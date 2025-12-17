Most a darts-vb magyar indulóját is tátott szájjal figyelhetik

Kevés magyar sportoló mondhatja el magáról, hogy a sportága legikonikusabb színpadára készül. Kovács Patrik ilyen. A darts-vb helyszíne, az Alexandra Palace – a sportág „szentélye” – nemcsak London egyik jelképe, hanem annak a világnak a középpontja is, ahol a legjobbak mérik össze tudásukat és idegeiket.
Nem is maga Anglia vagy London a lényeg, hanem az érzés, hogy ott lehetek, ahol gyakorlatilag a világ legjobb játékosai dobálnak
– mondja Kovács Patrik.
PDC-vb: magyar induló a világbajnokok között
A magyar darts számára ritka pillanat ez: Patrik egy olyan mezőnybe érkezik, ahol világbajnokok, legendák és több tízezer fős közönség várja a játékosokat. A PDC-világbajnokság nemcsak sportesemény, hanem kulturális jelenség is: telt ház, maskarás szurkolók, óriási nyomás.
