Manipulációt emlegetett és kinevette Puzsér a Tisza hatalmas előnyét állító legutóbbi közvélemény-kutatást

„Kizártnak tartom, hogy a biztosan részt vevő pártválasztóknál 17 százalékkal vezet a Tisza. Kizártnak tartom, hogy a pártot választani tudók között 11 százalékkal vezet a Tisza. Ezek a számok ezek nem lehetnek reálisak. Ez teljesen úgy hangzik, mint hogy ha a Tisza rendelte volna meg a 21 Kutatóközponttól, és azért hozná nyilvánosságra, hogy az önbeteljesítő jóslat társadalmi manipulációjával éljen.” Az idézet nem egy kormánypárti politikustól származik, és nem is egy jobboldal szimpatizánstól. Az a Puzsér Róbert fogalmazott így, aki a Tisza Párt és személyesen Magyar Péter egyik legnagyobb támogatójának nevezhető.

Puzsér arról a közvélemény-kutatásról fejtette ki nemrégiben a véleményét, amelyet a 21 Kutatóközpont adott közre december közepén.

Eszerint megtört a Fidesz lendülete, nőtt a Tisza előnye, a pártot választani tudók között 11, a biztosan részt vevő pártválasztóknál 17 százalékpont Magyarék előnye. Erre mondta azt Puzsér, hogy ezt kizártnak tartja, az adatok manipuláltak és a Tiszának kedveznek. Vagyis Magyaréknál a ténylegesnél nagyobb támogatást mutatott ki a felmérés, mégpedig azért, hátha így többen szavaznak majd a Tiszára. Amikor Puzsér a 17 százalékos különbséget említette, gúnyos kacajt hallatott.

Kerekasztalba tömörültek

Könnyen lehet, hogy a baloldali publicista elolvasta lapunk több olyan írását, amelyben a manipulációs kerekasztal tevékenységével foglalkoztunk. Több példán keresztül részletesen bemutattuk, hogy a baloldali kutatócégek – a Medián, a már említett 21 Kutatóközpont, az Idea Intézet, a Republikon, a Publicus, valamint a Závecz Research, vagyis a manipulációs kerekasztal tagjai – egymással együttműködve, a 2024-es európai parlamenti választás után kezdtek felépíteni egy semmivel alá nem támasztható narratívát a Tisza folyamatos és mesébe illő erősödéséről. Az egymást követő hónapokban egyre magasabb értékeket publikáltak, így jutottunk el a képtelenül nagy, 17 százalékpontos Tisza-előnyhöz. Bemutattuk emellett azt is, hogy az érintett kutatócégek vezetői a hihetetlen adataik magyarázásakor saját magukat is lebuktatták. Legutóbb pedig egy konkrét példán, a budapesti 13-as számú egyéni választókerület számaival szemléltettük, hogy egyszerűen nem lehet igaz, amit a manipulációs kerekasztal állít, vagyis hogy a Tisza utcahosszal vezet a Fidesz előtt. A kerekasztal cégeinek adatai szerint is épp ellenkező lehet az állás.