Magyar űrkutatók a Gundel-bál 2026 fővendégei

Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a február 7-i Gundel-bál 2026 fővendégei a magyar űrkutatás emblematikus alakjai lesznek: Kapu Tibor, Cserényi Gyula és Farkas Bertalan. Ők képviselik a társasági esemény „Csillagok között” koncepcióját, ahol a tudás, a teljesítmény és a közösség találkozik a Gundel étteremben.

2026. 01. 08. 15:00
A bál üzenete a mottóban sűrűsödik: „Csillagok között – a Gundel Bálon mindenki a bál csillaga lehet" Forrás: Eventrend
A Gundel-bál 2026 a Gundel több mint 130 éves örökségét fogalmazza meg. A nagyvárosi bálok közösségformáló erejét hozza vissza, és a 21. század élményvilágával kapcsolja össze, miközben megőrzi a Gundel eleganciáját és legendás vendégszeretetét. A palota falai között újra életre kel az a társasági kultúra, amelyben a gasztronómia, a zene, a tánc és az emberi kapcsolódás természetesen fonódik össze. Ez nem a múlt másolata, hanem annak modern újragondolása.

Középen Keleti Andrea táncművész a Gundel-bál sajtótájékoztatóján. (Fotó: A szerző felvétele)

A Gundel-bál üzenete

A bál üzenete a mottóban sűrűsödik: „Csillagok között – a Gundel-bálon mindenki a bál csillaga lehet.” 

A csillagok mindazokat jelképezik, akik az elmúlt 130 évben fényt hoztak a Gundelbe – vendégek, művészek, közéleti szereplők és mindennapi emberek, akik itt ünnepeltek.

A bál üzenete, hogy az elegancia nem státus, hanem közösségi élmény, A koncepció a Gundel múltjának ikonikus estjeiből indul ki, de a jelenhez igazítja a báli műfajt: nem a távolságtartásról, hanem a kapcsolódásról, a közösségről és az élményről szól.
A közösségi esemény díszvendégei Kapu Tibor, Cserényi Gyula és Farkas Bertalan, akik a magyar űrkutatás három különböző korszakát képviselik. Közös jelenlétük ritka és szimbolikus: a tudományos teljesítmény, a kitartás és a közösség erejét jelenítik meg egy olyan térben, amely mindig is a találkozásoké volt. Elhangzott, hogy a „Csillagok között” koncepció ebben az összefüggésben nem pusztán tematika, hanem tartalmi állítás is: a múlt tapasztalata, a jelen tudása és a jövő lehetőségei egyszerre kapnak benne hangsúlyt.

Magyary Jenő, a Gundel ügyvezetője hangsúlyozta: szeretné, ha a bál igazi társasági eseménnyé válna, amely lehetőséget ad a kapcsolódásra és egy befogadó közeg kialakítására

Elmondása szerint 350–400 vendégre számítanak a bálon, a jegyértékesítés pedig jelenleg is tart.
A bál egyik kiemelt eleme a nyitótánc, amelyet elsőbálozó fiatalok adnak elő Keleti Andrea táncművész szakmai vezetésével. A résztvevők civil fiatalok, akik különböző helyekről érkeznek. A koreográfia a bécsi keringőt kortárs formában értelmezi. A nyitótánc a bál befogadó szemléletét is megmutatja: a csapatban egy kerekesszékes pár is szerepel a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének közreműködésével, és a koreográfia szerves részét alkotja. A bálon a társadalmi felelősségvállalás természetesen jelenik meg. A vendégek az est során adománylapokon keresztül támogathatnak olyan ügyeket, amelyek a Gundel közösségi szemléletéhez illeszkednek.  

A bálon három szervezet kap bemutatkozási és támogatásgyűjtési lehetőséget: a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete, a Sinosz – Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, valamint a Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány – mondta el Nagy Gábor, az Eventrend Group alapító tulajdonosa.

A felszolgált borok között olyan tétel is szerepel, amelynek története szó szerint a csillagokig ér. Az Etyeki Kúria chardonnay-szőlő magjai nemcsak a földből indultak útnak, hanem a világűrbe is eljutottak: a borászat a magokat az Orion Űrnemzedék Alapítvány részére adta át egy olyan misszió részeként, amely magyar növénymagokat juttatott az űrbe.

A II.János Pál pápa méltóságmenü. Fotó: pixeltaster aka PINTER

A sajtótájékoztató gasztronómiai bemutatója a Hírességek menüi sorozat legújabb fejezetére épül. A II. János Pál pápa  méltóságmenü a Pannonhalmi Bencés Főapátság ezeréves jubileumához kötődő, 1996-os esemény emlékét viszi tovább, amikor a Gundel akkori csapata készítette II. János Pál pápa ebédjét és vacsoráját, a szakmai munkát pedig Kalla Kálmán irányította. A menü kortárs változata négy fogásból áll: vajon pirított erdei gombák brióssal, borjújus-vel; illatos köményes leves zöldségekkel, buggyantott fürjtojással; roston sült fogas Gundel módra; vaníliás-csokoládés-diós „Pannonhalmok” desszert. A menü február közepétől érhető el a Gundel étteremben.

 

