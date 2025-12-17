Raymond van Barneveldvilágbajnokságdarts

Itt a vb legnagyobb égése: megszégyenülve kullog haza az egykor Phil Taylort verő világbajnok

Raymond van Barneveld 3-0-ra alulmaradt a svájci Stefan Bellmonttal szemben a PDC darts világbajnokság első fordulójában Londonban. Az 58 esztendős korábbi ötszörös vb-győztes hollandot a 35. világbajnokságán mindössze a 35. kiemeltként jegyezték. A kiemeltek között nem szereplő, a világranglistán 111. helyezett riválisa könnyedén nyerte meg az első két szettet, miközben a 2007-es világbajnoknak meggyűlt a baja a kiszállókkal. A harmadik játszmában sem tudott megújulni Raymond van Barneveld, aki nyert ugyan egy leget, de simán elbukta a meccset és kiesett.

P.Fülöp Gábor
2025. 12. 17. 22:20
Raymond van Barneveld The Netherlands' Raymond van Barneveld competes against the England's Chris Dobey in the first round of the Dutch Darts Masters, part of the World Series of Darts, in the Maaspoort Stadium, Den Bosch, on January 24, 2025. (Photo by R
Raymond van Barneveld a 35. világbajnokságán állt rajthoz Fotó: RAMON VAN FLYMEN Forrás: ANP
Másodikként lépett színpadra Raymond van Barneveld a szerda esti programban. A népszerű holland veterán 1991-től 2006-ig 16 megszakítás nélküli BDO-vb-részvétel (közte 4 végső győzelem) után 2007-től –  egy kivétellel – sorozatban 19. PDC-csúcsversenyén állt rajthoz, messze a torna legtöbbszörös résztvevője. A Magyarországon közvetítő sportcsatorna internetes oldala emlékeztetett: a mostani évzáró-évnyitó tornán hét korábbi világbajnok sikerrel vette az első kört.

Raymond van Barneveld
Raymond van Barneveld már az elején bajba került Stefan Bellmont ellen Fotó: JURGEN KESSLER / DPA

Féltették Raymond van Barneveld

Stefan Bellmont jó ellenfélnek tűnt, ugyanakkor a fénykorán jócskán túl lévő holland kiválóság formája aggodalomra adott okot. 

Raymond van Barneveld idén három nagy tornán is az első körben búcsúzott. 

Mondhatnánk pikírten, hogy a vb tavalyi előcsatározásaiban csak azért nem esett ki az elején, mert a második fordulóban csatlakozott. Nem kis meglepetésre elhasalt a wales-i Nick Kenny ellenében (1-3). Raymond van Barneveldet nem véletlenül mindössze a 35. kiemeltként jegyezték a 35. világbajnokságán. A címvédő Luke Littler hozzáállását keményen kritizáló holland 2007-ben nyerte egyetlen PDC vb-jét...

Egyoldalú meccs lett

Furcsa élmény volt már a mostani bevonulása, a Rocky-filmekkel híressé vált Eye of the Tiger című dallal finoman sem volt összhangban meggyötört ábrázatú, görnyedt testtartású megjelenése. Ehhez képest másodikra egy 180-nal talpra ugrasztotta a londoni Alexandra Palace közönségét! 

A megnyert első leget követően azonban egyenlített, majd brékelt a svájci, aki harmadikra bedobva a kiszállóját 3-1-re megnyerte az első szettet. Bellmont a rövid szünet után is lendületben maradt, ismét hátsó pályáról előzte be Barneveldet, aki kétszer is elhibázta a dupla húszat. 

A 36 éves svájci bezzeg harmadjára eltalálta a felső mezőt, s 3-0-ra vitte el a második játszmát, s összesítésben 2-0-s előnyével a győzelem küszöbére lépett. 

Megadta magát

Nyilat cserélt a holland, Bellmont viszont már önbizalomtól duzzadva, mosolyogva játszott, még a 170-es kiszállóhoz is közel volt. 

A harmadik szettet brékkel nyitotta, Van Barneveld csak unott arccal dobálgatott, s nem hitt a szemének. 

Stefan Bellmont 2-0-ra vezetett, Barneveld szépített, de nem volt képes hátsó pályáról villantani. Három meccsnyilat még elrontott, a negyediket bedobta a világranglista 111. helyezettje, s 3-0-s sikerrel kiejtette nagynevű, korábbi önmagára nem emlékeztető ellenfelét. „Barney” legalább az asztalt nem törte össze, mint Cameron Menzies.

Stefan Bellmont a reflektorfénybe került, Raymond van Barneveld az első körben kiesett, s a játéka után a magyarázatot is csak keresheti...

 










