanyol Caminando Fronteras nevű civil szervezet hétfőn nyilvánosságra hozott jelentésében. Az idei adatok jelentős csökkenést mutatnak az előző évhez képest, amikor több mint tízezer haláleset történt a tengeren. 

Több mint háromezer migráns vesztette életét 2025-ben.
Több mint háromezer migráns vesztette életét 2025-ben (Fotó: AFP)

A tengeri migrációval és a hozzá kapcsolódó jogsértésekkel foglalkozó szervezet jelentésében az áll: idén december 15-ig összesen 3090 halálesetet regisztráltak, amelyek többsége az Atlanti-óceán legveszélyesebb migrációs útvonalán történt.

Ezen az útvonalon a bevándorlók közvetlenül eljuthatnak Afrikából Spanyolországba, pontosabban a Kanári-szigetekre. A halálesetek számát a szervezet az elhunytak családtagjaitól kapott információk, valamint a hivatalos mentési adatok alapján állapították meg. A legfrissebb jelentés szerint az áldozatok között 437 gyermek és 192 nő volt. Bár a Kanári-szigetekre érkező migránsok számában idén csökkenés tapasztalható, a jogvédő csoport arra figyelmeztetett, hogy az afrikai kontinensen egy új, még veszélyesebb útvonal is kialakult: ez Guinea partjairól indul, és idén már sokkal komolyabb kockázatot jelentett a migránsok számára. 

A Caminando Fronteras emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy az algériai partokról induló migránsok száma is jelentősen megnövekedett, különösen a Baleár-szigetek (Ibiza és Formentera) irányába.

Ezt az útvonalat eddig főként az algériaiak használták, de 2025-ben egyre több migráns indult el ezen az útvonalon más afrikai országokból, például Szomáliából, Szudánból és Dél-Szudánból. Az algériai útvonalon a halálesetek száma 2025-ben több mint kétszeresére, 1037-re nőtt a tavalyi évhez képest. 

A tengeri átkelésekre szakosodott szervezet jelentésében szerepel, hogy a tengeri migrációs halálesetek száma 2024-ben rekordot döntött, ekkor több mint 10 400 ember vesztette életét vagy tűnt el a tengeren.

A spanyol belügyminisztérium adatai szerint 2025. december 15-ig összesen 35 935 migráns érkezett az országba, ami 40 százalékkal kevesebb, mint az előző év ugyanezen időszakában. Az érkezők fele az atlanti-óceáni úton, a Kanári-szigeteken keresztül jutott el Spanyolországba.

Egy korábbi cikkünkben arról írtunk, hogy az európaiak többsége úgy véli, túl magas az illegális bevándorlás mértéke és kudarcnak tartja az integrációt.

Borítókép: Befogott, migránsokkal teli csónak. (Fotó: AFP)

