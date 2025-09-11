Rendkívüli

Újabb hatalmas elismerést kapott Szoboszlai Dominik!

Hann EndreTisza PártIránytű Intézet

Zavar a manipulációs kerekasztalnál – Már Hann Endre, a Medián vezetője sem tagadja a Fidesz erősödését, az Idea még kitart

Bár még a Tisza Párt előnyét mérte a közvélemény-kutatási manipuláció egyik éllovasa, a Medián vezetője, Hann Endre szerint is megtorpant Magyar Péter pártja. Ez nyilván annak tudható be, hogy a Fidesz belpolitikai értelemben megnyerte a nyarat, a Tisza-adó botránya pedig sokakat taszíthatott el Magyar Péteréktől. A manipulációs kerekasztal Tiszát erősítő cégei továbbra is futószalagon publikálják a valótlan párttámogatottsági adatokat, míg a Fidesz belső mérései szerint a 106 egyéni körzetből 80-at nyerne a kormányoldal.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 18:05
Hann Endre
Hann Endre Forrás: ATV / YouTube
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Döcögni kezdett a manipulációs gépezet működése – erre engednek következtetni az elmúlt hetek közvélemény-kutatásai és nyilatkozatai. 

A tavalyi európai parlamenti választáson a Tisza Párt 30 százaléknyi szavazatot kapott, 15 százalékponttal kevesebbet, mint a kormánypártok. Kisvártatva azonban megszaporodtak az olyan közvélemény-kutatások, amelyek Magyar Péterék előretöréséről szóltak. Októberben az egybevágó mérések gyanúsak lettek, akkor írtuk meg, hogy úgynevezett manipulációs kerekasztalt hoztak létre a baloldalhoz sorolható kutatóintézetek, így a Medián, a 21 Kutatóközpont, a Publicus, az Idea, a Republikon és a Závecz Research. A kerekasztal tevékenységének lényege úgy foglalható össze, hogy az intézetek egyeztetnek, torzított méréseiket egymáshoz igazítják, majd koordináltan közzéteszik a közvéleményt megtévesztő számaikat, amik rendre a Tisza Párt népszerűségének folyamatos emelkedését vagy elsöprő méretét mutatják ki. Így pedig esélyes kihívónak állítják be Magyar Péter pártját.

A nyár azonban nem jött jól a Tiszának, azt ugyanis az elemzők szerint a Fidesz nyerte meg. Egyrészt a beharangozott és megkezdett kormányzati programokkal, mint például a gyermekkedvezmények megduplázása, a két- és háromgyermekes anyák adómentességének bevezetése, a fix 3 százalékos lakáshitelprogram elindítása vagy a nyugdíjasoknak szóló utalványok kézbesítése. Másrészt a miniszterelnök erőteljes médiakampányt folytatott a nyáron, részletesen bemutatva a kormány eredményeit és terveit. Az elmúlt hetekben pedig a Tisza adóemelési botránya befolyásolhatta érdemben a pártok támogatottságát – nyilvánvalóan nem Magyar Péterék javára.

Az erőviszonyokra a miniszterelnök is utalt. Orbán Viktor idei tusványosi beszédében azt mondta, hogy ha most lennének a választások, akkor a Fidesz–KDNP százhatból nyolcvan választókerületben nyerne. A kormányfő belső felmérésekre hivatkozott.

Nem adják fel

A belpolitikai változásokra a manipulációs kerekasztal egyes szereplői is kénytelen voltak reagálni. Erre utal a csoportosulás egyik oszlopos tagjának, a Hann Endre vezette Medián minapi felmérése. Eszerint a teljes népességben 37 százalék szavazna a Tiszára és 30 a kormánypártokra, miközben a biztos pártválasztók körében 51:38 az arány – természetesen szintén Magyar Péter pártja javára. A számok ugyanakkor a korábbiakkal összevetve azt is mutatják, hogy erősödött a Fidesz. Hann erről úgy fogalmazott: „Ha messzire akarnék menni, akkor azt mondanám, hogy megtorpant a Tisza Párt lendülete, ami tényleg hosszú hónapok óta tartott és egy ilyen növekvő támogatást mutatott.” 

Az Idea Intézet azonban a fenti körülmények ellenére is tovább folytatja a társadalom megtévesztését, hiszen csütörtökön publikált „mérésük” szerint tovább nőtt a Tisza Párt előnye a Fidesszel szemben.

A 444-ben buktatták le saját magukat

Ahhoz azonban, hogy mindenki számára világossá váljon, mi is zajlik valójában a háttérben, egészen 2022-ig kell visszamennünk. Az akkori méretes ellenzéki bukás után ugyanis a 444 a baloldali közvélemény-kutató cégek szakmai szempontokat figyelmen kívül hagyó működéséről rántotta le a leplet úgy, hogy a szóban forgó cégek vezetői saját maguk mondták el, miért és hogyan dolgoztak. A 21 Kutatóközpont vezetője, Róna Dániel például arról beszélt, hogy a 2022-es választások előtt volt egy kutatói tanács nevű intézmény, amit az ellenzéki kampányközpont hozott létre. – A központi kampánystáb hívott közvélemény-kutatókat, hogy beszéljék meg, mi a helyzet – idézte fel Róna, aki maga is részt vett ezeken az egyeztetéseken. Róna legsúlyosabb állítása ez volt: „Igen, abban van igazság, hogy a nyilvánosság elé került kutatások egy része azt mutatta, hogy szoros a verseny. Ezek sajnos nem voltak megfelelő színvonalúak. Eleve azzal a céllal lettek publikálva, hogy befolyásolják az ellenzéki választókat.”

Hasonló „vallomást” tett a 2022-es cikkben Ember Zoltán, az azóta a piacról eltűnt Iránytű Intézet vezető kutatója, aki felidézte: „három-négy nappal a választások előtt ott voltak előttem a –14 meg –18 pont közötti, ellenzéki lemaradást mutató, friss országos adatok. Mégis azt mondtam, hogy 6-8 százalék közötti ellenzéki mínuszra számítok, ami még nem kétharmados Fidesz-győzelem. Volt egy pszichés nyomás, és a végére magamat is meggyőztem” – magyarázta a kutató.

Az Iránytűről még annyit, hogy piaci pletykák szerint az Iránytű Intézet dolgozik a Medián adatfelvevőjeként. Az az Iránytű, amelyik korábban a Jobbik házi kutatócége volt.

Hann is beszédes volt

Hann Endre szintén beszélt a szándékos közvélemény-manipulációkról, hamis felmérésekről. Mint mondta, igaz, hogy valóban voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amelyek kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek. „Mert az tény, hogy igenis befolyásolnak a közvélemény-kutatások. De nem mindig lehet tudni, hogy hogyan. Lehet, hogy mozgósítanak, erősítik az erősnek látszó táborát és elbizonytalanítják a gyengébbnek látszó táborát, vagy éppen ellenkezőleg. Ez a kutatót legátolhatja. Nem tud szabadon beszélni. Felelősséget érzek, hogy ha azt mondom, hogy az egyik tábor borzasztó gyatrán áll, akkor elveszem a szavazók kedvét.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.