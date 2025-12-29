Megmutatja magát az igazi tél, fogcsikorgató időjárásra kell számítani

Nagyrészt derült, száraz időre számíthatunk, a délnyugati tájakon viszont előfordulhatnak tartósan ködös tájak, ott ónos szitálás sem zárható ki. Éjszaka észak felől szakadozott frontális felhőzet érkezik, amely kedd napközben dél felé levonul, mögötte csak kevés felhő zavarhatja időszakosan a napsütést. Hózápor helyenként előfordulhat.

A nyugati, északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérik, de a magasabban fekvő helyeken, illetve hózáporok környezetében viharossá is fokozódhat a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően -6 és +1 fok között változik, a szélcsendes északkeleti fagyzugokban lehet ennél hidegebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 0 és +5 fok között alakul, de az erős szél miatt ennél jóval hidegebbnek érezzük majd a levegőt.