Olyan szögből láthatjuk hamarosan a Szaturnusz gyűrűit, amelyre legközelebb csak 13 év múlva lehet számítani

Mint írták, a bolygó ismertetőjegyének számító gyűrűrendszer az elmúlt években lassan egyre laposabb szögben dőlt a Föld felé, így egyre vékonyabbnak látszott a távcsövekben és a fotókon.

Ennek oka a bolygó 27 fokos tengelyferdesége, ami miatt a Szaturnusz keringése során hol felülről, hol alulról, bizonyos időszakokban pedig szinte tökéletesen éléről lehet látni a gyűrűt.

November 24-én a dőlésszög mindössze –0,5 fokos lesz, ez pedig olyan csekély mértékű, hogy távcsőben a gyűrű csak egy halvány, pengevékony élként látszik majd a bolygó két oldalán, az egyenlítő mentén. Mivel a gyűrű egy igen vékony árnyékot vet a bolyóra, a bolygó egyenlítője mellett egy fekete vonal húzódik majd, ami megkönnyíti a gyűrű észrevételét.