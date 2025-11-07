Az elegancia estéje a Városligetben: a Gundel- bál visszatér

A Gundel-bál célja, hogy a Gundel-örökséget kortárs formában értelmezze újra, megőrizve a ház eleganciáját, közösségteremtő jellegét és a magyar vendéglátás értékeit. A bál idei tematikája, a „Csillagok között” a könnyedség, az ünnepi ragyogás és a felfedezés élményét idézi. A vendégek nem nézői, hanem szereplői lesznek a fény univerzumának: az épület minden szintje egy külön hangulatú csillagvilággá alakul.

A több mint 130 éves Gundel visszahozza az elegáns, mégis felszabadult együttlét örömét (Fotó: Eventrend Group)

A Gundel-bál hagyománya

A bál gondolata már évekkel ezelőtt megfogalmazódott a Gundelt üzemeltető Eventrend Group körében.

Mi nem operabálban gondolkodunk. A cél, hogy az emberek felszabadultan, örömmel legyenek jelen egy elegáns közegben. A társasági élet visszahozása szívügyünk

– hangsúlyozta Nagy Gábor, a cégcsoport egyik alapítója. Az est során a Gundel-palota teljes tere megnyílik a vendégek előtt: az Erzsébet Teremben szól majd a báli zenekar és hajnalig tart a tánc, az éttermi szint jazzprogrammal és Rakonczai Imre zongoraestjével várja a vendégeket, míg a borospincében DJ teremti meg a fiatalosabb hangulatot.

A borospincében a DJ teremti meg a fiatalosabb hangulatot (Fotó: Eventrend Group)

A bál különleges élménypontokkal készül: csokoládé- és pezsgőbár, rulettasztalok, valamint egy hologram segítségével maga Gundel Károly is „visszatér”, hogy megszólítsa a vendégeket. A digitális jelenlét célja, hogy a történelmi örökség innovatív formában kapcsolódjon össze a jelennel. – A vendégek először lesznek tanúi a digitálisan életre keltett Gundel Károly megjelenésének. Szeretnénk, ha a bál igazi társasági eseménnyé válna, ahol kapcsolatokat, közösséget lehet építeni – emelte ki Magyary Jenő, a Gundel ügyvezetője.

A nyitótánc hagyományát fiatal elsőbálozók viszik tovább Keleti Andrea irányításával. A szervezők 16–25 év közötti fiatalokat várnak, akik szívesen megtanulják a bécsi keringőt és részt vesznek a bálon. A Gundel biztosítja a ruhát, a táncoktatást és a belépést is.

A dress code black tie, amelyet a szervezők nem szigorú formalitásként, hanem közös gesztusként értelmeznek. A megjelenés megtervezésében Ordasi Zsolt stylist segít előzetes egyeztetéssel. A bál kulináris kínálatát Wolf András corporate chef és Vérten Róbert executive chef jegyzi a klasszikus magyar ízek kortárs interpretációjával, tányérszervizes vacsorával és élményalapú büfével. A Gundel-bál nem pusztán elegáns esemény lesz, hanem olyan este, amely összeköti a múltat és a jövőt. Egy est, ahol az elegancia élmény, a közösség érték, és minden vendég ragyoghat.