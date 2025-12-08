„Szégyen az egész vb-re nézve" – a magyarokat legyőző dánok kapitánya

Bár a német–holland közös rendezésű női kézilabda-vb I-es számú középdöntős csoportjának vasárnap este rendezték a legnagyobb rangadóját, így is háromezer szurkolónál kevesebb látta a magyar–dán összecsapást a helyszínen. E rotterdami hatos korábbi mérkőzésein még az ezret sem érte el a nézőszám, miközben a hollandokat tartalmazó csoportra sokan kíváncsiak, Németországban pedig egyenesen rekordokat döntenek jegyeladásból. A román CSM Bukarest 34 éves dán jobbszélsője, Trine Östergaard nem véletlenül tért ki az üres helyekre.

A dán válogatott egy góllal legyőzte Magyarországot a női kézilabda-vb utolsó középdöntős fordulójában (Fotó: IHF)

Trine Östergaard több nézőt várt a női kézilabda-vb-re

– Sajnálatos, hogy miközben ennyi jó válogatott vesz részt a világbajnokságon, alig valaki kíváncsi rájuk ebben a csarnokban, mindenkit csak Hollandia érdekel.

Szégyen az egész vb-re nézve, hogy nem tudták eléggé népszerűsíteni a tornát, és az arénába csábítani más mérkőzésekre is az embereket.

Pedig sokkal élvezetesebb lenne nézők előtt játszani. Nagyon hálásak vagyunk a dán szurkolóknak, hogy ők legalább megpróbálnak jó hangulatot teremteni – nyilatkozta a dán válogatott egyik csapatkapitánya.

A fiatalok vezették sikerre a dánokat Magyarország ellen

A magyarok elleni 28-27-es sikerrel a tavaly Európa-bajnoki ezüstérmes dánok hibátlanok maradtak és csoportelsőként jutottak a szerdai vb-negyeddöntőbe, ahol a hétfői Franciaország–Hollandia találkozó vesztese lesz az ellenfelük. A dánok szerint ez előre lefutott meccs. Amint azt megírtuk, a dán sportsajtó elsősorban annak örül, hogy az elődöntőben nem Norvégia, hanem a német–brazil párharc továbbjutója jöhet majd, így a fináléba kerülés egyáltalán nem tűnik reménytelennek. Márpedig erre 1997 óta nem volt példa.

Dánia vasárnapi sikerében két fiatal, Laura Borg és Amalie Milling játszotta a főszerepet, az őket megdicsérő rutinosabb játékosok közül pedig többen önkritikusan fogalmaztak.

Line Haugsted egyenesen kimondta, hogy nagyon nehéz napja volt és egyáltalán nem volt jó formában, de az exgyőri Anne Mette Hansen is egyetértett azzal, hogy ő ezúttal finoman szólva sem nyújtott jó teljesítményt.