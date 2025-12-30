Van Gerwen nagy pofont kapott a világbajnoktól a darts-vb-n, esélye sem volt

A 2026-os darts-vb utolsó versenynapját rendezték a mostani évben december 30-án, ugyanis az év utolsó napján nemcsak a Premier League játékosai, hanem a dartsosok is pihenőt kapnak. Azután, hogy hétfőn már két hely elkelt a legjobb nyolc között – két angol, Luke Littler és Ryan Searle vette az akadályt –, kedd délután először Krzysztof Ratajski jutott tovább. A lengyel dartsos 2021 után jutott be ismét a negyeddöntőbe, miután 4:2-re legyűrte az angol Luke Woodhouse-t, aki egyébként a 25. kiemelt volt. Ezután az egész torna egyik meglepetése, a svéd Andreas Harrysson nagyot küzdött a világranglista-ötödik Jonny Clayton ellen, de a walesi 2:2 után meg tudott újulni, végül 4:2-re nyert ő is. Aztán az etap utolsó meccsén a másik meglepetésember, az angol Justin Hood űrdartsot játszott.

Justin Hood ilyen kiszállózással bárkit megverhet a darts-vb-n Fotó: PDC

Tökéletes játék a darts-vb-n a meglepetésembertől

A mérkőzés előtt elvileg a 11. kiemelt Josh Rock számított a mérkőzés esélyesének, de egy idő után már ő is csak élvezte, amit Hood művelt a tábla előtt. Az angol játékos ugyanis úgy nyerte meg az első három szettet, hogy 9/9 nyila tökéletes volt a duplára.

Majd a negyedik szettben jött a tizedik, majd a 11. nyíl is a duplába! Egészen hihetetlen, de Hood egy legre volt attól, hogy úgy nyerje meg a világbajnoki nyolcaddöntőt, hogy nem hibáz nyilat a duplára.

Hood végül több meccsnyilat is rontott, de a győzelme így sem forgott veszélyben. Rock nem nyert szettet, az angol 4:0-val bejutott a legjobb nyolc közé – végül 75 százalékos kiszállózással (12/16) zárt.

Hood a vb-n robbant be a köztudatba, bohókás jellemével gyorsan kivívta a szurkolók szeretetét. A 32 éves versenyző egyébként már most a vb-n 100 ezer fontot nyert, így minden bizonnyal nagy álma, hogy egy kínai éttermet vegyen, teljesülhet 2026-ban. Hood jelenleg a világranglistán az 50. helyre lépne előre, már 36 helyet javított a torna kezdete óta.

HOOD WHITEWASHES ROCK 🤯



An all-timer Ally Pally performance from Justin Hood, who ends the game with 75% on his doubles to defeat Josh Rock in straight sets!



Ridiculous from Happy Feet 🐧



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R4 pic.twitter.com/nawHxWLClW — PDC Darts (@OfficialPDC) December 30, 2025

Az est első meccsén nem borult a papírforma, a tizedik kiemelt, Littler egyik nagy kihívójának is tartott Gian van Veen 4:1-el ejtette ki az angol Charlie Manbyt – aki 20 évesen így is büszke lehet a teljesítményére, hiszen három mérkőzést is nyert.