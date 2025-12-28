szélidőjáráshőmérséklethózápor

Fagyokkal és hóval jön az új év, kiadták a riasztást + videó

Viharos szél miatt riasztást és figyelmeztető előrejelzést adtak ki vasárnapra. Jövő héten hidegfront érkezik, reggeli faggyal és hóeséssel köszönt ránk az új esztendő.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 7:55
hidegrekord Fagypont alá süllyedt a hőmérséklet AFP
Általában napos, száraz idő várható vasárnap kevés gomolyfelhővel.

Feltámad a viharos szél (Forrás: HungaroMet)

Főleg az ország északkeleti harmadában több lehet a felhő, arrafelé

hózáporok kialakulására számíthatunk.

Az északnyugati szelet sokfelé kísérik erős, elsősorban a Dunántúlon és északkeleten viharos széllökések.

A hőmérséklet kora délután 0 és 7 fok között alakul.

Késő estére mínusz 5 és plusz 1 fok közé hűl le a levegő – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

 

Kiadták a riasztást

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki az erős szél veszélye miatt a HungaroMet – figyelmeztet a katasztrófavédelem.

Az érintett területeken

a széllökések erőssége meghaladhatja az óránként 70 kilométert is.

Vasárnap északkeleten, elsősorban Bodrogköz tágabb térségében, illetve a Dunántúlon, kiemelten a nyugati, északnyugati területeken az északias szelet időnként viharos széllökések kísérhetik.

A hegyvidékek magasabb térszínein óránként 70-80 kilométeres, valamint a Bakony és a Balaton térségében akár 70-90 kilométeres erősség körüli széllökések is előfordulhatnak. Estére fokozatosan veszít erejéből a légmozgás.

 

Milyen idő lesz szilveszterkor és újévkor?

Hétfőn derült, napos idő ígérkezik, kevés felhővel és csapadék nélkül. Az északnyugati szél továbbra is élénk, időnként erős marad. Hajnalban mindenütt fagy várható, délutánra is mindössze 4 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet – írja a Köpönyeg.

Kedden újabb hidegfront érkezik, amely futó hózáporokat és tovább erősödő, helyenként viharos északi szelet hoz magával. A reggeli órákban mínusz 3 fok körüli értékekre számíthatunk, napközben pedig nagyjából plusz 3 fokig melegszik a levegő.

Szilveszter napján a napsütést gyakran felhők zavarják, elszórtan

hózáporok is kialakulhatnak.

Az északnyugati szél továbbra is erős marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és 5 fok között alakul.

Újév napján erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként hószállingózás is előfordulhat. A szél délnyugatira fordul, időnként megélénkül. A csúcshőmérséklet továbbra is 0 és 5 fok között valószínű.

Részletek a Magyar Nemzet időjárás oldalán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

