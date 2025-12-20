Balhé a darts-vb-n: Michael van Gerwen és Peter Wright durván egymásnak esett

Peter Wright sima, 3-0-s győzelemmel kezdett a hollandok női versenyzője, Noa-Lynn van Leuven ellen, míg Michael van Gerwen 3-1-gyel küldte haza japán ellenfelét a PDC darts-vb első fordulójában. Van Gerwen legközelebb az ír William O’Connor ellen játszik, Wright pedig a német Arno Merk ellen. Ha mindketten nyernek, akkor a harmadik fordulóban egymás ellen meccsel a két világbajnok. Ezt pedig máris kemény szócsata előzte meg.

Peter Wright felidegesítette Michael van Gerwent, a két világbajnok egymásnak esett a darts-vb-n. Fotó: Godfrey Pitt

Már az nagy port kavart a darts-vb-n, hogy doppingolás miatt pénteken kizártak egy versenyzőt a PDC legnagyobb eseményéről, erre aztán rátett egy lapáttal, hogy a két korábbi többszörös vb-győztes meglehetősen keményen kiosztotta egymást.

Van Gerwen a nagyszájú Wrightról: Mostanában tombolán sem tudott nyerni

A balhét a kétszeres világbajnok (2020, 2022) Peter Wright kezdte, aki Van Gerwen látását kezdte el cikizni (via Origo).

– Fogalmam sincs, hogy Michael visel-e kontaktlencsét, de azt hiszem, romlik a látása. Bár ezt sohasem vallaná be – mondta a skót.

Nem kellett sokat várni a háromszoros világbajnok (2014, 2017, 2019) Van Gerwen reakciójára, aki igencsak felpaprikázottan válaszolt.

– Azt gondolom, csak időpazarlás Peter Wright nevének az emlegetése. Az utóbbi időben már a tombolán sem tudott nyerni. Szívesen játszanék ellene. Remélem, a továbbiakban is olyan nagy szája lesz, mint az elmúlt két hétben, mert a meghívásos tornákon rendre megverem – szúrt oda Van Gerwen.

A magabiztossága érthető, hiszen a holland most is a darts-vb egyik nagy esélyese, harmadik kiemeltként vágott neki a tornának, míg a szebb napokat látott Wright csupán a harmincadik a sorban. Mindenesetre kettejük meccse ezek után nem csak azért lenne érdekes, mert két világbajnok csapna össze…