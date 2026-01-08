„Az AEK nagyjából egy szinten van a Fradival” – Varga Barnabásnak a szurkolókkal kell jóban lennie

Kedd este lezárult le az üzlet, és amint az napok óta nyílt titok volt, Varga Barnabás az AEK Athénhoz szerződött a Ferencvárostól. A transzfer hátteréről az FTC sportigazgatója, Hajnal Tamás elmondta, hogy a sajtóban négy és fél millió euró terjedt el mint Varga eladási ára, ám a görög klub ennél valamivel többet fizetett a Ferencvárosnak. Az is kiderült, hogy a magyar válogatott támadó mindenképpen váltani szeretett volna.

Varga Barnabás már az AEK Athén mezében (Fotó: AEK Athén)

A klubváltással kapcsolatban megszólalt az a Németh Krisztián is, aki korábban három görög együttesben, az AEK-ben, az Olympiakosz Pireuszban és az Olympiakosz Voloszban játszott – athéni színekben 19 mérkőzésen három gólig és négy gólpasszig jutott.

A görög bajnokság valamivel erősebb a magyarnál, viszont az AEK nagyjából egy szinten van a Ferencvárossal

– mondta a Nemzeti Sportnak Németh Krisztián, az MTK Budapest támadója. – Több csapat is közel van egymáshoz, az AEK, az Olympiakosz, a Panathinaikosz, a PAOK és az Arisz komoly hangulatú és színvonalú rangadókat játszik egymással. Ha így nézzük, egyértelműen előrelépett Varga Barnabás. Azonban az a legfontosabb, hogy a szurkolókkal jóban legyen, ehhez pedig az kell, hogy rugdossa a gólokat – amivel nem lesz gond. Könnyen beilleszkedik majd, Athén remek hely, jó csapatba került, kiváló szurkolótábor előtt játszhat, minden adott, hogy sikeres legyen.

Varga Barnabás sikeres lehet Görögországban

A 37 esztendős támadó hozzátette, a topcsapatokat leszámítva a bajnokságot alapvetően védekező stílusú együttesek alkotják, akiknek nehéz gólt lőni.

– Nem könnyű csatárként érvényesülni Görögországban, de Barni a tizenhatoson belül életveszélyes, nagyszerűen helyezkedik, kiváló a fejjátéka – éppen ezért ideális neki ez a liga. Képes lesz kiemelkedni a mezőnyből, a képességei remekül illenek a bajnoksághoz.

Marko Nikolics vezetőedző tudatosan Barnit akarta és kérte, így vélhetően úgy alakítja a taktikát, hogy az neki jó legyen, ez pedig azt eredményezheti, hogy tovább rugdossa a gólokat.

– Bízom benne, hogy így történik, és sikeres lesz Görögországban is.