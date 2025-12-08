női kézilabda vbvb-negyeddöntődán női kézilabda-válogatottAnne Mette Hansen

„Szégyen az egész vb-re nézve" – a magyarokat legyőző dánok kapitánya

A magyar női kézilabda-válogatott a rotterdami középdöntős csoportja második helyén zárva jutott a világbajnokság negyeddöntőjébe. Vasárnap este, a dánok ellen 28-27-re elszenvedett vereség után a skandinávok útja szinte kikövezett a női kézilabda-vb döntőjéig, ám Helle Thomsen együttesének játékosai mégsem mindennel elégedettek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 6:33
Trine Östergaard a dánok menetelésének örül, a rotterdami hangulatnak kevésbé (Fotó: Ritzau Scanpix via AFP/Thomas Traasdahl)
Bár a német–holland közös rendezésű női kézilabda-vb I-es számú középdöntős csoportjának vasárnap este rendezték a legnagyobb rangadóját, így is háromezer szurkolónál kevesebb látta a magyar–dán összecsapást a helyszínen. E rotterdami hatos korábbi mérkőzésein még az ezret sem érte el a nézőszám, miközben a hollandokat tartalmazó csoportra sokan kíváncsiak, Németországban pedig egyenesen rekordokat döntenek jegyeladásból. A román CSM Bukarest 34 éves dán jobbszélsője, Trine Östergaard nem véletlenül tért ki az üres helyekre.

A dán válogatott egy góllal legyőzte Magyarországot a női kézilabda-vb utolsó középdöntős fordulójában
A dán válogatott egy góllal legyőzte Magyarországot a női kézilabda-vb utolsó középdöntős fordulójában (Fotó: IHF)

Trine Östergaard több nézőt várt a női kézilabda-vb-re

– Sajnálatos, hogy miközben ennyi jó válogatott vesz részt a világbajnokságon, alig valaki kíváncsi rájuk ebben a csarnokban, mindenkit csak Hollandia érdekel. 

Szégyen az egész vb-re nézve, hogy nem tudták eléggé népszerűsíteni a tornát, és az arénába csábítani más mérkőzésekre is az embereket.

Pedig sokkal élvezetesebb lenne nézők előtt játszani. Nagyon hálásak vagyunk a dán szurkolóknak, hogy ők legalább megpróbálnak jó hangulatot teremteni – nyilatkozta a dán válogatott egyik csapatkapitánya.

A fiatalok vezették sikerre a dánokat Magyarország ellen

A magyarok elleni 28-27-es sikerrel a tavaly Európa-bajnoki ezüstérmes dánok hibátlanok maradtak és csoportelsőként jutottak a szerdai vb-negyeddöntőbe, ahol a hétfői Franciaország–Hollandia találkozó vesztese lesz az ellenfelük. A dánok szerint ez előre lefutott meccs. Amint azt megírtuk, a dán sportsajtó elsősorban annak örül, hogy az elődöntőben nem Norvégia, hanem a német–brazil párharc továbbjutója jöhet majd, így a fináléba kerülés egyáltalán nem tűnik reménytelennek. Márpedig erre 1997 óta nem volt példa.

Dánia vasárnapi sikerében két fiatal, Laura Borg és Amalie Milling játszotta a főszerepet, az őket megdicsérő rutinosabb játékosok közül pedig többen önkritikusan fogalmaztak.

Line Haugsted egyenesen kimondta, hogy nagyon nehéz napja volt és egyáltalán nem volt jó formában, de az exgyőri Anne Mette Hansen is egyetértett azzal, hogy ő ezúttal finoman szólva sem nyújtott jó teljesítményt.

A magyar válogatott szerdán a francia–holland találkozó nyertesével találkozik a rotterdami negyeddöntőben, ottani továbbjutás esetén a pénteki elődöntős ellenfél Norvégia vagy Montenegró lehetne.

Női kézi-vb: Hol végeznek a magyarok? 

Női kézi-vb: Hol végeznek a magyarok?
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bogár László
idezojelekháború

Beárazott háború

Bogár László avatarja

Európának minden esélye meglett volna arra, hogy az amerikai birodalommal tárgyalásos úton rendezze annak az eurázsiai együttműködés létéből eredő frusztrációját, most azt ajánlja, hogy inkább közösen „győzzék le” Oroszországot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

