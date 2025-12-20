Mindenki a kiesőről áradozik a darts-vb-n, az angol sztár végig remegett a meccse alatt

A PDC-dartsvilágbajnokság idén is rengeteg izgalmat, fordulatot és érdekességet tartogatott már az első fordulóban is. A meglepetések sem maradtak el: van Barneveld (0-3 Bellmont) és de Sousa (1-3 Pietreczko) személyében már két nagy névtől is elköszöntünk. Mindenképpen a nem várt eredmények kategóriájába sorolható de Graaf (1-3 Lim), Veenstra (2-3 Kumar), Van den Bergh (0-3 Beveridge), Menzies (2-3 Manby), Whitlock (3-2 Scutt), Springer (1-3 Comito) és de Decker (2-3 Munyua) búcsúja is. Láthattuk Kovács Patrikot, aki remekül helyt állt a tavaly vb-n remeklő Rydz ellen, de még egy kizárás is borzolta a kedélyeket a darts-vb-n.

Nathan Aspinal sikerrel vette az első fordulót a darts-vb-n.(Fotó: ANDREAS GORA / DPA / AFP)

Darts-vb: az egekig magasztalták a női világelsőt

Beau Greaves nagyon közel járt első vb-sikeréhez. A női világelső magasabb átlagot dobott, jobban kiszállózott, több leget nyert, mégis 3-2-re kikapott és Daryl Gurney ellen, és búcsúzott a vb első fordulójában.

Ő a bolygó legjobb női dartsjátékosa. Ha van egy dartsjátékos, aki a jövőben megnyerheti a világbajnokságot vagy bármelyik Grand Slam-tornát, akkor az ő

– dicsérte Gurney a 21 éves ellenfelét, akivel szerinte már jövőre is a favoritok között kell számolni.

Ha így folytatja, ő lesz a valaha volt legjobb női dartsjátékos

– tette hozzá Gurney a sajtótájékoztatóján.

Sok sikert fog elérni 2026-ban, de lesznek rosszabb napjai is, mindannyiunknak vannak

– ezt már a kétszeres világbajnok, John Part mondta Beau Greavesről, aki idén a junior világbajnokságon legyőzte Luke Littlert.

Beau Greaves mindenki tiszteletét kivívta. (Fotó: NorthFoto)

Nathan Aspinall végig remegett

Egy 3-1-es győzelemmel kezdte meg világbajnoki szereplését Nathan Aspinall. Az angol hátrányból fordítva jutott tovább Lourence Ilagan ellen. A UK Open-győztes és World Matchplay-bajnok egy meccsdöntő 170-es kiszállóval koronázta meg nehéz sikerét.

Tényleg éreztem a nyomást, végig remegtem. De nyertem, és ez a legfontosabb

– mondta Aspinall, akinek Leonard Gates lesz az ellenfele a második fordulóban. — Teljes elismerés Lourencenek, fantasztikusan játszott. Talán szükségem volt erre a kihívásra, hogy rájöjjek, miért csinálom ezt. Nem fogok újra ennyire ideges lenni – tette hozzá az angol.

PDC-dartsvilágbajnokság, második forduló, szombati program Délutáni szekció: Ryan Searle v Brendan Dolan

Andreas Harrysson v Motomu Sakai

Dirk van Duijvenbode v James Hurrell

Dave Chisnall v Ricardo Pietreczko

Esti szekció:

Michael Smith v Niels Zonneveld

Chris Dobey v Andrew Gilding

Stephen Bunting v Nitin Kumar

Jonny Clayton (továbbjutott játék nélkül Dom Taylor kizárása miatt)

