Elképesztő titok derült ki a női kézilabda-világbajnokság gólkirályjelöltjéről

Elsőként az egyik házigazda, Németország biztosította be a helyét a negyeddöntőben a női kézilabda-világbajnokságon. A németek legjobbja Antje Döll, aki 37 évesen is vezér, 28 góljával válogatottja legeredményesebb játékosa, és harcban van a vb gólkirályi címéért is. Döll ráadásul úgy számít a női kézilabda-világbajnokság nagy sztárjának, hogy közben hivatásos rendőrként dolgozik, tolvajokat, bűnözőket fog el.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 6:05
A női kézilabda-világbajnokság sztárja, Antje Döll heti tíz órában rendőrként bűnözőkre vadászik. Fotó: FEDERICO GAMBARINI Forrás: DPA
A német–holland rendezésű női kézilabda-világbajnokságon az egyik házigazda, Németország ma, azaz szombaton (18.00) már tét nélkül lép pályára a középdöntő záró fordulójában Spanyolország ellen, mert csoportgyőztesként elsőként biztosította a helyét a vb negyeddöntőjében. A németek legnagyobb sztárja egy veterán, a 37 éves balszélső, Antje Döll, aki a civil életben heti tíz órában rendőrként dolgozik a vagyon elleni bűncselekmények osztályán.

A női kézilabda-világbajnokság egyik nagy sztárja, Antje Döll civilben rendőr és bűnözőkre vadászik. Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

A német válogatott csapatkapitányának elképesztő titkát a Bild leplezte le, amely a Döllről írt cikkében kiemeli a veterán sztár hatékonyságát a világbajnokságon: 32 lövésből szerzett 28 gólt eddig, amivel nemcsak a németek legeredményesebb játékosa, hanem a vb egyik gólkirályjelöltje.

A női kézilabda-világbajnokság sztárja titokban hivatásos rendőr

A hétköznapi életben Antje Döll amellett, hogy a női Bundesligában szereplő Neckarsulmer SU kézilabdázója, civil állást is vállal, hivatásos rendőr főtörzsőrmester, a ludwigsburgi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának egyik részlegén dolgozik.

Antje Döll, mint rendőr. Fotó: Instagram/Karriere.Polizei.BW

– A szakterületem a vagyon elleni bűncselekmények – árulta el Döll a Bildnek. – Mostanában sokat foglalkoztunk zsarolási bejelentésekkel, ide tartoznak a spam-levelek is. A tartományi rendőrség kiemelt sportolói támogatását élvezem, így nem teljes munkaidőben dolgozom, hogy edzeni is tudjak. Általában heti tíz órát dolgozom. Nagyon jó lehetőség ez, a kollégák mind szurkolnak.

Noha a negyeddöntő már megvan a németeknek, Döll a spanyolok ellen is győzni akar, pláne, hogy a hírek szerint tízezer néző is lehet a helyszínen, ami rekord lehet a német női válogatott történetében.

– Nagyon büszke vagyok, hogy nekem és az egész csapatnak ilyen jól megy – fogalmazott Döll. – Nem állunk meg, továbbra is teljes gázzal megyünk előre, Spanyolország ellen is nyerni akarunk, hiszen a dortmundi csarnok telt házas lesz.

