A gyűrűk november 24-én mindössze –0,5 fokos dőlésszögben látszanak majd, vagyis pár hétig szinte éléről tekinthetünk rá a Naprendszer egyik legszebb égitestére. A jelenség csak távcsővel figyelhető meg, a vékony gyűrű azonban kivételes alkalmat nyújt a Szaturnusz holdjainak és a bolygókorong egészének észlelésére is – olvasható a közleményben.
Olyan szögből láthatjuk hamarosan a Szaturnusz gyűrűit, amelyre legközelebb csak 13 év múlva lehet számítani
A következő hetekben olyan látvány várható, amelyre 13 évig nem lehet újra számítani, ugyanis a Szaturnusz különleges gyűrűrendszere majdnem teljesen éléről, egy pengevékony egyenesként fog látszódni – tudatta a Svábhegyi Csillagvizsgáló szerdán.
Mint írták, a bolygó ismertetőjegyének számító gyűrűrendszer az elmúlt években lassan egyre laposabb szögben dőlt a Föld felé, így egyre vékonyabbnak látszott a távcsövekben és a fotókon.
Ennek oka a bolygó 27 fokos tengelyferdesége, ami miatt a Szaturnusz keringése során hol felülről, hol alulról, bizonyos időszakokban pedig szinte tökéletesen éléről lehet látni a gyűrűt.
November 24-én a dőlésszög mindössze –0,5 fokos lesz, ez pedig olyan csekély mértékű, hogy távcsőben a gyűrű csak egy halvány, pengevékony élként látszik majd a bolygó két oldalán, az egyenlítő mentén. Mivel a gyűrű egy igen vékony árnyékot vet a bolyóra, a bolygó egyenlítője mellett egy fekete vonal húzódik majd, ami megkönnyíti a gyűrű észrevételét.
Emlékeztettek: a Szaturnusz gyűrűje március 23-án látszódott pontosan éléről, ezt azonban nem lehetett megfigyelni, mert a Szaturnusz az égen a Nap közelében járt. A most novemberi igen vékony gyűrű viszont kiváló körülmények között megfigyelhető, hiszen a bolygó kifejezetten kedvező pozícióban lesz az esti égen: 19 óra 20 perc körül delel, ekkor 38 fok magasan lesz a déli látóhatár felett, és a holdmentes égbolt is megkönnyíti a megtalálását – hívták fel a figyelmet.
Kiemelték, hogy a bolygó fényesebb, állandó fénnyel világító narancssárgás csillagnak látszik, az égitest vékony gyűrűjét csak állványos csillagászati távcsővel, legalább 70–100-szoros nagyítástól lehet majd megfigyelni.
A gyűrűs bolygó látványa ilyenkor valódi paradoxon, hiszen a Szaturnusz – amely épp a gyűrűjétől különleges – most egészen vékony gyűrűvel látható. Az esemény ritka, mivel megközelítőleg másfél évtizedenként következik csak be. A leglaposabb bolygó mindkét féltekéje ilyenkor egyszerre figyelhető meg, mert a gyűrű most nem takarja ki az egyik féltekét.
Az összegzés szerint a gyűrűk fényvisszaverése ilyenkor minimális, így a holdak sokkal könnyebben megfigyelhetők. Nagyobb távcsővel a Szaturnusz kitakarásával lefotózhatók olyan apró, a gyűrűhöz nagyon közel keringő holdak is, mint az Epimetheus, Janus és Prometheus.
Kis távcső használata esetén elképzelhető, hogy a gyűrű nem is látható, csak az elliptikus Szaturnusz-korong, közepes és nagyobb távcsővel azonban lehetőség nyílik a vékony gyűrű és a gyűrűárnyék megpillantására.
Mint írták, a Szaturnusz mindkét féltekéjét kiválóan meg lehet figyelni, az északi és déli félteke színe jelenleg kissé eltér egymástól. A holdak megpillantására is különösen jó lehetőség nyílik, asztrofotós felszereléssel pedig igazán egyedi Szaturnusz-felvételek készíthetők.
