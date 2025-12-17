Itt a vb legnagyobb égése: megszégyenülve kullog haza az egykor Phil Taylort verő világbajnok

Másodikként lépett színpadra Raymond van Barneveld a szerda esti programban. A népszerű holland veterán 1991-től 2006-ig 16 megszakítás nélküli BDO-vb-részvétel (közte 4 végső győzelem) után 2007-től – egy kivétellel – sorozatban 19. PDC-csúcsversenyén állt rajthoz, messze a torna legtöbbszörös résztvevője. A Magyarországon közvetítő sportcsatorna internetes oldala emlékeztetett: a mostani évzáró-évnyitó tornán hét korábbi világbajnok sikerrel vette az első kört.

Raymond van Barneveld már az elején bajba került Stefan Bellmont ellen Fotó: JURGEN KESSLER / DPA

Féltették Raymond van Barneveld

Stefan Bellmont jó ellenfélnek tűnt, ugyanakkor a fénykorán jócskán túl lévő holland kiválóság formája aggodalomra adott okot.

Raymond van Barneveld idén három nagy tornán is az első körben búcsúzott.

Mondhatnánk pikírten, hogy a vb tavalyi előcsatározásaiban csak azért nem esett ki az elején, mert a második fordulóban csatlakozott. Nem kis meglepetésre elhasalt a wales-i Nick Kenny ellenében (1-3). Raymond van Barneveldet nem véletlenül mindössze a 35. kiemeltként jegyezték a 35. világbajnokságán. A címvédő Luke Littler hozzáállását keményen kritizáló holland 2007-ben nyerte egyetlen PDC vb-jét...

Egyoldalú meccs lett

Furcsa élmény volt már a mostani bevonulása, a Rocky-filmekkel híressé vált Eye of the Tiger című dallal finoman sem volt összhangban meggyötört ábrázatú, görnyedt testtartású megjelenése. Ehhez képest másodikra egy 180-nal talpra ugrasztotta a londoni Alexandra Palace közönségét!

A megnyert első leget követően azonban egyenlített, majd brékelt a svájci, aki harmadikra bedobva a kiszállóját 3-1-re megnyerte az első szettet. Bellmont a rövid szünet után is lendületben maradt, ismét hátsó pályáról előzte be Barneveldet, aki kétszer is elhibázta a dupla húszat.

A 36 éves svájci bezzeg harmadjára eltalálta a felső mezőt, s 3-0-ra vitte el a második játszmát, s összesítésben 2-0-s előnyével a győzelem küszöbére lépett.

Megadta magát

Nyilat cserélt a holland, Bellmont viszont már önbizalomtól duzzadva, mosolyogva játszott, még a 170-es kiszállóhoz is közel volt.

A harmadik szettet brékkel nyitotta, Van Barneveld csak unott arccal dobálgatott, s nem hitt a szemének.

Stefan Bellmont 2-0-ra vezetett, Barneveld szépített, de nem volt képes hátsó pályáról villantani. Három meccsnyilat még elrontott, a negyediket bedobta a világranglista 111. helyezettje, s 3-0-s sikerrel kiejtette nagynevű, korábbi önmagára nem emlékeztető ellenfelét. „Barney” legalább az asztalt nem törte össze, mint Cameron Menzies.