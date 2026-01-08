AEK AthénVarga BarnabásNémeth Krisztián

„Az AEK nagyjából egy szinten van a Fradival" – Varga Barnabásnak a szurkolókkal kell jóban lennie

Ha valaki, akkor Németh Krisztián pontosan tudja, milyen az AEK Athénban futballozni. A görögök egykori magyar légiósa a Ferencvárostól távozó Varga Barnabás klubváltásával kapcsolatban mondta el a véleményét, valamint azt, hogy mi várhat a támadóra Athénban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 14:52
Németh Krisztián szerint Varga Barnabásnak jó helye lesz Athénban
Németh Krisztián szerint Varga Barnabásnak jó helye lesz Athénban
Kedd este lezárult le az üzlet, és amint az napok óta nyílt titok volt, Varga Barnabás az AEK Athénhoz szerződött a Ferencvárostól. A transzfer hátteréről az FTC sportigazgatója, Hajnal Tamás elmondta, hogy a sajtóban négy és fél millió euró terjedt el mint Varga eladási ára, ám a görög klub ennél valamivel többet fizetett a Ferencvárosnak. Az is kiderült, hogy a magyar válogatott támadó mindenképpen váltani szeretett volna.

Varga Barnabás már az AEK Athén mezében
Varga Barnabás már az AEK Athén mezében (Fotó: AEK Athén)

A klubváltással kapcsolatban megszólalt az a Németh Krisztián is, aki korábban három görög együttesben, az AEK-ben, az Olympiakosz Pireuszban és az Olympiakosz Voloszban játszott – athéni színekben 19 mérkőzésen három gólig és négy gólpasszig jutott.

A görög bajnokság valamivel erősebb a magyarnál, viszont az AEK nagyjából egy szinten van a Ferencvárossal

– mondta a Nemzeti Sportnak Németh Krisztián, az MTK Budapest támadója. – Több csapat is közel van egymáshoz, az AEK, az Olympiakosz, a Panathinaikosz, a PAOK és az Arisz komoly hangulatú és színvonalú rangadókat játszik egymással. Ha így nézzük, egyértelműen előrelépett Varga Barnabás. Azonban az a legfontosabb, hogy a szurkolókkal jóban legyen, ehhez pedig az kell, hogy rugdossa a gólokat – amivel nem lesz gond. Könnyen beilleszkedik majd, Athén remek hely, jó csapatba került, kiváló szurkolótábor előtt játszhat, minden adott, hogy sikeres legyen.

Varga Barnabás sikeres lehet Görögországban

A 37 esztendős támadó hozzátette, a topcsapatokat leszámítva a bajnokságot alapvetően védekező stílusú együttesek alkotják, akiknek nehéz gólt lőni.

– Nem könnyű csatárként érvényesülni Görögországban, de Barni a tizenhatoson belül életveszélyes, nagyszerűen helyezkedik, kiváló a fejjátéka – éppen ezért ideális neki ez a liga. Képes lesz kiemelkedni a mezőnyből, a képességei remekül illenek a bajnoksághoz.

Marko Nikolics vezetőedző tudatosan Barnit akarta és kérte, így vélhetően úgy alakítja a taktikát, hogy az neki jó legyen, ez pedig azt eredményezheti, hogy tovább rugdossa a gólokat.

– Bízom benne, hogy így történik, és sikeres lesz Görögországban is.

Németh az egyik gólját az Olympiakosz ellen szerezte az AEK színeiben, a pireusziak elleni összecsapás az egyik legnagyobb rangadónak számít.

– Természetesen szép emlék az a gól, de sajnos kikaptunk 2-1-re. Elképesztő a hangulat egy ilyen derbin, 0-2-nél szépítettem, nem ünnepeltem túlzottan, hiszen azon voltunk, hogy gyorsan folytatódjon a játék és legyen időnk egyenlíteni.  Barninak bőven lesz lehetősége nagyszerű hangulatú rangadókon játszania, ahogy mondtam, Görögországban az említett öt csapat jó kis derbiket vív. Talán már jobban figyelnek, mint annak idején, de emlékszem, még szögletet rúgni sem volt egyszerű ezeken a meccseken, hiszen mindenféle tárgy repült be a nézőtérről. A füstbombákról már ne is beszéljünk… Motiválja az embert az ilyen hangulat. Ami az AEK-et illeti, sok idő telt már el, rengeteg változás történt a klubnál. Amióta eljöttem, új stadion és edzőközpont épült, tulajdonosváltás történt, nagyszerűek a körülmények. Az Olympiakosz szurkolói vannak a legtöbben, de mögötte szorosan jön az AEK és a Pana. Komolyak az elvárások a klubnál, de Barni biztosan eleget tesz ezeknek.

Varga Barnabás a vasárnap 18.30-kor kezdődő, Arisz Szaloniki elleni, jelen állás szerint Magyarországon nem látható bajnokin mutatkozhat be új csapatában. Ezt Marko Nikolics, a görög csapat vezetőedzője is megerősítette korábban: a szakvezető elárulta, hogy Varga utazik a csapattal, vagyis ott lesz a meccskeretben, és néhány percet biztosan játszik.

 

