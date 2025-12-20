Rendkívüli

Hamarosan kezdődik a DPK háborúellenes gyűlése Szegeden – Kövesse nálunk élőben!

darts vbPeter WrightMichael Van GerwenPDC-világbajnokság

Balhé a darts-vb-n: Michael van Gerwen és Peter Wright durván egymásnak esett

Két világbajnok durván kiosztotta egymást a PDC dartsvilágbajnokságon. A kétszeres világbajnok Peter Wright és a háromszoros világbajnok Michael van Gerwen kemény szócsatája már annak ágyazhat meg, hogy a darts-vb harmadik fordulójában egymás ellen játszhatnak – feltéve, hogy addig mindketten megnyerik a következő meccsüket is.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 9:55
Michael van Gerwen nem vette jó néven, hogy Peter Wright a látását cikizte, a két világbajnok egymásnak esett a darts-vb-n Fotó: Katie Chan
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Peter Wright sima, 3-0-s győzelemmel kezdett a hollandok női versenyzője, Noa-Lynn van Leuven ellen, míg Michael van Gerwen 3-1-gyel küldte haza japán ellenfelét a PDC darts-vb első fordulójában. Van Gerwen legközelebb az ír William O’Connor ellen játszik, Wright pedig a német Arno Merk ellen. Ha mindketten nyernek, akkor a harmadik fordulóban egymás ellen meccsel a két világbajnok. Ezt pedig máris kemény szócsata előzte meg.

Peter Wright felidegesítette Michael van Gerwent, a két világbajnok egymásnak esett a darts-vb-n
Peter Wright felidegesítette Michael van Gerwent, a két világbajnok egymásnak esett a darts-vb-n. Fotó: Godfrey Pitt

Már az nagy port kavart a darts-vb-n, hogy doppingolás miatt pénteken kizártak egy versenyzőt a PDC legnagyobb eseményéről, erre aztán rátett egy lapáttal, hogy a két korábbi többszörös vb-győztes meglehetősen keményen kiosztotta egymást.

Van Gerwen a nagyszájú Wrightról: Mostanában tombolán sem tudott nyerni

A balhét a kétszeres világbajnok (2020, 2022) Peter Wright kezdte, aki Van Gerwen látását kezdte el cikizni (via Origo).

– Fogalmam sincs, hogy Michael visel-e kontaktlencsét, de azt hiszem, romlik a látása. Bár ezt sohasem vallaná be – mondta a skót.

Nem kellett sokat várni a háromszoros világbajnok (2014, 2017, 2019) Van Gerwen reakciójára, aki igencsak felpaprikázottan válaszolt.

– Azt gondolom, csak időpazarlás Peter Wright nevének az emlegetése. Az utóbbi időben már a tombolán sem tudott nyerni. Szívesen játszanék ellene. Remélem, a továbbiakban is olyan nagy szája lesz, mint az elmúlt két hétben, mert a meghívásos tornákon rendre megverem – szúrt oda Van Gerwen.

A magabiztossága érthető, hiszen a holland most is a darts-vb egyik nagy esélyese, harmadik kiemeltként vágott neki a tornának, míg a szebb napokat látott Wright csupán a harmincadik a sorban. Mindenesetre kettejük meccse ezek után nem csak azért lenne érdekes, mert két világbajnok csapna össze…

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojeleklengyelország

Sikorski szerint aki nincs velük, az ellenük van

Bánó Attila avatarja

A brüsszelita varsói vezetők örömmel sodornák Lengyelországot és Magyarországot is egy oroszellenes háborúba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu