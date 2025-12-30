justin hooddarts-vbGary AndersonMichael van Gerwen

Van Gerwen nagy pofont kapott a világbajnoktól a darts-vb-n, esélye sem volt

Kedd este már a nyolcaddöntőket rendezték a 2026-os darts-vb-n Londonban. Az este slágermeccsét a két világbajnok, Michael van Gerwen és Gary Anderson játszotta. A skót kétszeres világbajnok egy viszonylag sima meccsen, 4:1-re nyert a holland riválisa ellen. Van Gerwen sokat hibázott a duplákra, ez pedig a vesztét jelentette a nyolcaddöntőben, aki legutóbb 2022-ben nem volt ott a legjobb nyolc között.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 22:27
Gary Anderson legyőzte Michael van Gerwent öt szettben a nyolcaddöntőben Fotó: CARLOS JASSO Forrás: AFP
A 2026-os darts-vb utolsó versenynapját rendezték a mostani évben december 30-án, ugyanis az év utolsó napján nemcsak a Premier League játékosai, hanem a dartsosok is pihenőt kapnak. Azután, hogy hétfőn már két hely elkelt a legjobb nyolc között – két angol, Luke Littler és Ryan Searle vette az akadályt –, kedd délután először Krzysztof Ratajski jutott tovább. A lengyel dartsos 2021 után jutott be ismét a negyeddöntőbe, miután 4:2-re legyűrte az angol Luke Woodhouse-t, aki egyébként a 25. kiemelt volt. Ezután az egész torna egyik meglepetése, a svéd Andreas Harrysson  nagyot küzdött a világranglista-ötödik Jonny Clayton ellen, de a walesi 2:2 után meg tudott újulni, végül 4:2-re nyert ő is. Aztán az etap utolsó meccsén a másik meglepetésember, az angol Justin Hood űrdartsot játszott.

Justin Hood ilyen kiszállózással bárkit megverhet a darts-vb-n
Justin Hood ilyen kiszállózással bárkit megverhet a darts-vb-n  Fotó: PDC

Tökéletes játék a darts-vb-n a meglepetésembertől

A mérkőzés előtt elvileg a 11. kiemelt Josh Rock számított a mérkőzés esélyesének, de egy idő után már ő is csak élvezte, amit Hood művelt a tábla előtt. Az angol játékos ugyanis úgy nyerte meg az első három szettet, hogy 9/9 nyila tökéletes volt a duplára. 

Majd a negyedik szettben jött a tizedik, majd a 11. nyíl is a duplába! Egészen hihetetlen, de Hood egy legre volt attól, hogy úgy nyerje meg a világbajnoki nyolcaddöntőt, hogy nem hibáz nyilat a duplára. 

Hood végül több meccsnyilat is rontott, de a győzelme így sem forgott veszélyben. Rock nem nyert szettet, az angol 4:0-val bejutott a legjobb nyolc közé – végül 75 százalékos kiszállózással (12/16) zárt. 

Hood a vb-n robbant be a köztudatba, bohókás jellemével gyorsan kivívta a szurkolók szeretetét. A 32 éves versenyző egyébként már most a vb-n 100 ezer fontot nyert, így minden bizonnyal nagy álma, hogy egy kínai éttermet vegyen, teljesülhet 2026-ban. Hood jelenleg a világranglistán az 50. helyre lépne előre, már 36 helyet javított a torna kezdete óta.

Az est első meccsén nem borult a papírforma, a tizedik kiemelt, Littler egyik nagy kihívójának is tartott Gian van Veen 4:1-el ejtette ki az angol Charlie Manbyt – aki 20 évesen így is büszke lehet a teljesítményére, hiszen három mérkőzést is nyert.

Gary Anderson és Michael van Gerwen meccse

A slágermeccs ezután következett két világbajnok között. Michael van Gerwen korábban már durván beszólt a skót Peter Wrightnak, most a másik skóttal, Gary Andersonnal mérkőzött meg a nyolcaddöntőben. A holland róla már sokkal tisztelettudóban beszélt. Anderson remek formában van, Jeremie Wattimenna ellen úgy jutott tovább, hogy kis híján kilenc nyilast dobott, csak a dupla 12-t rontotta el.

Az első szettben mindkét játékos egyet-egyet brékelt, de végül Anderson a döntő leget behúzta dupla 16-al. A folytatásban a hollandok első számú dartsosa 2-2-nél az egyenlítésért kezdett, de két körben sem dobott triplát, a skót ezt kihasználta, és a második szettet is elvitte. A szünet után Van Gerwen szintet lépett, előbb első pályán dobott egy tíz nyilast, majd brékelte is Andersont. A holland nem hibázott, úgy nyert meg a szettet, hogy 116-os átlagot dobott. 

Nem volt ezután pihenő, Van Gerwen az egyenlítésért kezdett, csakhogy az első három leget mindig a hátsó pályán lévő játékos nyerte. Anderson 2-1-nél a kétszettes előnyért kezdett, az 58-at pedig három nyílból meg is oldotta.

Az ötödik szettben a duplával mindkét játékosnak meggyűlt a baja, a harmadik legben Van Gerwen a két pontot nem tudta elfogyasztani három nyílból, Anderson ezután a dupla négyet bedobta. A skótnak a következő legben már meccsnyilai is voltak. Előbb a bullt nem dobta meg, de a világranglista-harmadik hollandnak semmi nem jött össze, újabb kört hibázott el a kiszállóra (9/29-el zárt, 31 százalék), Gary Anderson a második meccsnyilát már bedobta dupla nyolcra, 4:1-el továbbjutott a 2015-ös és 2016-ös világbajnok. Anderson január elsején Hood ellen játszik a negyeddöntőben.

Van Gerwen borzasztó éve

Van Gerwen nem tudta jól lezárni a 2025-ös évet, ami számára pokoli volt. Tavasszal elvált feleségétől, emiatt rövid ideig a dartsos is abbahagyta. Nemrégiben jelentek meg arról a hírek, hogy volt felesége már új párjától vár gyermeket. Érdekes volt látni, hogy a bevonulásnál Van Gerwen senkihez nem ment oda, pedig ilyenkor a játékost számos rokona, barátja kíséri el általában.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, NYOLCADDÖNTŐ

  • Charlie Manby (angol, 94.74)–Gian van Veen (holland, 10., 98.48) 1:4
  • Michael van Gerwen (holland, 3., 99.81)–Gary Anderson (skót, 14., 99.10) 1:4
  • Luke Humphries (angol, 2.)–Kevin Doets (holland) 

Délután játszották:

  • Luke Woodhouse (angol, 25., 91.4)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 96.68) 2:4 
  • Jonny Clayton (walesi, 5., 92.79)–Andreas Harrysson (svéd, 91.47) 4:2 
  • Justin Hood (angol, 101.18)–Josh Rock (északír, 11., 96.31) 4:0 

Hétfőn játszották:

  • James Hurrell (angol, 89.51)–Ryan Searle (angol, 20., 100.57) 0:4 
  • Luke Littler (angol, 1., 106.58)–Rob Cross (angol, 17., 98.92) 4:2 

