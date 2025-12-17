Most a darts-vb magyar indulóját is tátott szájjal figyelhetik

Rendkívüli

Kovács Patrik 2007 óta követi a darts-vb-t, idén először viszont ő maga is a tábla elé léphet. A PDC dartsvilágbajnokság magyar indulója a felkészülés mentális részére helyezi a hangsúlyt, s nem titkolja, hogy szeret enni. Kovács Patrik csütörtökön Callan Rydz ellen játszik a darts-vb-n.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 6:59
Kovács Patrik hosszú idő után első magyarként állhat a darts-vb táblája ellen, Callan Rydz lesz az ellenfele Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila
Kevés magyar sportoló mondhatja el magáról, hogy a sportága legikonikusabb színpadára készül. Kovács Patrik ilyen. A darts-vb helyszíne, az Alexandra Palace – a sportág „szentélye” – nemcsak London egyik jelképe, hanem annak a világnak a középpontja is, ahol a legjobbak mérik össze tudásukat és idegeiket.

Kovács Patrik majdnem húsz éve követi a darts-vb-ket, de most először indulhat a PDC kiemelt tornáján, az Alexandra Palace-ban
Kovács Patrik majdnem húsz éve követi a darts-vb-ket, de most először indulhat a PDC kiemelt tornáján, az Alexandra Palace-ban (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

Nem is maga Anglia vagy London a lényeg, hanem az érzés, hogy ott lehetek, ahol gyakorlatilag a világ legjobb játékosai dobálnak

 – mondja Kovács Patrik.

PDC-vb: magyar induló a világbajnokok között

A magyar darts számára ritka pillanat ez: Patrik egy olyan mezőnybe érkezik, ahol világbajnokok, legendák és több tízezer fős közönség várja a játékosokat. A PDC-világbajnokság nemcsak sportesemény, hanem kulturális jelenség is: telt ház, maskarás szurkolók, óriási nyomás.

A profizmus a részleteknél kezdődik. Patrik például egyetlen szett nyíllal utazik.

– Ez vagy jó, vagy nem jó. Ha több ugyanolyat vinnék, csak azért lenne, hogy egy törésnél cserélni tudjak. De ma már olyan rendszerek vannak, hogy egy mozdulattal megoldható.

Ha a poggyász elkallódna? „Ez egy populáris nyíl, kint fél óra alatt pótolható.” Magabiztosság, nem vakmerőség.

Hogy jelenik meg Kovács Patrik a darts-vb-n?

A mez dizájnja sem marketinglaborban született.

– Salgótarjánban, egy baráti beszélgetés során született 8–10 verzió, ez tetszett a legjobban. Semmi tudatosság nem volt benne – árulja el Kovács.

A felkészülés kulcsa azonban nem elsősorban technikai kérdés.

– A hangsúlyt a mentális részre helyezem. Több időt töltök ezzel, mint a táblánál – fogalmaz a magyar játékos, aki úszással vagy tempós gyaloglással is készül. – Volt már, hogy egy órán át csak a légzésemre figyeltem. Pihentető, mégis fejleszt.

A tábla előtt ez abban jelenik meg, hogy hosszabb ideig képes magas szintet tartani.

Mennyit eszik egy dartsjátékos?

Az étkezésben nincs aszkézis, csak kontroll.

– Mindenevő vagyok, sokat is eszem, gasztroélményeket keresünk. Verseny előtt viszont nincs zaba. A hidratálás is fontos. Frissíti a szemet is, a fókusz miatt sem mindegy.

A darts-vb régóta része a család életének.

2007 óta nézem a vb-ket édesapámmal. Akkor még elképzelhetetlennek tűnt, hogy valaki oda dobjon, ahova akar.

Most ő kerül ebbe a szerepbe – mások számára.

Civilben felszolgálóként dolgozik, és ezt nem kényszerként éli meg. Pecázik, videojátékozik, kirándul – hétköznapi ritmusban készül egy nem hétköznapi pillanatra. És hogy felismerik-e majd munka közben?

– Már most is előfordul. Simán el tudom képzelni, hogy sűrűbb lesz – jegyzi meg.

Mikor játszik Kovács Patrik a darts-vb-n?

A darts-világbajnokságon nincs mellékszerep. Aki feláll a táblához, annak el kell bírnia a csendet, a zajt és a saját gondolatait. Kovács Patrik ezt tanulta meg az elmúlt években. Most pedig viszi magával – egy szett nyíllal, tiszta fejjel, és azzal a tudattal, hogy innen már nincs visszalépés. A magyar játékos csütörtökön 13.30-kor az angol Callan Rydz ellen lép tábla elé.

A mérkőzés sporttörténelmi jelentőségű: ezt megelőzően legutóbb 2008-ban Bezzeg Nándor képviselte a magyar színeket a darts-világbajnokságon.

