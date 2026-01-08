Egyre sikeresebbek a magyar egyetemek

– A fiatalok úgy lehetnek sikeresek, ha az egyetemek versenyeznek értük. A kormány tudatos döntése volt az elmúlt évek során, hogy az egyetemek között versenyhelyzetet teremtett, éppen a fiatalok jövője érdekében – mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön Budapesten.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond a 26. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás megnyitóján a budapesti Hungexpón 2026. január 8-án (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A Hungexpón rendezett 26. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítást megnyitó beszédében Hankó Balázs kiemelte: a sikerhez szorgalom, tehetség és kitartás kell, valamint a lehetőségek találkozása.

A világranglistán a 10. helyen állunk a fiatal tehetségek vonatkozásában. A világ által gyakorolt hatások időnként a kitartással és a szorgalommal szembemennek, de ha megrázzuk magunkat, kitartóak és szorgalmasak vagyunk. Mi az elmúlt öt évben számos lehetőséget biztosítottunk, amely sikerekhez vezetett

– fejtette ki a miniszter.

Elmondta,

Magyarország tizenkét egyeteme a világ legjobb 5 százalékában, három a legjobb 2 százalékában, egy pedig a legjobb 1 százalékában szerepel.

„Megháromszoroztuk a szakrangsorban élen lévők számát, az orvos- és gyógyszerésztudomány, valamint az állatorvos-tudomány tekintetében Közép- és Kelet-Közép-Európa legjobbjai vagyunk. Ezért van nálunk 50 ezer külföldi diák is” – fűzte hozzá.

Beszélt arról, hogy a Pannónia program révén közel másfél év alatt 11 355 magyar diákot juttattunk el a világ legjobb egyetemeire, a Hu-rizont programon keresztük a Yale, a Stanford, a Cambridge és az Oxford Egyetem hallgatóival kutathatnak együtt. Hankó Balázs kiemelte: a végzett fiatalok mindegyike 42 napon belül munkához jut, minimum másfélszeres bérszorzóval. „Ma már a magyar egyetemisták 350 ezres közösségében minden második felvételiző vidéki egyetemre nyer felvételt” – mondta.

A miniszter szerint az egyetemi közösségek autonóm, szuverén otthont jelentenek, 70 százalékos a nemzetközi publikációk számának emelkedése, a korábbiakhoz képest háromszoros a kutatás-fejlesztési, innovációs bevétel.

Tízből nyolc egyetemista nemcsak elégedett az egyetemválasztásával, hanem másoknak is saját egyetemét ajánlja.

A HÖOK-kal közösen indítottuk útjára a hallgatói életutat támogató programot – tette hozzá.