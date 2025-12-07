Történelmet írtak a női kézilabda-vb-n, de ezt a magyar válogatott és Budapest is lepipálja

Házigazdaként tovább menetel a német válogatott, amely a női kézilabda-világbajnokság utolsó középdöntős meccsét is megnyerte, Spanyolország ellen 29-25-re győzött szombat este. Pedig ez már tét nélküli volt a civil hivatásában a kézilabda mellett bűnözőket üldöző Antje Döllék számára, hiszen első csapatként jutottak be a negyeddöntőbe a vb-n. Mégis német nézőrekord dőlt meg a spanyolok elleni meccsen – de hol van ez a magyar csúcshoz képest?

Több mint tízezer néző előtt játszottak a németek hazai pályán a női kézilabda-vb-n, ami új rekord, de sehol sincs a magyar válogatott csúcsához képest. Fotó: IHF

Németországban most azt ünneplik, hogy 10.522 szurkoló volt kint a spanyolok elleni dortmundi meccsen, ami új rekord a német női kézilabda-válogatott történetében, korábban soha nem volt öt számjegyű nézőszám a nemzeti csapat tétmeccsein. A német válogatott tehát történelmet írt a világbajnokságon, persze önmagában az is érdekes, hogy eddig nem telt ház előtt játszott a dortmundi csarnokban…

Mindenesetre a németek hatból hat győzelemmel állnak a vb-n, és ellenfélre várnak a negyeddöntőben, amely a IV. csoportból Norvégia vagy Brazília lesz, ami a két csapat ma esti (20.30), egymás elleni mérkőzésén dől el, és a papírforma persze a brazilokat ígéri a németeknek, akik ugyancsak Dortmundban folytatják a szereplésüket.

A vb-n egyébként az elődöntőket és a döntőt már a társrendező hollandoknál, Rotterdamban tartják a torna legnagyobb, 16 ezres csarnokában.

A németek rekordja a női kézilabda-vb-n és a magyar csúcs

Bár Németországban történelmi esemény volt a világbajnokságon a tízezres női kézilabdameccs, ez sehol sincs a világ valaha volt legnagyobb nézőszámú meccséhez képest a sportág női változatában, sőt még a magyar válogatott csúcsához képest sem.

A világrekordot a 2024-es párizsi olimpia női döntője tartja, amelyen 26.664 néző volt jelen a Norvégia–Franciaország (29-21) aranymeccsen. A párizsi olimpián egyébként folyamatosan dőltek meg a nézőszámcsúcsok, és magyar rekord is született.

A magyar női kézilabda-válogatott történetében a svédek elleni olimpiai negyeddöntőn (hosszabbítás után kaptunk ki 36-32-re) volt a legtöbb néző: 22.408.

A tavalyi olimpia előtt egyébként budapesti volt a női kézilabda nézőszám-világrekordja: a 2023-ban Bajnokok Ligája Final Four elődöntőire 20.022 szurkoló látogatott ki az MVM Dome-ba. Nem véletlenül, hiszen két magyar csapat is érdekelt volt: a Fradi 30-29-re győzött a dán Esbjerg ellen, a Győri ETO viszont 37-35-re kikapott a norvég Vipers Kristiansandtól, amely végül meg is nyerte a BL-t Budapesten.

