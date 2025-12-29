meteorrajégi jelenségsvábhegyi csillagvizsgáló

Rendkívüli égi jelenség közeledik, január első napjaiban érdemes az eget kémlelni

Elő a kabátokkal és a pokrócokkal!

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 29. 16:54
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Január első napjaiban érkezik a Quadrantidák meteorraj, továbbá egy látványos négyes együttállás is megfigyelhető lesz az éjszakai égbolton – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

Budapest, 2024. március 21. A tavaly Prima Primissima Díjjal kitüntetett Kiss L. László Széchenyi-díjas fizikus, csillagász Budapesten, a Svábhegyi Csillagvizsgálóban 2024. március 21-én. MTI/Czimbal Gyula
Kiss L. László Széchenyi-díjas fizikus, csillagász a Svábhegyi Csillagvizsgálóban (illusztráció) (Fotó: Czimbal Gyula / MTI)

Közleményük szerint a Quadrantida meteorraj január 3-án éjszaka fog tetőzni. Bár a meteorraj látványos csillaghullást szokott produkálni, ezúttal a telihold fénye elnyomhatja a halványabbakat, így óránként várhatóan 10-20 hullócsillagot lehet majd megfigyelni az északi égbolton. 

Ugyanakkor a raj bővelkedik fényes tűzgömbökben, amelyek a holdfény mellett is gyönyörű látványt nyújtanak. A legtöbb hullócsillag éjfél körül vagy hajnalban lesz látható.

A csillagászati jelenségről és annak megfigyeléséről részletes cikk olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló blogbejegyzésében.

A tájékoztatás szerint a meteorraj mellett 

szombaton egy látványos négyes együttállás is megfigyelhető lesz: 18 órakor a telihold alatt a Jupiter bolygó, tőlük balra pedig az Ikrek csillagkép két csillaga, a Castor és a Pollux formáznak egy szabályos égi paralelogrammát. 

A Jupiter egy igen fényes csillagnak látszik majd a Hold alatt, a Pollux és a Castor azonban jóval halványabbak lesznek a telihold fényében – olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló közleményében.

Borítókép: Quadrantidák meteorraj az észak-spanyolországi Comillasban álló Szt. István-kápolna fölött (Forrás: MTI/EPA/EFE/Pedro Puente Hoyos)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Azért, mert…

Bayer Zsolt avatarja

…egy aljas, idióta, pszichopata barom. Azért…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu