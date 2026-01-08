kutatástisza pártmanipulációs kerekasztalmagyar péterpuzsér róbert

Manipulációt emlegetett és kinevette Puzsér a Tisza hatalmas előnyét állító legutóbbi közvélemény-kutatást

Kinevette és hihetetlennek minősítette Puzsér Róbert baloldali publicista azt a legutóbbi közvélemény-kutatást, amely szerint a Tisza 17 százalékponttal vezet a Fidesz előtt. A kormányt sokszor szélsőséges módon kritizáló Puzsér manipulációt is emlegetett, vagyis azt, hogy szándékosan torzíthatták a kutatás adatait a Tisza javára, hátha így többen szavaznak majd Magyar Péterékre. A felmérést egyébként az a 21 Kutatóközpont készítette, amelyet a Tisza házi elemzőcégének is neveznek, s amelynek alapítványánál az utóbbi időben – hogy, hogy nem – Brüsszel is felbukkant.

„Kizártnak tartom, hogy a biztosan részt vevő pártválasztóknál 17 százalékkal vezet a Tisza. Kizártnak tartom, hogy a pártot választani tudók között 11 százalékkal vezet a Tisza. Ezek a számok ezek nem lehetnek reálisak. Ez teljesen úgy hangzik, mint hogy ha a Tisza rendelte volna meg a 21 Kutatóközponttól, és azért hozná nyilvánosságra, hogy az önbeteljesítő jóslat társadalmi manipulációjával éljen.” Az idézet nem egy kormánypárti politikustól származik, és nem is egy jobboldal szimpatizánstól. Az a Puzsér Róbert fogalmazott így, aki a Tisza Párt és személyesen Magyar Péter egyik legnagyobb támogatójának nevezhető.

Puzsér arról a közvélemény-kutatásról fejtette ki nemrégiben a véleményét, amelyet a 21 Kutatóközpont adott közre december közepén

Eszerint megtört a Fidesz lendülete, nőtt a Tisza előnye, a pártot választani tudók között 11, a biztosan részt vevő pártválasztóknál 17 százalékpont Magyarék előnye. Erre mondta azt Puzsér, hogy ezt kizártnak tartja, az adatok manipuláltak és a Tiszának kedveznek. Vagyis Magyaréknál a ténylegesnél nagyobb támogatást mutatott ki a felmérés, mégpedig azért, hátha így többen szavaznak majd a Tiszára. Amikor Puzsér a 17 százalékos különbséget említette, gúnyos kacajt hallatott.

Kerekasztalba tömörültek

Könnyen lehet, hogy a baloldali publicista elolvasta lapunk több olyan írását, amelyben a manipulációs kerekasztal tevékenységével foglalkoztunk. Több példán keresztül részletesen bemutattuk, hogy a baloldali kutatócégek – a Medián, a már említett 21 Kutatóközpont, az Idea Intézet, a Republikon, a Publicus, valamint a Závecz Research, vagyis a manipulációs kerekasztal tagjai – egymással együttműködve, a 2024-es európai parlamenti választás után kezdtek felépíteni egy semmivel alá nem támasztható narratívát a Tisza folyamatos és mesébe illő erősödéséről. Az egymást követő hónapokban egyre magasabb értékeket publikáltak, így jutottunk el a képtelenül nagy, 17 százalékpontos Tisza-előnyhöz. Bemutattuk emellett azt is, hogy az érintett kutatócégek vezetői a hihetetlen adataik magyarázásakor saját magukat is lebuktatták. Legutóbb pedig egy konkrét példán, a budapesti 13-as számú egyéni választókerület számaival szemléltettük, hogy egyszerűen nem lehet igaz, amit a manipulációs kerekasztal állít, vagyis hogy a Tisza utcahosszal vezet a Fidesz előtt. A kerekasztal cégeinek adatai szerint is épp ellenkező lehet az állás.

Munkában a régi balos káder

De kanyarodjunk vissza Puzsérhoz és a 21 Kutatóközponthoz! A baloldali publicista már november végén, akkor éppen a Medián aktuális felmérése nyomán, beszélt arról, hogy az elemzőcégek nem pusztán mérik, hanem formálják a közvéleményt, s a közölt eredmények a megrendelő érdekéhez vannak igazítva.

A megrendelők kiléte, a pénzek forrása kapcsán pedig a Magyar Nemzet egy korábbi cikkét érdemes felidézni. 

Ebben egyrészt megírtuk, hogy a 21 Kutatóközpont vezetője, Róna Dániel mindig is a baloldal szakértője volt: dolgozott például a Momentumnak, Márki-Zay Péternek, és tagja volt a 2022-es baloldali kampánystábnak. Ugyanekkor kitértünk arra is, hogy korábban bőven érkezett brüsszeli pénz a 21 Kutatóközpont alapítványához, amelynek tevékenységei között a politikai nyomásgyakorlás finanszírozására szolgáló úgynevezett CERV-program egyes projektjei is szerepeltek.

Borítókép: Puzsér Róbert (Fotó: Hatlaczki Balázs)

