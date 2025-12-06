Elképesztő titok derült ki a női kézilabda-világbajnokság gólkirályjelöltjéről

A német–holland rendezésű női kézilabda-világbajnokságon az egyik házigazda, Németország ma, azaz szombaton (18.00) már tét nélkül lép pályára a középdöntő záró fordulójában Spanyolország ellen, mert csoportgyőztesként elsőként biztosította a helyét a vb negyeddöntőjében. A németek legnagyobb sztárja egy veterán, a 37 éves balszélső, Antje Döll, aki a civil életben heti tíz órában rendőrként dolgozik a vagyon elleni bűncselekmények osztályán.

A női kézilabda-világbajnokság egyik nagy sztárja, Antje Döll civilben rendőr és bűnözőkre vadászik. Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

A német válogatott csapatkapitányának elképesztő titkát a Bild leplezte le, amely a Döllről írt cikkében kiemeli a veterán sztár hatékonyságát a világbajnokságon: 32 lövésből szerzett 28 gólt eddig, amivel nemcsak a németek legeredményesebb játékosa, hanem a vb egyik gólkirályjelöltje.

A női kézilabda-világbajnokság sztárja titokban hivatásos rendőr

A hétköznapi életben Antje Döll amellett, hogy a női Bundesligában szereplő Neckarsulmer SU kézilabdázója, civil állást is vállal, hivatásos rendőr főtörzsőrmester, a ludwigsburgi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának egyik részlegén dolgozik.

Antje Döll, mint rendőr. Fotó: Instagram/Karriere.Polizei.BW

– A szakterületem a vagyon elleni bűncselekmények – árulta el Döll a Bildnek. – Mostanában sokat foglalkoztunk zsarolási bejelentésekkel, ide tartoznak a spam-levelek is. A tartományi rendőrség kiemelt sportolói támogatását élvezem, így nem teljes munkaidőben dolgozom, hogy edzeni is tudjak. Általában heti tíz órát dolgozom. Nagyon jó lehetőség ez, a kollégák mind szurkolnak.

Noha a negyeddöntő már megvan a németeknek, Döll a spanyolok ellen is győzni akar, pláne, hogy a hírek szerint tízezer néző is lehet a helyszínen, ami rekord lehet a német női válogatott történetében.

– Nagyon büszke vagyok, hogy nekem és az egész csapatnak ilyen jól megy – fogalmazott Döll. – Nem állunk meg, továbbra is teljes gázzal megyünk előre, Spanyolország ellen is nyerni akarunk, hiszen a dortmundi csarnok telt házas lesz.

